И снова на арене Хачатурянц? Федуну все-таки нашли нового преемника

Пока Леонид Федун называет все вбросы в СМИ о его предстоящей отставке с поста председателя правления клуба бредом, инсайдеры не унимаются. На этот раз кандидат на замену появился очень неожиданный. И довольно авторитетный, пишет наше партнерское издание «Плеймейкер».

Телеграм-канал Baza уверяет, что Федун все-таки сложит полномочия главы красно-белых, а вместо него руководить народной командой будет доверено экс-президенту Российской Премьер-Лиги Ашоту Хачатурянцу. Причем его приход на новую должность – вопрос ближайшего времени.

Разговоры о переменах во главе «Спартака» пошли сразу после перестановок в руководстве «Лукойла», вице-президентом которого, напомним, является Леонид Арнольдович. Так вот один из источников, знакомых с ситуацией, говорит о том, что настаивает на приходе в клуб Хачатурянца Вагит Алекперов, многолетний босс нефтяного гиганта и Федуна в частности. Алекперов недавно перестал официально быть главой компании, но, по некоторым данным, сохранил все рычаги управления.

Что касается Хачатурянца, то в начале осени 2021 года он неожиданно для многих стал исполняющим обязанности президента РПЛ после отставки с этого поста Сергея Прядкина. В ноябре того же года Хачатурянца утвердили в должности, но пробыл на ней он недолго — по окончании сезона-2021/22 Ашот Рафаилович сенсационно ее покинул.

Главе пресс-службы красно-белых Дмитрию Зеленову каждую неделю приходится комментировать все новые инсайды об уходе Федуна. «Нам о таких перестановках неизвестно. Еще вчера все называли другую фамилию, до этого говорили еще что-то. Думаем, на фоне разных слухов такие новости будут появляться регулярно, относимся к этому спокойно», — заявил Зеленов.

Другая фамилия, о которой говорит пресс-служба и о которой на прошлой неделе уже писал подробно «Советский спорт» - это Александр Матыцын, старший вице-президент «Лукойла». И именно о таких «новостях» Федун говорил, что это бред. Хачатурянц же пока не дал окончательного согласия возглавить «Спартак», но вероятность этого расценивается как большая.

Проблемы у Леонида Арнольдовича в футбольной деятельности начались после введения санкций Западом против «Лукойла». Как уверяют источники, Федун практически перестал выделять деньги на трансферы игроков. При этом в целом кадровая политика клуба и результаты давно вызывает раздражение у акционеров. Очевидно, что есть желание навести в этом вопросе порядок.

Напомним, что Федун руководит «Спартаком» уже 18 лет. За это время клуб только раз становился чемпионом страны – в 2017 году.

P.S. Позже появились сообщения о том, что «Лукойл» в ближайшее время планирует выкупить у Федуна стадион «Открытие Банк Арена». Сумма сделки может составить от 5,4 до 6 миллиардов рублей.