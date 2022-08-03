Дмитрий Селюк: Перед вторым матчем хозяин «Ференцвароша» пусть поцелует Черчесова в лысину на фарт

«Ференцварош» Станислава Черчесова сыграл вничью 1:1 в Баку первый матч 3-го раунда отбора Лиги чемпионов с местным «Карабахом». Ответная игра в Будапеште пройдет 9 августа.

«Карабах» опытный еврокубковый боец. Многолетний абсолютный лидер азербайджанского футбола, 9-кратный чемпион страны и 7-кратный обладатель Кубка. «Карабах» — первая в истории азербайджанская команда, вышедшая в групповой этап Лиги чемпионов и в плей-офф еврокубков (Лига Европы).

Напомним, в первом раунде чемпион Азербайджана выбил крепкий польский «Лех», во втором – чемпиона Швейцарии «Цюрих».

Поэтому в Баку, а матч проходил на знаменитом Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, где во времена СССР играл «Нефтчи», судя по картинке, трибуны были заполнены. Арена вмещает 32 тысячи зрителей.

«Ференцварошу» важно было не проиграть, задача-минимум на первый матч была выполнена. Счет открыл «Ференцварош» - на 17-й минуте отличился Франк Боли. Хозяева отыгрались через 17 минут – на 34-й гол забил Овусу Квабена. Минут за пять до конца «Карабах» имел стопроцентный шанс забить второй гол. Форвард хозяев прокинул защитника на фланге, вошел в штрафную и прострелил вдоль ворот. Его партнер почему-то находился в абсолютном одиночестве, до мяча дотянулся, но не смог подстроиться под передачу – мяч чиркнул его по голени и ушел к боковой линии.

Итак – 1:1, и надеемся на победу в Будапеште.

После матча «Советский спорт» позвонил футбольному агенту Дмитрию Селюку.

- Как и ожидалось, «Карабах» более сложный соперник, чем «Слован», - говорит Дмитрий Селюк. – Хорошо, что не проиграли, но повышенная ценность гола на выезде уже отменена, поэтому ничего в этом противостоянии пока не ясно. «Карабах» в Будапеште вполне может сыграть вничью в основное время. «Карабах» прилично играет в гостях. И сегодня хозяева были ближе к победе, чем гости.

- Что можете посоветовать Черчесову перед ответной игрой?

- Помните, как капитан сборной Франции Лоран Блан на чемпионате мира 1998 года целовал на фарт вратаря Бартеза в лысину. Поэтому предлагаю президенту «Ференцвароша» поцеловать в лысину Станислава Саламыча перед игрой в Будапеште.