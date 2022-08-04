Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Это была эпоха. Чем запомнится Федун в «Спартаке»

Вспомним самые яркие моменты 18-летнего правления Федуна, где было все — ненависть болельщиков, неудачные трансферы и даже гепатит у воспитанников спартаковской академии.
Это была эпоха. Чем запомнится Федун в «Спартаке»
04 августа 2022 18:15
автор: Михаил Боков
автор фото: ФК "Спартак"

Построил стадион

Британский сайт money.co.uk называет «Открытие Банк Арену» лучшим стадионом России. 45 000 мест, фан-шоп, отличные планировка и оборудование — с британцами сложно не согласиться.

Первый камень будущего стадиона для «беспризорного» клуба (с 1922 года «Спартак» скитался по всем крупным столичным аренам) заложили в 2007 году. Его планировали открыть уже к 2010 году, но как всегда случается с большими стройками — сметы росли, а кризисы срывали планы. В итоге домашний стадион «Спартака» открыли только осенью 2014-го. Свой первый матч там команда сыграла с «Црвеной Звездой» (1:1).

Арену можно назвать главной гордостью Федуна. Однако сейчас — в связи с его вероятным уходом — появились слухи о продаже объекта новым владельцам. По данным сайта Metaratings, стадион хочет выкупить у Федуна «Лукойл». Называют и сумму сделки — 90-100 миллионов долларов.

Один раз за 18 лет отпраздновал чемпионство

Некоторые журналисты называют эпоху Федуна «трофейной засухой». И здесь есть большая доля правды. За 18 лет красно-белые лишь один раз стали чемпионами России (при Массимо Каррере, которого спустя год почему-то уволили), один раз завоевали Кубок страны и один раз Суперкубок. Зато — целых шесть раз останавливались на втором месте, будто упираясь в стену. А сколько было оглушительных провалов вроде 10-го места в минувшем сезоне РПЛ…

Федун менял тренеров, эмоционально кричал на трибунах, даже крестился. Молитвы не помогли: в памяти болельщиков об эпохе Федуна «Спартак» так и остался, в лучшем случае, «серебряной лошадкой».

Потратил больше 10 млн евро на Кавенаги, который так и не заиграл

«Я лично принимал решение по Кавенаги. Мне хотелось сделать знаковую покупку, которая показала бы, что в клуб пришли солидные люди, и что «Спартак» при них может сделать солидный скачок вперед. Ничто не предвещало того, что аргентинец не раскроется у нас», — говорил когда-то Федун.

Кавенаги, за выкуп которого у «Ривер Плейта» отдали больше 10 миллионов евро летом 2004-го (и это на тот момент был супертрансфер для России!), забил 17 голов за два спартаковских сезона. Писали, что по Москве Кавенаги передвигался только с личным телохранителем, зимой мерз, а, уехав в «Бордо» в конце 2006-го, заявил, что в «Спартаке» его не любили. «Чувствовал прохладное отношение. Меня обсуждали за глаза. Коллектив меня отторгал», — утверждал аргентинец.

Сам Федун позже обвинил в неудаче Кавенаги русских игроков. По его словам, они не дали ему заиграть и попросту «выдавили из команды».

Отдал 12 миллионов за Макгиди — опять деньги на ветер

Полузащитник «Селтика» Эйден Макгиди перешел в «Спартак» в августе 2010-го. Изначально Федун был готов заплатить 8 миллионов евро, но шотландский клуб поднял цену до 12 (по некоторым данным, до 14). В результате, Макгиди долгие годы оставался самым дорогим трансфером «эпохи Федуна». Хотя сам ирландец признавался, что предпочел бы России британский клуб, а поговаривать об отъезде начал уже в 2012-м — за два года до окончания 4-летнего контракта с красно-белыми.

Мечты Макгиди сбылись. В 2014-м он ушел в «Эвертон», где не добился ровным счетом ничего. В 2016-м его отдали в аренду в «Шеффилд Уэнсдей», а сейчас Макгиди играет за «Хайберниан». Он вспоминает о России как о страшном сне. «После трех поражений на старте сезона подошел тренер и сказал: «Сейчас у вас будет встреча с ультрас». Я не понимал, как их пустили на тренировку: там было человек 5-6 фанатов, бритоголовые и с татуировками. Они сказали со злостью: «Нам нужны другие результаты!» А Веллитону пообещали разбить голову, если еще хоть раз увидят его в ночном клубе. Я увидел у них в джинсах пистолеты. Это было очень странно», — откровенничал ирландец.

Дороже Макгиди затем купили только голландца Гуса Тила. И снова — полный провал. Хотя, уйдя из «Спартака», полузащитник стал звездой «Фейенорда», а сейчас блистает в ПСВ (в недавнем матче за Суперкубок Нидерландов Гус оформил хет-трик в ворота «Аякса»). Вообще, селекция — ахиллесова пята клуба при Федуне. Странные покупки, странные продажи и полная вакханалия с выплатами агентам, которые долгие годы выкачивали из «Спартака» сотни миллионов рублей…

Устроил эпопею с Аленичевым — вмешалась Зарема

Как игрок, Дмитрий Аленичев вернулся в «Спартак» из «Порту» в 2004-м. С португальцами он побеждал в Кубке УЕФА и Лиге чемпионов, но в Москве присел на скамью запасных. Аленичев обвинил тренера Александра Старкова, что тот был «тупиком для «Спартака». Этот конфликт стал приговором как для латвийского специалиста, так для футболиста. В мае 2008-го Аленичев провел прощальный матч за символическую сборную звезд «Спартака» — против звезд «Реала» (4:4).

Несмотря на прежний конфликт, в 2015-м Аленичева утвердили в должности главного тренера «Спартака». Красно-белые заняли 5-е место в чемпионате России, а на старте следующего сезона наставника убрали (поменяв на Карреру). «Уволил его, потому что он потерял нити управления коллективом», — сказал Федун. А его супруга Зарема Салихова (раскрывшаяся в «полной красе» годы спустя) утверждала, что с самого начала была против кандидатуры Аленичева: «Я смотрела и говорила: «Ленечка, пожалуйста, не бери его, посмотри, у него голова грязная, сальная, волосы на прямой пробор. Пожалуйста, не бери его, у него не получится! Здесь все равно должна быть харизма».

Менял тренеров пачками — увольнял жестко

За 18 лет правления Федуна через «Спартак» прошли 15 главных тренеров! Иногда их меняли по два раза за сезон. Только с 2021 года командой успели порулить Доменико Тедеско, Руй Витория, Паоло Ваноли и теперь Гильермо Абаскаль…

Дважды в реку спартаковскую реку, как тренер, входил Валерий Карпин. Федун, комментируя итоги его работы, назвал Карпина «сбитым летчиком». А Унаи Эмери (который затем четырежды выигрывал Лигу Европы!) и вовсе убрали из «Спартака» в раздевалке. «Федун зашел после проигрыша «Динамо» и сказал: «Унаи, все кончено!» Тренер ответил: «Да мне все равно, поступайте, как знаете!» После этого Федун ушел. Я задавался вопросом: «Эмери, что, реально сейчас уволили?» Парни кивали головами», — вспоминал Макгиди.

Предлагал продать «Спартак» фанатам за 1 рубль

«Когда продам «Спартак»? Кому? Болельщикам? Покупайте, если готовы платить. Продаю за рубль. Но у них есть 10 миллиардов вкладывать каждый год?» — раздражался Федун в интервью.

В 2016-м инициативная группа фанатов красно-белых попробовала собрать деньги на выкуп клуба краудфандингом. Болельщики собирали деньги, чтобы получить контрольный пакет акций «Спартака». «Хотим сделать команду по-настоящему народной», — гласил пресс-релиз объединения фанов. Затея провалилась. После чего «Спартак» сватали целому ряду новых владельцев — Петру Авену, Роману Абрамовичу, Алишеру Усманову, теперь — Александру Матыцыну или Ашоту Хачатурянцу (в роли президента). Но воз и ныне там.

Открыл клубную академию — у воспитанников нашли гепатит

Группа подготовки одаренных футболистов получила свой новый стадион в октябре 2009 года. Комплекс в Сокольниках включал в себя три поля (два с подогревом), реконструированный служебный хаб, спорт-городок. Тогда же школа обрела и новый статус — она стала называться «Академия «Спартак» по футболу имени Ф.Ф. Черенкова». Федун высказался в том духе, что это «правильное вложение денег» и «нужно смолоду растить своих футболистов, а не покупать чужих».

Однако в 2018-м разразился скандал — вспышка гепатита А среди воспитанников. Проверка выявила, что причиной стало нарушение санэпиднорм в столовой. Роспотребнадзор тогда закрыл Академию на 35 дней…

Благодарим партнерское издание «Плеймейкер» за то, что всегда там, где информация нужнее всего.

https://playmaker24.ru/chem-zapomnitsya-fedun-v-spartake-231794/

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Это была эпоха. Чем запомнится Федун в «Спартаке»
Это была эпоха. Чем запомнится Федун в «Спартаке»
Вспомним самые яркие моменты 18-летнего правления Федуна, где было все — ненависть болельщиков, неудачные трансферы и даже гепатит у воспитанников спартаковской академии.
04.08.2022 18:15
Футбол
автор: Михаил Боков
Родом из Сити… Лучшие воспитанники «Ман Сити» в современной истории
Родом из Сити… Лучшие воспитанники «Ман Сити» в современной истории
«Манчестер Сити» - один из самых мощных клубов Европы за последние годы, но он так и не сумел сыскать народную славу. Во многом это связано с агрессивной трансферной политикой и большими деньгами шейхов, превративших «горожан» из середняка Англии в топ-клуб мира. Однако многие забывают, что именно академия «Сити» подарила большому футболу множество классных игроков, о которых стоит напомнить.
04.08.2022 18:11
Футбол
автор: Никита Шмытов
Пять игроков, за которыми стоит следить в этом сезоне
Пять игроков, за которыми стоит следить в этом сезоне
За летнее трансферное окно огромное количество звёзд мирового футбола сменило команды, включая Левандовски, Стерлинга и других. Но есть неочевидные и малозаметные трансферы, за результатом которых стоит следить не меньше.
04.08.2022 13:45
Футбол
автор: Никита Шмытов
И снова на арене Хачатурянц? Федуну все-таки нашли нового преемника
И снова на арене Хачатурянц? Федуну все-таки нашли нового преемника
С начала этой недели различные источники продолжили настаивать на скорой смене руководителя в «Спартаке».
04.08.2022 08:00
Футбол
автор: Ярослав Ступаков
Дмитрий Селюк: Перед вторым матчем хозяин «Ференцвароша» пусть поцелует Черчесова в лысину на фарт
Дмитрий Селюк: Перед вторым матчем хозяин «Ференцвароша» пусть поцелует Черчесова в лысину на фарт
Ответная игра состоится 9 августа.
03.08.2022 22:09
Футбол
«Галактионов прививает характер молодым парням». Игнатьев о работе тренерского штаба «Пари НН»
«Галактионов прививает характер молодым парням». Игнатьев о работе тренерского штаба «Пари НН»
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев о характере игроков «Пари НН», уже отобравших очки у «Локомотива» и ЦСКА.
03.08.2022 16:12
Футбол
автор: Антон Борисов
Алексей Сафонов: Для Черчесова важно не получить полную кошелку в Баку, один мяч можно отыграть
Алексей Сафонов: Для Черчесова важно не получить полную кошелку в Баку, один мяч можно отыграть
Сегодня «Ференцварош» Станислава Черчесова сыграет в Баку первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с местным «Карабахом». Футбольный агент Алексей Сафонов делится своим прогнозом на игру.
03.08.2022 14:03
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Зенит» и «Спартак» — уверенные победы, ЦСКА — унылая ничья
«Зенит» и «Спартак» — уверенные победы, ЦСКА — унылая ничья
Возвращаемся к итогам недавних матчей лидеров РПЛ.
03.08.2022 13:54
Футбол
автор: Матвей Морозов
Саламыч, верим! Перед «Ференцварошем» Черчесова третий барьер на пути к 15 млн евро - «Карабах»
Саламыч, верим! Перед «Ференцварошем» Черчесова третий барьер на пути к 15 млн евро - «Карабах»
Сегодня «Ференцварош» Станислава Черчесова сыграет в Баку первый матч 3-го раунда отбора Лиги чемпионов с местным «Карабахом». Никто не возьмется предсказать исход как этого матча, так всего противостояния.
03.08.2022 12:08
Футбол
автор: Юрий Волохов
Алексей Миранчук: новый вариант для перезагрузки
Алексей Миранчук: новый вариант для перезагрузки
Алексей Миранчук в 2020 году реализовал свою мечту и перешел в «Аталанту», но за два сезона воспитанник «Локомотива» так и не сумел стать основным в команде Пьеро Гасперини. Несмотря на неплохую статистику, главный тренер не слишком высоко оценивал россиянина, из-за чего ему чаще приходилось сидеть на скамейке запасных.
02.08.2022 16:00
Футбол
автор: Никита Шмытов
Ольга Журавская возглавила Первую СРО. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Атака роботов! Как в Суперкубке УЕФА «Реал» — «Айнтрахт» будут определять офсайд
Президент УЕФА Александр Чеферин сообщил о том, что на матче между «Реалом» и «Айнтрахтом» в Хельсинки (10 августа, 22:00 мск) будет внедрена полуавтоматическая система определения положения вне игры, которую затем планируют использовать и в Лиге чемпионов.
Черчесов выстоял в Баку, Хайкин пройдет Вильнюс. Наши успехи в Лиге чемпионов
В первых матчах 3-го квалификационного раунда ЛЧ «Ференцварош» Станислава Черчесова добыл гостевую ничью с «Карабахом» (1:1), а «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным разгромил дома «Жальгирис» (5:0).
Новый СКА хорош в первом же летнем матче! Как команда Ротенберга стартовала на «Лига Ставок Sochi Hockey Open»
На черноморском курорте проходят первые матчи представительного «Лига Ставок Sochi Hockey Open»-2022: питерские армейцы победили минских динамовцев - 4:1.
К победам — поверх барьеров! Как Этери Тутберидзе ломает стандарты и меняет правила
Новая статья из цикла, посвященного 30-летию российского спорта, - портрет тренера, чьи фигуристки не знают равных на мировой арене.
«Дело не в деньгах, а в успехе российского хоккея!» СКА и «Лига Ставок» подписали соглашение до 2025 года
В преддверии крупного предсезонного турнира «Лига Ставок Sochi Hockey Open» состоялась церемония подписания партнерского контракта между ХК СКА и «Лигой Ставок».
Головин и компания пока не проснулись. Как «Монако» начал отбор в Лигу чемпионов с домашней ничьей
Монегаски свели вничью (1:1) первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПСВ.
Чем запомнится Федун в «Спартаке»
Леонид Федун, вероятнее всего, покинет «Спартак». «Плеймейкер» вспоминает самые яркие моменты его 18-летнего правления, где было все — ненависть болельщиков, неудачные трансферы и даже гепатит у воспитанников спартаковской академии.
Ротенберг с новыми звездами СКА, несгибаемый Назаров и Омск без Хартли. На «Лига Ставок Sochi Hockey Open» будет жарко
3 - 9 августа на черноморском курорте пройдет крупный предсезонный хоккейный турнир «Лига Ставок Sochi Hockey Open»-2022.
Ничья с «Уфой» нужна была весной… Как «Рубин» Слуцкого снова потерял очки в Первой Лиге
В центрального матче 3-го тура Первой Лиги казанская команда не смогла выиграть у соседей из Башкирии (0:0).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика