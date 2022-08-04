«Уход Федуна стал бы спасением и облегчением»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об анонсированных перестановках в руководстве народной команды.

БАБКИНЫ СПЛЕТНИ

— СМИ опять пишут, что Леонид Федун покидает «Спартак». Что об этом думаете?

— Да мы уже месяц об этом читаем…

— Теперь говорят, что президентом «Спартака» станет экс-глава РПЛ Ашот Хачатурянц.

— Все может быть, но пока это больше похоже на бабкины сплетни.

— Почему?

— Не представляю себе Федуна и Хачатурянца в одной берлоге.

С ФЕДУНОМ ВОЗМОЖНО ВСЁ

— Но Федун-то, как утверждают, уходит. Якобы он вообще покидает страну и увозит семью за границу.

— В любом случае, если бы речь шла о назначении Хачатурянца, то сначала был бы официальный уход Федуна. Его пока нет. Так что вся эта информация кажется мне непонятной. О продаже Федуном клуба нигде не заявлялось. И он, повторюсь, точно не уживется в одной берлоге с Хачатурянцем. Мне кажется, кандидатура Хачатурянца всплыла, потому что в последних турах мы видим нежное и заботливое судейство по отношению к «Спартаку». Видимо, все связывают это комфортное судейство с бывшим главой РПЛ. Отсюда и рождаются такие слухи. Но его приход возможен, только если Федуна в клубе не будет.

— Вы не верите, что Федун совсем отойдет от дел в «Спартаке»?

— Все возможно. Тут вопрос в том, у кого останется клуб. Хачатурянц – не та фигура, которая будет кого-то слушать. Но вряд ли у него есть возможность самому рассчитаться за «Спартак». Поэтому пока это только предположения разных телеграмм-каналов, которые пытаются повысить свою популярность.

ХАЧАТУРЯНЦ БРЕД СЛУШАТЬ НЕ БУДЕТ

— Как управленец, нанятый исполнитель Хачатурянц подошел бы «Спартаку»?

— Может, и подошел бы, но в нынешнем раскладе, при котором Федун является главным акционером клуба и мы не видим продажи «Спартака», эта ситуация невозможна. Вряд ли Хачатурянц согласится слушать бред Федуна и членов его семьи по поводу деятельности клуба, и вряд ли эти ребята откажутся от возможности поучить Хачатурянца тому, как надо играть в футбол. А если Федун уйдет, надо понимать, кто будет хозяином клуба. Если «Лукойл» — это одно, а если сторонняя структура, то другое.

— При Хачатурянце в РПЛ пришло много новых партнеров. С этой позиции его приглашение было бы плюсом для «Спартака»?

— Я не слежу за ним и не знаю, какие у него возможности в плане привлечения денег. Но то, что он пытался навести порядок в судейском корпусе – это факт. При нем арбитры боялись заниматься , которые мы опять видим в РПЛ сейчас.

ГЛУПОСТЕЙ В «СПАРТАКЕ» ОСТАНЕТСЯ ДЕТ НА ПЯТЬДЕСЯТ

— Федун восемнадцать лет руководил «Спартаком». Какие впечатления оставила его работа?

— Для восемнадцати лет надо было бы выиграть хотя бы в три раза больше трофеев. А несуразицы и глупостей там не на восемнадцать лет, а на пятьдесят.

— Уход Федуна не станет ударом для клуба?

— Он станет для «Спартака» спасением и облегчением, - рассказал Червиченко в интервью нашему партнерскому изданию «Плеймейкер».

https://playmaker24.ru/uhod-feduna-stal-by-spaseniem-i-oblegcheniem-chervichenko-o-vozmozhnoj-smene-vladelcza-spartaka-231222/