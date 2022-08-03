«Зенит» и «Спартак» — уверенные победы, ЦСКА — унылая ничья

ОЖИДАЕМЫЙ РАЗГРОМ

Первый тайм матча с «Локомотивом» начался для «Зенита» довольно нервно: Франсуа Камано в одной атаке дважды не хватило буквально чуть-чуть, чтобы забить. В первом случае мяч отразил Одоевский, во втором с «ленточки» его вынес Вендел.

Железнодорожники, в первые минуты включившие активный прессинг, к концу тайма понемногу начали сбавлять обороты. «Зенит» тоже был хорош в давлении и из-за этого классно находил свободные зоны на флангах и быстро доставлял мяч до форвардов в штрафной. По-настоящему голевой эпизод произошел на 31-й минуте, когда Матео Касьерра сыграл головой после подачи с фланга, а Малком, отреагировав на скидку, в касание пробил рядом со штангой.

Больше до перерыва обе команды почти не создавали опасных моментов — и у питерцев, и у москвичей большинство ударов приходились либо выше ворот, либо блокировалось.

Начало второго тайма также ничего не предвещало — лишь на 56-й минуте Кассьерра отправил мяч в сетку, однако гол оказался не засчитан из-за офсайда.

Но потом у «Локо», видимо, закончились силы: железнодорожники «подсели» к своим воротам и начали один за одним пропускать мячи. Бразильцы «Зенита» как хотели комбинировали в финальной трети красно-зеленых — отыгрывали «стеночки», пасовались пятками и на дриблинге накручивали целые группы противников.

Переломным моментом в игре стало, конечно, удаление Дмитрия Баринова, завалившего выбежавшего на рандеву с голкипером Малкома. Оставшись в меньшинстве, «Локо» окончательно посыпался и позволил довести счет до неприличного — 5:0.

Худшим в составе «Локомотива» стал Станислав Магкеев: полузащитника из-за травмы Фассона передвинули в центр обороны, но на непрофильной для себя позиции россиянин провалил игру — все четыре мяча с игры пришли из-под него. При первом голе Магкеев не прервал передачу Вендела на Касьерру, которая фактически стала предголевым пасом; при втором упустил Клаудиньо и позволил с нескольких метров расстрелять Худякова; в моменте с третьим мячом дал возможность Зелимхану Бакаеву беспрепятственно отдать разрезающий пас на Ивана Сергеева, который вышел один на один с вратарем и легко реализовал свой шанс; при пятом голе после прострела от лицевой линии не удержал все того же Сергеева и форвард закатил мяч уже в пустые ворота.

КРАСИВАЯ ПОБЕДА

С приходом в «Спартак» Гильермо Абаскаля красно-белые стали гораздо быстрее включаться в игру. Если при Руи Витории и Паоло Ваноли москвичи обычно набирали нужные обороты только после перерыва, то в этом сезоне «Спартак» с первых минут начинает активно идти вперед. Матч с «Оренбургом» — яркий тому пример. Забив два мяча за двенадцать минут (отличились Кристофер Мартинс Перейра и Александр Соболев), красно-белые, как показалось, отправили соперника в нокдаун — до перерыва команда Марцела Лички словно приходила в себе от провального старта. Но «Спартак» не остановился на достигнутом — на 38-й минуте Квинси Промес сделал счет 3:0 и по сути решил судьбу матча.

Во второй половине игры «Оренбург» заметно прибавил — команда пыталась выходить из обороны через короткий пас, с помощью комбинаций выводить игроков на ударные позиции и ловить соперника на контратаках. Старания оренбуржцев вылились в гол Ивана Башича, однако на большее их не хватило, а в концовке Промес забил еще и четвертый мяч с пенальти, тем самым оформив дубль.

В составе красно-белых можно выделить двоих футболистов. Первый — Мартинс. Полузащитник был хорош не только в обороне (семь выигранных единоборств и четыре отбора), но и в атаке — помимо забитого мяча хавбек часто открывался на дальней штанге при стандартах и грамотно реагировал на отскоки. Второй — Промес. Голландец поучаствовал во всех атаках красно-белых (оформил 2+2 по системе гол+пас), эффективно двигал мяч между линий и очень точно доставлял его в штрафную.

Однако думается, что перехваливать «Спартак» все же не стоит. Москвичи на старте РПЛ действительно смотрятся свежо и симпатично, команда классно двигается и много забивает и есть ощущение, что тренер доверяет игрокам, а те, в свою очередь, понимают его идеи. Но будут ли красно-белые выглядеть также убедительно в матчах с топ-соперниками — большой вопрос.

ОБИДНАЯ НИЧЬЯ

По итогам первых двух туров начало казаться, что в нашем чемпионате наконец-то появилась команда, которая способна составить реальную конкуренцию «Зениту». ЦСКА Владимира Федотова в сухую переиграли «Урал» (2:0) и «Сочи» (3:0) и даже возглавили турнирную таблицу. Однако матч с «НН» показал — армейская команда еще сыровата. В первом тайме красно-синие уверенно контролировали игру: нижегородцы, вышедшие на матч с высокой линией обороны и бешеным прессингом, слишком часто обрезались и дарили сопернику чрезмерное количество опасных моментов у своих ворот.

И к середине второго тайма ЦСКА уже логично вел в два мяча — отличились Федор Чалов и Константин Кучаев. Команда Михаила Галактионова тоже пыталась атаковать, но редко попадала в створ — до цели дошли всего 2 из 13 попыток.

Однако после перерыва армейцы как будто бросили играть — решили удерживать победный счет до конца матча, что стало их главной ошибкой. Появившийся со скамейки на 58-й минуте Тимур Сулейманов, забил уже через две минуты после выхода на поле, замкнув прострел с фланга, вернув свою команду в игру. ЦСКА мгновенно отреагировал: с интервалом в десять минут москвичи заменили сначала Антона Заболотного и Хесуса Медину, а потом Константина Кучаева. И спустя всего восемь минут после последней перестановки «НН» забил второй мяч — все тот же Сулейманов после подачи переиграл в воздухе Игоря Дивеева.

На последних минутах матча у армейцев была возможность все-таки вырвать победу, но Заболотный промахнулся с метра по полупустым воротам.

ЦСКА, при всем уважении к «Нижнему Новгороду», который после первых 45 минут не отказался от своей модели игры и все также смело шел вперед, потерял очки очень глупо — при такой разнице в классе армейцы не имели права расслабляться после перерыва и были обязаны дожимать соперника во втором тайме.