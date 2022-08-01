Алексей Сафонов: По первому тайму думал, ЦСКА выиграет 5:0, Федотов явно не угадал с заменами

Ничто не предвещало такого исхода. По первому тайму думал, ЦСКА выиграет 5:0. Мне кажется, Федотов сделал такие замены, которые только сломали игру. Думаю, он и сам это понимает.

Причем эти замены совершенно не напрашивались – ЦСКА уверенно контролировал ход матча, игра шла фактически в одни ворота. Спокойно, на классе, ЦСКА довел бы матч до победы. Сами себе проблемы придумали на ровном месте.

А Сулейманов вышел - и два забил. В прошлом сезоне он один гол забил, а тут – два.

Второй гол – такой один раз за карьеру удается? Раз в карьере у него в прошлом году получился – один гол забил. В этом сезоне уже два, в следующем три забьет.

«Спартак» - «Оренбург» – 4:1

«Спартак» просто на классе выиграл, никаких проблем «Оренбург» перед ним не поставил. Футболисты «Спартака» играли в свое удовольствие.

«Торпедо» и «Оренбург» совсем не впечатляют? Слушайте, пока и «Урал» тоже не впечатляет. Как говорится, ни о чем.

«Крылья Советов» - «Торпедо» - 1:1

У «Крыльев» большие потери, ушли лучшие игроки – Зиньковский, Сарвели. «Торпедо» тоже отступать дальше нельзя, хотя игра у команды особо не просматривается. Правда, гол забили сумасшедший - в стиле Злата Ибрагимовича. Самсонов сделал с фланга хороший кросс, Караев в полете ногой переправил, Златан такие голы частенько забивал.

У «Крыльев», несмотря на потери, молодая команда, состав все равно неплохой. И игру они контролировали, где-то не повезло. А вот «Торпедо» с такой игрой, похоже, будет бороться за выживание.

P.S.

Вчера поздно вечером программу 3-го тура завершал матч в Ростове, где хозяева обыграли «Химки» - 1:0.

4-й тур стартует 6 августа, в субботу, матчем «Урал» - «Спартак». Начало – в 15.00.