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Пять игроков, за которыми стоит следить в этом сезоне

За летнее трансферное окно огромное количество звёзд мирового футбола сменило команды, включая Левандовски, Стерлинга и других. Но есть неочевидные и малозаметные трансферы, за результатом которых стоит следить не меньше.
Пять игроков, за которыми стоит следить в этом сезоне
04 августа 2022 13:45
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Ницца"

Аарон Рэмзи

Карьера некогда одного из самых талантливых игроков мира в своём поколении направилась по новому пути, которого мало кто ожидал. Почти что воспитанник «Арсенала» так и не прижился в «Ювентусе», после чего концовку прошлого сезона валлиец провёл в скромном «Рейнджерсе» и после обиднейшего промаха в финале Лиги Европы с пенальти казалось, что его карьера погибла, но нет.

Агент Рэмзи договорился с «Ниццей», где 31-летний полузащитник проведет ближайшие годы карьеры. Теперь валлиец будет готовиться к ЧМ-22 под руководством Люсьена Фавра, а также он получит возможность поиграть с Бека-Бека, который с нынешнего сезона тоже будет играть за клуб с Лазурного Берега.

Марио Гётце

В 2014 году Марио стал национальным героем для всей Германии, ведь именно благодаря его голу немцы сумели увезти четвертое чемпионство ЧМ из Бразилии. Однако, как оказалось, это был его пик карьеры, после которого наступила длительная черная полоса. В определённый момент сообщалось о серьезных проблемах полузащитника со здоровьем, из-за чего был высок риск завершить карьеру, но Гётце сумел перезапустить карьеру, отправившись в ПСВ.

За два года в Нидерландах Марио вновь обрёл себя, стал одним из лучших на своей позиции в лиге и получил шанс вновь напомнить о себе в Германии. Действующий обладатель Лиги Европы и участник грядущей Лиги чемпионов «Айнтрахт» предложил 30-летнему немцу контракт на три года, который, конечно же, был принят. Теперь Гётце вернётся не только в Бундеслигу, но и в самый престижный клубный турнир.

Александр Ляказетт

Ещё один, теперь уже экс-игрок «Арсенала», переходил в лондонский клуб за 53 млн евро, забил за него 71 гол, но остался не нужен клубу. Французский форвард в 31 год был крайне востребован в топ-лигах Европы, но вместо этого решил вернуться в родной «Лион».

Подписание Ляказетта с несколькими другими интересными трансферами может вернуть «Лион» в чемпионскую гонку или, хотя бы, в еврокубки.

Дивок Ориги

Бельгийский бомбардир оказался в «Ливерпуле» в 2015 году и только он с Хендерсоном, Милнером и Фирмино продержался до 2022 года. Всех остальных отсортировал пришедший тогда Юрген Клопп, что уже о многом говорит. Дивок не стал ключевым игроком в построениях немца, но если Клопп доверял время форварду, то он использовал его на все 100%. Всего за семь лет в «Ливерпуле» Ориги провёл на поле 6948 минут игрового времени (77 полных матчей), за которые бельгиец забил 41 гол и отдал 18 голевых передач - это статистика топ-игрока, которому не место на лавке.

Ориги выиграл с «Ливерпулем» всевозможные трофеи и теперь пора покорять новые вершины. Бельгийский нападающий бесплатно достался «Милану», которому нужно было срочно усиление под ЛЧ и альтернатива часто поколеченному 40-летнему Ибрагимовичу. В перспективе Ориги может стать одним из самых забивных форвардов Европы грядущего сезона, но получится ли?

Хвича Кварацхелия

Ещё один новичок Серии А, который куда ближе российскому болельщику. Юрий Сёмин несколько лет назад убеждал, что Хвича - настоящий самородок и его нельзя было отпускать в «Рубин». И тренер «Локо» был прав, ведь в Казани карьера полузащитника забуксовала, он казался блеклой тенью самого себя же, особенно относительно международных матчей за сборную.

Однако несмотря на все проблемы и, казалось бы, уже упущенную возможность переехать сходу в большой клуб, «Наполи» объявило о подписании Кварацхелии. В Неаполе строится принципиально новая команда без Мертенса, Инсинье, Кулибали и другими, кто тянул клуб вверх в последние годы. Теперь же будет интересно посмотреть, сыграет ли ставка «Наполи» на молодых и перспективных, одним из которых стал Кварацхелия.

источник: «Советский спорт»
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