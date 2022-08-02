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Евгений Ловчев: Я объяснил Абаскалю, что каждый пятый житель России болеет за «Спартак»

Лучший футболист СССР 1972 года, легенда «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, как ему удалось пообщаться с глазу на глаз с нынешним главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и объяснить ему, что такое спартаковский дух.
Евгений Ловчев: Я объяснил Абаскалю, что каждый пятый житель России болеет за «Спартак»
02 августа 2022 11:45
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Спартак"

- Это было на похоронах Жоры Ярцева, - говорит Ловчев. – В большой комнате собрались ветераны «Спартака» многих поколений. Никита Палыч (Симонян. – Прим. ред.) приехал, потом вместе подъехали Егор Титов, Андрей Тихонов и Дима Аленичев. И приехал «Спартак» всей командой. Карпин приехал.

А потом уже в церковь приехали Александр Дюков, он прямо с самолета, Слава Фетисов, Александр Жуков.

И пока мы находились в комнате в ожидании церемонии, а народу набилось очень много – все спартаковцы разных поколений, кто-то сказал, что там, в фойе, Абаскаль. Я подошел, он был с переводчиком, и сказал переводчику: «Объясни, кто я, расскажи, что я играл еще против Амансио и Хенто». Абаскаль кивнул головой, что, мол, понял.

И я ему начал говорить: «Я хотел бы объяснить тебе, что такое «Спартак» в нашей стране. Чтобы ты знал, что такое спартаковский дух. Я являюсь председателем общества «Спартак» и должен тебе сказать, что в России живет порядка 140 миллионов жителей, и подсчитано, что примерно 23-25 миллионов болеют за «Спартака». Это каждый пятый-шестой житель России».

И мне понравилось, как он внимательно слушал, было видно, что не делал вид, а ему было интересно.

Я ему сказал, что вон в той комнате собрались легенды «Спартака» разных лет, эти люди олицетворяют традиции, сам спартаковский дух. Они не могут принять от футболистов безразличия. Не могут принять того, если игроки не готовы отдать за «Спартак» все на поле.

Я увидел, что Абаскаль живой, нормальный человек, ему все интересно. Он головой кивал: мол, понимаю, о чем вы говорите. Я не хочу сказать, что итогом этого короткого разговора стал разгром «Краснодара» 4:1. Но хочу верить, что что-то такое в душу Абаскалю мне удалось заложить.

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Евгений Ловчев: Я объяснил Абаскалю, что каждый пятый житель России болеет за «Спартак»
Евгений Ловчев: Я объяснил Абаскалю, что каждый пятый житель России болеет за «Спартак»
Лучший футболист СССР 1972 года, легенда «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, как ему удалось пообщаться с глазу на глаз с нынешним главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и объяснить ему, что такое спартаковский дух.
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