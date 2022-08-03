Алексей Сафонов: Для Черчесова важно не получить полную кошелку в Баку, один мяч можно отыграть

- Понятно, какова цена этого матча и всего противостояния с «Карабахом» для Черчесова. Соперник очень серьезный, «Карабах» уже выбил из розыгрыша Лиги чемпионов чемпиона Польши «Лех» и чемпиона Швейцарии «Цюрих». Какие ваши ожидания от сегодняшней игры?

- «Карабах» два последних года попадет в групповой этап еврокубков, уже выходил в группу Лиги чемпионов, это говорит о силе соперника. Многие почему-то считают, что «Ференцварошу» повезло, но это ошибочное мнение.

Думаю, в Баку будет очень жарко, местным такая погода привычна, они могут полететь вперед. Для Черчесова главное не получить полную кошелку в Баку. Если проиграют один-два мяча – это можно отыграть дома.

- Президент «Ференцвароша» Габор Кубатов, скажем так, своенравный и непредсказуемый человек. Он и фанаты ждут от Черчесова выхода в 4-й этап и, в конечном итоге, в группу.

- Да, президент там горячий, уволил предыдущего тренера, хотя команда шла на первом месте. Перед ним уволил Реброва, а при нем «Ференцварош» выходил в группу Лиги чемпионов, а в Лиге Европы ЦСКА обыгрывал. Недавно это было.

Посмотрим, мяч круглый. Если не повезет Черчасову и попадет под горячую руку президента, вернется в Россию, тут его давно ждут.

НАША СПРАВКА

«Карабах» - самый титулованный клуб Азербайджана: 9-кратный чемпион страны и 7-кратный обладатель Кубка. И внимание: «Карабах» — первая в истории азербайджанская команда, вышедшая в групповой этап Лиги чемпионов и в плей-офф еврокубков (Лига Европы).

ДЕНЬГИ

Все 32 участника группового турнира прошлого розыгрыша ЛЧ получили от УЕФА по 15,3 млн евро.

АНОНС

Матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Карабах» - «Ференцварош» пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Начало – в 19.00 (мск).