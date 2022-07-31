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Дмитрий Селюк: Зачем заменили Чалова? Видимо, у Федотова ответственность перед Лионелем Заболотным

Впечатлениями о двух сегодняшних ключевых матчах 3-го тура РПЛ делится футбольный агент Дмитрий Селюк.
Дмитрий Селюк: Зачем заменили Чалова? Видимо, у Федотова ответственность перед Лионелем Заболотным
31 июля 2022 21:34
автор: Юрий Волохов
автор фото: ПФК ЦСКА

«ПАРИ НН» – ЦСКА - 2:2

Первые два матча Карраскаль и Медина провели нормально. А сегодня выглядели не очень, во втором тайме были подуставшими. Помните, когда Языджи пришел – три матча все легионеры отыграли на кураже, а потом один Языджи играл, остальные сдулись. Сейчас надо смотреть, чтобы ситуация не повторилась.

Мне непонятно, зачем Федотов заменил Чалова? Видимо, у него какая-то ответственность перед Лионелем Заболотным. Поэтому я не могу понять, зачем надо было менять Чалова на Лионеля. Тем более во втором тайме ЦСКА не владел преимуществом, Федотов все равно невольно играет на контратаках. А при таком футболе Заболотный немного не догоняет. Федотов помня, свои отношения к нему в «Сочи», верит в Заболотного.

И сегодня в Нижнем все замены Федотова не сыграли. И наоборот, замены Галактионова попали в точку. Сулейманов вышел на замену и сделал результат. Думаю, Сулейманов сам от себя этого не ожидал. Например, в прошлом сезоне он забил всего один гол.

«Нижний Новгород» - молодцы, команда билась, старалась и удовлетворила желание своего стадиона.

Возможно, их смотивировала вчерашняя игра в Воронеже, где «Факел», проигрывая 0:2 «Динамо», сумел вырвать ничью. У меня было такое чувство в перерыве, что Нижний еще поборется и счет сравняет.

«СПАРТАК» - «ОРЕНБУРГ» - 4:1

Что касается «Спартака», у меня не было сомнений, что будет разгром. «Оренбург» пока выглядит очень слабо. Впечатление, что «Оренбург» и «Торпедо» пока не тянут в премьер-лиге, выглядят мальчиками для битья. На их фоне «Факел» смотрится совсем по-другому. Он бьется, старается, может где-то не все получается, но с «Факелом» будет тяжело всем.

В целом по истечении трех туров хочется сказать, что многие команды не от хорошей жизни делают ставку на россиян, но уровень чемпионата упал.

«Зенит» сохранил всех легионеров и пока выглядит очень сильно на фоне других. И ставить задачу победы в чемпионате уже для «Зенита» не самая большая цель. Пора ставить задачи выигрывать в каждом матче 3:0 или 4:0, если побеждают 2:0, то это для них сродни ничьей. И давать «Зениту» за победу со счетом в два мяча одно очко.

Пока мы видим много забитых мячей, болельщикам такой футбол нравится, но с точки зрения качества футбола это довольно грустно.

источник: «Советский спорт»
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