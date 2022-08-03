Саламыч, верим! Перед «Ференцварошем» Черчесова третий барьер на пути к 15 млн евро - «Карабах»

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – ГРУППА ЛЧ

Во втором раунде «Ференцварош» заставил понервничать своих многочисленных фанатов, но ответный матч в Братиславе со «Слованом» снял все вопросы: после домашнего поражения - 1:2, победа на выезде - 4:1.

Что такое «Ференцварош» в Венгрии? Чтоб было понятно, если объединить «Зенит» и «Спартак», что, конечно, даже не из области научной фантастки, то по своей популярности в Венгрии это будет «Ференцварош», а по своему статусу последних лет – это, как «Зенит» в России. Чемпионский титул команда должна выигрывать по определению, вот с Кубком не всегда получается. Но пришел Черчесов в разгар сезона, и это дело исправил – спустя шесть лет завоевал Кубок Венгрии. Получился золотой дубль.

Но все понимают, и сам Станислав Саламыч, что далеко не для победы в чемпионате Венгрии его позвали. При Петере Штегере «Ференцварош» лидировал в чемпионате. Правда, отрыв от второго места на момент увольнения австрийца составил всего одно очко, но амбициозный хозяин столичного клуба Габор Кубатов уволил Штегера не за это, а за неудачи в еврокубковой компании. Поэтому от Черчесова ждут выхода в групповой этап Лиги чемпионов, как это было при Сергее Реброве. При нем же «фроди» (прозвище «Ференцвароша» в Венгрии. – Прим. ред.) обыгрывали ЦСКА в группе Лиги Европы. Но это не помешало господину Кубатову уволить и Реброва. Его как раз сменил Штегер.

Два раунда Саламыч прошел, впереди еще два до желанной цели. А выход в группу Лиги чемпионов, это не только престиж и приезд топ-клубов в Будапешт, но и приличный бонус. Все 32 участника группового турнира прошлого розыгрыша ЛЧ получили от УЕФА по 15,3 млн евро.

«КАРАБАХ» - ЭТО СЕРЬЕЗНО

Следующий соперник «Ференцвароша» «Карабах» - не подарок. В первом раунде чемпион Азербайджана выбил крепкий польский «Лех», причем поляки были разгромлены в Баку – 5:1.

Во 2-м раунде уж точно все считали фаворитом пары чемпиона Швейцарии «Цюрих». Однако уже в первой игре в Баку хозяева вели 3:0, но затем пропустили два гола – 3:2. В Цюрихе счет 1:1 сохранялся до 96-й минуты, когда швейцарцы сумели перевести матч в добавленное время. Однако гости забили еще один гол – 2:2, и «Карабах» вышел на «Ференцварош».

«Карабах» - самый титулованный клуб Азербайджана: 9-кратный чемпион страны и 7-кратный обладатель Кубка. И внимание: «Карабах» — первая в истории азербайджанская команда, вышедшая в групповой этап Лиги чемпионов и в плей-офф еврокубков (Лига Европы).

Специалисты считают, что победителя в этой паре предсказать трудно - силы соперников равны. Однако футбольный агент Дмитрий Селюк все же отдает предпочтение «Ференцварошу».

- У «Карабаха» нет таких денег, как у «Ференцвароша», и нет игроков стоимостью в 2 млн (Адама Траоре, купленный за эту сумму у «Шерифа». – Прим. ред.). И вообще, по составу команда Черчесова выглядит посильнее.

Официально клуб представляет город Агдам, но с середины 1990-х перебрался в Баку. В сентябре 2015 года вступил в строй новый стадион клуба ««Азерсун Арена», расположенный в одном из районов азербайджанской столицы. Арена совсем компактная – 5,8 тысяч зрителей. Поэтому матчи еврокубков команда проводит либо на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, вместимостью 31 тыс., на нем еще в советские времена играл «Нефчи», либо на новом Олимпийском стадионе, вмещающим 68 тысяч зрителей.

АНОНС

Матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Карабах» - «Ференцварош» пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Начало – в 19.00 (мск).