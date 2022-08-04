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Родом из Сити… Лучшие воспитанники «Ман Сити» в современной истории

«Манчестер Сити» - один из самых мощных клубов Европы за последние годы, но он так и не сумел сыскать народную славу. Во многом это связано с агрессивной трансферной политикой и большими деньгами шейхов, превративших «горожан» из середняка Англии в топ-клуб мира. Однако многие забывают, что именно академия «Сити» подарила большому футболу множество классных игроков, о которых стоит напомнить.
Родом из Сити… Лучшие воспитанники «Ман Сити» в современной истории
04 августа 2022 18:11
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Манчестер Сити"

Шон Райт-Филлипс

Сын Яна Райта пошёл по футбольным стопам отца, но стал легендой не «Арсенала», а именно «Сити». Небольшой, щуплый, но очень скоростной фланговый бегунок Шон стал одним из лучших выпускников академии нулевых годов. В 2005 году «Челси» не пожалел на англичанина более 30 млн евро, но он так и не прижившись в Лондоне, вернулся в родной клуб за 11 млн евро. Во многом его возвращение сыграло важную роль в победе Кубка Англии, который стал первым трофеем для «горожан» за 35 лет.

Дэниэл Старридж

В отличие от Райта-Филлипса, «Сити» не поверило в Старриджа, и он сколотил приличную карьеру в других английских клубах. В «Челси» и «Ливерпуле» форвард стал обладателем всевозможных золотых медалей, включая две Лиги чемпионов за два разных клуба. Помимо этого, его котировали в сборной Англии, где он забил 8 голов в 26 матчах.

Майка Ричардс

Нетипичный, но очень колоритный правый защитник сборной Англии провел в Манчестере 10 лет, за которые успел повидать многое, включая приход тех самых шейхов. Старание и верность клубу помогли Майке завоевать теперь уже легендарное чемпионство 2011/2012, которое стало первым в истории клуба.

Каспер Шмейхель

Несмотря на, казалось бы, вечную верность датского вратаря «Лестеру», свою карьеру он начинал как раз в «Сити». В сезоне 2007/2008 Шмейхель дорос до первой команды, за которую даже провёл три игры в АПЛ, но позже уступил своё место тогда ещё сильному Джо Харту. Позже Каспер был продан всего за 1.75 млн евро.

Киран Триппьер

Ещё одно детище школы «Сити», в которое не поверили тренеры. Триппьер сколотил великолепную карьеру в «Тоттенхэме» и мадридском «Атлетико», а с прошлого сезона оказался в команде других богачей - в «Ньюкасле». Он запросто мог стать основным защитником в схеме Пепа Гвардиола даже сейчас, но их пути разошлись.

Джейдон Санчо

Один из самых перспективных футболистов на ближайшие годы тоже не пригодился Пепу и транзитом через дортмундскую «Боруссию» оказался на другой стороне Манчестера - в «Юнайтед». Руководство «Сити» распрощалось с 17-летним воспитанником за 20 млн евро, о чём, возможно, уже жалеет. Санчо стал важным игроком в сборной Англии, а новый тренер «Юнайтед» дает надежду на возвращение полузащитника в лучшем виде после первого, не совсем удачного сезона в АПЛ.

Фил Фоден

Ну и, наконец, главная гордость «Этихада» - Фил Фоден. Гвардиола приметил мальчишку в 17 лет, а тот оправдал ожидания и теперь, в 22 года, является незаменимым игроком «Сити». Уже на данный момент у него четыре чемпионства в АПЛ и звание одного из лучших футболистов мира на своей позиции. То ли ещё будет!

источник: «Советский спорт»
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