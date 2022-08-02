Непробитые выезды

У футбольных болельщиков есть отдельная культура посещения выездных матчей. Сейчас уже нет того угара, который был в 90-х годах, и выезды стали похожи на туристические поездки по России с посещением футбольного матча. Уже редко встречаются столкновения с органами правопорядка или драки фанатов разных команд. Теперь зачастую выезды стали семейными, то есть болельщики берут жен и детей. Это все можно назвать нематериальным наследием Чемпионата мира, потому что именно большой праздник футбола расширил круг если не фанатов и болельщиков, то поклонников этой игры.

Но есть и уникальные болельщики, вернее, даже Болельщики с большой буквы. Например, Сергей Масликов по прозвищу Находка из числа динамовской бело-голубой братии. В 2021 году он отметил посещение тысячного матча «Динамо», первый был в 1986 году. У него десять «золотых сезонов», то есть тех, в ходе которых он посетил все без исключения матчи любимой команды, причем, девять из них подряд. Но теперь даже желание получить fan-ID вовсе не гарантирует установления новых рекордов по посещению выездных матчей.

Один из «золотников» того же «Динамо» прошлого сезона Павел собрался в Самару, где в следующем туре предстоит играть столичной команде, но fan-ID сделать не смог – сайт госуслуг выдавал «системную ошибку», а в МФЦ сказали приходить в январе, когда в городе паспорт болельщика станет обязательным документом для походов на футбол. Теперь мечтающему о втором «золотнике» подряд предстоит квест накануне матча с посещением МФЦ в Самаре.

Однако такое желание и стремление получить то, что в футбольных кругах прозвали «фан уйди», может быть и не вознаграждено. Мне написали несколько человек из Екатеринбурга, которые из-за «системных ошибок» не смогли получить искомые документы, в том числе на детей. Кроме того, некоторые ездят на футбол в уральскую столицу из Перми и небольших городов Свердловской области, однако оформить fan-ID они по месту жительства не могут, потому что в МФЦ на них смотрят, как на умалишенных и вообще не понимают, какой такой документ для футбола они хотят.

Итоги откровенного и постыдного бардака, а также бойкота активных болельщиков, таковы – на пяти матчах на стадионах, построенных к Чемпионату мира, где требовался fan-ID, в минувшем туре было 34 088 зрителей. На двух стадионах мундиаля 2018 года и на старенькой арене в Воронеже футбол смотрели 65 724 зрителя.

И вот поэтому возникает вопрос – зачем было проводить Чемпионат мира и строить стадионы, чтобы через четыре года они начали зарастать паутиной вместо того, чтобы ломиться от болельщиков? Ведь 34 тысячи могли бы уместиться на любой арене, построенной к 2018 году, да еще и свободные места остались бы. При этом посещение стадионов, где fan-ID не требуется, показывает, что людям футбол интересен и они готовы ради него тратить время и деньги. Дело в том, что государство создало искусственный барьер, который многие не могут преодолеть даже при наличии такого желания.

На последнем матче прошлого сезона в Нижнем Новгороде, куда приехал «Зенит», было более 30 тысяч болельщиков. Воскресный матч местной команды с ЦСКА мог побить этот рекорд, потому что летом отправиться на выезд на берега Волги в четырех часах езды от Москвы на «Ласточке», было бы много желающих. Но в Москве мало кто прошел квест по получению fan-ID, поэтому на стадион пришло всего 11 847 зрителей и это при том, что билеты продавали по 10 рублей. Более того, на матч мог не попасть тренер армейцев Владимир Федотов, которому код на получение документа пришел только за несколько часов до стартового свистка. Так что ситуация, при которой футболист будет пропускать матч, потому что не получил паспорт болельщика, может стать реальностью. Но как вот это мы сможем объяснить иностранцам, в том числе из числа тех, что играют или работают тренерами в России? Они же у виска сразу начнут крутить.

На 45-тысячную арену «Фишт» в Сочи пришло менее 4 тысяч болельщиков. И это при том, что летом в городе толпы отдыхающих, которые не всегда знают, чем себя занять. Поэтому, например, организаторы предсезонного хоккейного турнира завлекают их в ледовый дворец, продавая билеты на пляжах и разыгрывая среди зрителей миллион рублей и айфон. А вот позвать на футбол отдыхающих в Сочи нельзя – никому из них даже в голову не пришло получить fan-ID перед отъездом на море. В итоге число болельщиков на матче с «Ахматом» было таким, что они бы не заняли даже половину старого стадиона имени Славы Метервели. Вот поэтому логичный вопрос – для кого все-таки потратили 23,5 миллиарда рублей на строительство «Фишта»? Ведь сейчас туда не пускают даже тех, кто хочет приди хотя бы просто посмотреть диковинное для большей части России сооружение.

В Ростове на матче с «Химками» было 5 313 зрителей. Но только ростовских. Репортаж по телевидению начался со слов комментатора, что ни одного болельщика подмосковной команды он не видел. В принципе можно это списать на то, что у «Химок» мало поклонников, а в Ростов не летают самолеты. Но на первую игру «Динамо» в прошлом сезоне в этот город приехало как раз примерно около 5 тысяч человек, правда, их не пустили, приняв решение менее чем за сутки до матча проводить его при пустых трибунах из-за коронавируса.

Понятно, что футбол дает серьезный потенциал для развития туризма, особенно сейчас, когда заграница все сильнее закрывается, а та, что открыта, не всем по карману. Помимо прибыли клубам и стадионам, болельщики могли бы обеспечить неплохие деньги для отелей и общепита. Конечно, не на всех матчах, но минимум на половине. Вместо того, чтобы такой туризм поощрять, государство с внедрением fan-ID фактически его отменило. И если в Сочи заполняемость отелей и так высокая, то для Самары или Ростова это стало бы хорошим подспорьем, потому что инфраструктура, построенная к Чемпионату миру, используется там не на полную мощность, а, значит, ветшает и приходит в негодность. В том же Ростове меня в гостинице управляющий просил написать отзыв именно для болельщиков, ибо они им рады, готовы проводить акции, делать скидки, тем более что арена от нее в пешей доступности.

Если напрячь память, то можно вспомнить много слов президента Владимира Путина о том, что нужно использовать наследие Чемпионата мира по футболу на благо любителей спорта. Но в итоге сначала не знали, на кого повесить дорогие в эксплуатации арены, потом вопрос решился и у региональных властей и футбольных клубов появился стимул привлекать на трибуны людей. И ведь практически везде удалось это сделать – стадионы, кроме того, что построен в Саранске, не пустовали, гостиницы же заполнялись «пробивающими выезд» болельщиками, а рестораны подсчитывали прибыль. Теперь же одновременно с громкими заявлениями о развитии внутреннего туризма, одним законом просто убили целую его отрасль. И кому от этого стало хорошо, кроме Минцифры, получившей бюджет на новый этап цифровизации?