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«Галактионов прививает характер молодым парням». Игнатьев о работе тренерского штаба «Пари НН»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев о характере игроков «Пари НН», уже отобравших очки у «Локомотива» и ЦСКА.
«Галактионов прививает характер молодым парням». Игнатьев о работе тренерского штаба «Пари НН»
03 августа 2022 16:12
автор: Антон Борисов
автор фото: Официальный сайт ФК "Пари НН"

В минувшие выходные российские болельщики стали свидетелями двух камбэков хозяев поля в матчах с грандами РПЛ. «Факел» и «Пари НН» на своем поле отыгрались с 0:2 в матчах с «Динамо» и ЦСКА, соответственно.

На мой взгляд, это идеальный повод, чтобы поговорить о тех, кто получает незаслуженно мало внимания. Мы выбрали своей целью «Пари НН» Михаила Галактионова и поговорили о нем с заслуженным тренером РСФСР Борисом Игнатьевым.

— В «Пари НН» летом сменился главный тренер. Как оцениваете игру команды Михаила Галактионова спустя три тура после старта сезона?

— В команде произошла смена тренерского штаба, поэтому сейчас на наших глазах происходит перестроение творческой концепции – новый штаб ищет свои пути выстраивания команды. Они, конечно, отличаются от всего, что привносил Саша Кержаков. У Михаила Галактионова более комбинационного начала игра, нежели у предшественника. Тот хотел идти по простому пути, благодаря которому можно проще добиться результата и сохранить место в премьер-лиге, рассчитывая, что уже дальше будет выстраиваться здание от этого фундамента.

Галактионов идет, как мне видится, несколько по-другому пути. Он пытается решать две задачи: спортивную — в виде набора очков, и творческую. В этом принципиальное отличие работы двух тренеров.

— Чей стиль более подходит современному футболу вообще и РПЛ в частности?

— Тут все зависит от результата. В первую очередь надо решать поставленные задачи. Если результата не будет, то и никакой стиль не поможет. Некоторым гурманам может нравиться тот стиль, который выбирает команда, и они просто абстрагируются от результата. Местному же болельщику, который ходит на футбол и который хочет видеть «Пари Нижний Новгород» в премьер-лиге, теперь важно видеть результат. И ему не особо важно, как он достигается.

Вот когда все будет на долгие годы выстроено, вот тогда уже будет разговор о концепциях и о том стиле, который, например, демонстрировал «Спартак» со своим традиционным футболом. Болельщику хочется видеть футбол, который привносил Олег Романцев и Константин Бесков, футбол со своим рисунком.

«Пари НН» сейчас, конечно, нужно добиваться результата. Хорошо, если это будет происходить при определенном рисунке, определенной направленности творческой составляющей. Кержаков решал свою задачу, и, на мой взгляд, что он с этим справился, сохранив прописку в премьер-лиге.

Сейчас Галактионов меняет направленность, и мы посмотрим, как все дальше будет происходить. Если при этой спортивной составляющей пойдут очки, и он еще эту «новогоднюю елку» будет украшать игрушками, которые будут привлекать болельщиков, то честь ему и хвала: это большое дело и для футбола, и для болельщиков, которые поддерживают клуб. Во всяком случае, потенциал у него, как тренера, большой.

— Если брать во внимание первые три тура, какова тенденция в игре «Пари НН»? Будет ли команда бороться за выживание или после волевой ничьи с ЦСКА наберет ход?

— Понятно, что у команды есть характер, есть моменты, без которых спорт, и футбол в том числе, немыслим. Если команда не умеет постоять за себя и за результат, не будет проявлять все то, из чего складывается этот результат, то, конечно, будет тяжело говорить о реальной борьбе. Игра и победа в каждом эпизоде – залог успеха. Футбол состоит из микроэлементов, когда кто-то противостоит своему визави. Кто больше выиграет этих моментов, тот в конечном счете и должен одержать победу.

Второй момент, когда мы говорим, например, о Тимуре Сулейманове (удаление в первом матче против «Локомотива») это и есть тот самый случай, когда команда должна уметь и понимать, как себя необходимо вести. Когда она может добиваться результата за счет того, что давит в себе некую ненужную агрессию: чем меньше удалений, тем опытнее команда, потому что она знает из чего складывается результат.

В целом, в трех матчах «Пари НН» удалось сделать все, что поможет команде выгрызать такие матчи, как с ЦСКА, развить в себе характер. Нынешнему штабу удается выдавить характер у игроков, который выходит наружу. Все-таки по подбору игроков команда у Галактионова не такая мастеровитая. В этом компоненте она уступает многим командам. Это нормальная ситуация. Они и «Зениту» будут уступать, и другим более опытным командам, но тут на первый план будет выходить характер, когда в каждом эпизоде они будут проявлять максимум желания, чтобы не потерять свое лицо, чтобы выходить с честью, выходить победителем. Тогда и в целом матчи будут заканчиваться положительными результатом. Необязательно победным, но приобретением очков. Сегодня мы это видим.

Посмотрим, как дальше будет с кондициями, насколько тренерскому штабу удалось заложить фундамент в предсезонной подготовке. Есть два момента в футболе — это хорошая технико-тактическая образованность и уровень физической подготовки. В первом компоненте они не имеют особого преимущества. Значит, атлетически функциональная подготовка должна выходить на первый план при определенном уровне техники и тактики. Если некоторым командам не хватает кондиции, то у кого-то много мастерства. Например, у того же «Зенита» с этим проблем нет, поэтому какие-то игры они могут проводить на одном мастерстве. У остальных команд, о которых мы с вами говорим, должна быть хорошая база функциональной готовности футболистов.

— Учитывая, что Галактионов сейчас работает с молодым коллективом, то, наверное, именно характер будет выходит на первый план на начальной стадии сезона при подготовке к матчам?

— Нет, на мой взгляд, это будет в процентном соотношении. Всегда хочется работать от того, что проще. Техника и тактика — это длительный промежуток времени, но в обязательном порядке требующий внимания. А вот кондиции — дело другое, чтобы удерживать всегда функциональную высокую готовность, это каждодневная и тяжелая работа, но крайне необходимая. Конечно, тактика и техника тоже каждодневная работа, но научить футболиста играть, как это делают команды из первой шестерки, сложно. Например, в футбол Малкома не каждый способен играть. Поэтому ставить задачу, чтобы игроки выступали, как футболисты «Зенита», такого не бывает, это самообман. Тут важно подравняться в беговой работе.

— Если немного отвлечься от футбола и обратить внимание на жизнь клуба в целом. Как считаете, как скажется на клубе приход нового спонсора?

— Честно, не знаю, так как не знаю, с какими намерениями они пришли, какие деньги дают на жизнь клуба, что команда с этого получит. Но как по мне — это шедевр, так как теперь в моем родном городе Горьком, футбол будет вечно, потому что финансовая основа — это часть той задачи, которую решая ты уже закрываешь многие проблемы. Хорошо, что приходят люди и приносят деньги на развитие футбола!

источник: «Советский спорт»
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