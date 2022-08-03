Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дмитрий Селюк: Перед вторым матчем хозяин «Ференцвароша» пусть поцелует Черчесова в лысину на фарт

Ответная игра состоится 9 августа.
Дмитрий Селюк: Перед вторым матчем хозяин «Ференцвароша» пусть поцелует Черчесова в лысину на фарт
03 августа 2022 22:09
автор:
автор фото: РФС

«Ференцварош» Станислава Черчесова сыграл вничью 1:1 в Баку первый матч 3-го раунда отбора Лиги чемпионов с местным «Карабахом». Ответная игра в Будапеште пройдет 9 августа.

«Карабах» опытный еврокубковый боец. Многолетний абсолютный лидер азербайджанского футбола, 9-кратный чемпион страны и 7-кратный обладатель Кубка. «Карабах» — первая в истории азербайджанская команда, вышедшая в групповой этап Лиги чемпионов и в плей-офф еврокубков (Лига Европы).

Напомним, в первом раунде чемпион Азербайджана выбил крепкий польский «Лех», во втором – чемпиона Швейцарии «Цюрих».

Поэтому в Баку, а матч проходил на знаменитом Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, где во времена СССР играл «Нефтчи», судя по картинке, трибуны были заполнены. Арена вмещает 32 тысячи зрителей.

«Ференцварошу» важно было не проиграть, задача-минимум на первый матч была выполнена. Счет открыл «Ференцварош» - на 17-й минуте отличился Франк Боли. Хозяева отыгрались через 17 минут – на 34-й гол забил Овусу Квабена. Минут за пять до конца «Карабах» имел стопроцентный шанс забить второй гол. Форвард хозяев прокинул защитника на фланге, вошел в штрафную и прострелил вдоль ворот. Его партнер почему-то находился в абсолютном одиночестве, до мяча дотянулся, но не смог подстроиться под передачу – мяч чиркнул его по голени и ушел к боковой линии.

Итак – 1:1, и надеемся на победу в Будапеште.

После матча «Советский спорт» позвонил футбольному агенту Дмитрию Селюку.

- Как и ожидалось, «Карабах» более сложный соперник, чем «Слован», - говорит Дмитрий Селюк. – Хорошо, что не проиграли, но повышенная ценность гола на выезде уже отменена, поэтому ничего в этом противостоянии пока не ясно. «Карабах» в Будапеште вполне может сыграть вничью в основное время. «Карабах» прилично играет в гостях. И сегодня хозяева были ближе к победе, чем гости.

- Что можете посоветовать Черчесову перед ответной игрой?

- Помните, как капитан сборной Франции Лоран Блан на чемпионате мира 1998 года целовал на фарт вратаря Бартеза в лысину. Поэтому предлагаю президенту «Ференцвароша» поцеловать в лысину Станислава Саламыча перед игрой в Будапеште.

Это интересно:
Дмитрий Селюк: Перед вторым матчем хозяин «Ференцвароша» пусть поцелует Черчесова в лысину на фарт
Дмитрий Селюк: Перед вторым матчем хозяин «Ференцвароша» пусть поцелует Черчесова в лысину на фарт
Ответная игра состоится 9 августа.
03.08.2022 22:09
Футбол
«Галактионов прививает характер молодым парням». Игнатьев о работе тренерского штаба «Пари НН»
«Галактионов прививает характер молодым парням». Игнатьев о работе тренерского штаба «Пари НН»
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев о характере игроков «Пари НН», уже отобравших очки у «Локомотива» и ЦСКА.
03.08.2022 16:12
Футбол
автор: Антон Борисов
Алексей Сафонов: Для Черчесова важно не получить полную кошелку в Баку, один мяч можно отыграть
Алексей Сафонов: Для Черчесова важно не получить полную кошелку в Баку, один мяч можно отыграть
Сегодня «Ференцварош» Станислава Черчесова сыграет в Баку первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с местным «Карабахом». Футбольный агент Алексей Сафонов делится своим прогнозом на игру.
03.08.2022 14:03
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Зенит» и «Спартак» — уверенные победы, ЦСКА — унылая ничья
«Зенит» и «Спартак» — уверенные победы, ЦСКА — унылая ничья
Возвращаемся к итогам недавних матчей лидеров РПЛ.
03.08.2022 13:54
Футбол
автор: Матвей Морозов
Саламыч, верим! Перед «Ференцварошем» Черчесова третий барьер на пути к 15 млн евро - «Карабах»
Саламыч, верим! Перед «Ференцварошем» Черчесова третий барьер на пути к 15 млн евро - «Карабах»
Сегодня «Ференцварош» Станислава Черчесова сыграет в Баку первый матч 3-го раунда отбора Лиги чемпионов с местным «Карабахом». Никто не возьмется предсказать исход как этого матча, так всего противостояния.
03.08.2022 12:08
Футбол
автор: Юрий Волохов
Алексей Миранчук: новый вариант для перезагрузки
Алексей Миранчук: новый вариант для перезагрузки
Алексей Миранчук в 2020 году реализовал свою мечту и перешел в «Аталанту», но за два сезона воспитанник «Локомотива» так и не сумел стать основным в команде Пьеро Гасперини. Несмотря на неплохую статистику, главный тренер не слишком высоко оценивал россиянина, из-за чего ему чаще приходилось сидеть на скамейке запасных.
02.08.2022 16:00
Футбол
автор: Никита Шмытов
Евгений Ловчев: Я объяснил Абаскалю, что каждый пятый житель России болеет за «Спартак»
Евгений Ловчев: Я объяснил Абаскалю, что каждый пятый житель России болеет за «Спартак»
Лучший футболист СССР 1972 года, легенда «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, как ему удалось пообщаться с глазу на глаз с нынешним главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и объяснить ему, что такое спартаковский дух.
02.08.2022 11:45
Футбол
автор: Юрий Волохов
Непробитые выезды
Непробитые выезды
Ездить по России на футбол теперь невозможно. Вместо fan-ID болельщикам выдают «системную ошибку»
02.08.2022 09:05
Футбол
автор: Кирилл Шулика
Алексей Сафонов: По первому тайму думал, ЦСКА выиграет 5:0, Федотов явно не угадал с заменами
Алексей Сафонов: По первому тайму думал, ЦСКА выиграет 5:0, Федотов явно не угадал с заменами
Вчера завершился 3-й тур Российской премьер-лиги. Футбольный агент Алексей Сафонов делится впечатлениями о трех матчах вчерашнего дня. «Пари НН» – ЦСКА – 2:2
01.08.2022 17:45
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дмитрий Селюк: Зачем заменили Чалова? Видимо, у Федотова ответственность перед Лионелем Заболотным
Дмитрий Селюк: Зачем заменили Чалова? Видимо, у Федотова ответственность перед Лионелем Заболотным
Впечатлениями о двух сегодняшних ключевых матчах 3-го тура РПЛ делится футбольный агент Дмитрий Селюк.
31.07.2022 21:34
Футбол
автор: Юрий Волохов
Черчесов выстоял в Баку, Хайкин пройдет Вильнюс. Наши успехи в Лиге чемпионов
В первых матчах 3-го квалификационного раунда ЛЧ «Ференцварош» Станислава Черчесова добыл гостевую ничью с «Карабахом» (1:1), а «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным разгромил дома «Жальгирис» (5:0).
Новый СКА хорош в первом же летнем матче! Как команда Ротенберга стартовала на «Лига Ставок Sochi Hockey Open»
На черноморском курорте проходят первые матчи представительного «Лига Ставок Sochi Hockey Open»-2022: питерские армейцы победили минских динамовцев - 4:1.
К победам — поверх барьеров! Как Этери Тутберидзе ломает стандарты и меняет правила
Новая статья из цикла, посвященного 30-летию российского спорта, - портрет тренера, чьи фигуристки не знают равных на мировой арене.
«Дело не в деньгах, а в успехе российского хоккея!» СКА и «Лига Ставок» подписали соглашение до 2025 года
В преддверии крупного предсезонного турнира «Лига Ставок Sochi Hockey Open» состоялась церемония подписания партнерского контракта между ХК СКА и «Лигой Ставок».
Головин и компания пока не проснулись. Как «Монако» начал отбор в Лигу чемпионов с домашней ничьей
Монегаски свели вничью (1:1) первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПСВ.
Чем запомнится Федун в «Спартаке»
Леонид Федун, вероятнее всего, покинет «Спартак». «Плеймейкер» вспоминает самые яркие моменты его 18-летнего правления, где было все — ненависть болельщиков, неудачные трансферы и даже гепатит у воспитанников спартаковской академии.
Ротенберг с новыми звездами СКА, несгибаемый Назаров и Омск без Хартли. На «Лига Ставок Sochi Hockey Open» будет жарко
3 - 9 августа на черноморском курорте пройдет крупный предсезонный хоккейный турнир «Лига Ставок Sochi Hockey Open»-2022.
Ничья с «Уфой» нужна была весной… Как «Рубин» Слуцкого снова потерял очки в Первой Лиге
В центрального матче 3-го тура Первой Лиги казанская команда не смогла выиграть у соседей из Башкирии (0:0).
Фан Ай Ди или Фан Уйди? Как в России «приживается» паспорт болельщика
Третий тур РПЛ ознаменовался не только рядом ярких матчей, но и введением системы Fan ID в Екатеринбурге, Сочи, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Суммарная посещаемость составила жалкие 34 088 зрителей на всех.
От реваншей Усика и Камару до возвращения Гассиева. Что ждет фанатов бокса и ММА в августе
«Плеймейкер» представляет Топ-10 поединков третьего летнего месяца.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика