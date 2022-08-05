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Дмитрий Селюк: «Спартак» выиграет у «Урала» в два мяча, «Ахмат» отберет очки у «Зенита»

Завтра четырьмя матчами стартует 4-й тур РПЛ. Футбольный агент Дмитрий Селюк дает прогноз на эти игры.
Дмитрий Селюк: «Спартак» выиграет у «Урала» в два мяча, «Ахмат» отберет очки у «Зенита»
05 августа 2022 12:03
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Спартак"

«УРАЛ» - «СПАРТАК». НАЧАЛО В 15.00

Даже если Григорий Иванов (президент «Урала». – Прим. ред.) выйдет на поле, «Уралу» это не поможет. Думаю, «Спартак» выиграет с разницей в два мяча. Надо сказать, что у «Спартака» очень хороший календарь на старте. После разгрома от «Зенита» в Суперкубке, просто отличный календарь, чтобы вкатиться в сезон: то «Оренбург», то «Урал». Вот «Краснодар» на выезде обыграли, но в «Краснодаре» сейчас играет много птенцов гнезда Галицкого.

Уехало много легионеров из разных клубов РПЛ, а «Спартак» кого хотел из иностранцев сохранить, всех сохранил.

Мой прогноз на игру такой: минус 2 на победу «Спартака». Думаю, коэффициент на такой исход будет хороший, стоит рискнуть. Выиграет «Спартак» в два мяча, деньги не потеряете, будет расход, если с разницей в три мяча – хорошо заработаете.

ЦСКА – «ФАКЕЛ». НАЧАЛО В 17.30

Для Федотова «Факел» неудобная команда, что-то подобное мы видели в предыдущем туре в игре в «Пари НН». Федотов не очень любит играть первым номером.

«Факел» очень прилично выглядел на выезде с «Ахматом», а с «Динамо» в Воронеже думаю, все болельщики, как минимум посмотрели видео обзор игры. С «Факелом» всем будет непросто: там нет такого класса игроков, как у ЦСКА, но играют они очень самоотверженно, самоотдача запредельная. «Факел» очень мотивированный, не знаю, насколько их хватит, и какая там скамейка.

Мой прогноз: много голов забито не будет, будет вязкая борьба. Для желающих делать ставку на этот матч, предположу, что можно поставить тотал меньше трех.

«КРАСНОДАР» - «ЛОКОМОТИВ». НАЧАЛО В 20.00

«Локомотиву» отступать некуда, «Краснодар» после 1:4 от «Спартака» перед своими болельщиками захочет реабилитироваться. Игра будет примерно равная. Скажу так: обе забьют.

«АХМАТ» - «ЗЕНИТ». НАЧАЛО В 20.00

Класс «Зенита», безусловно, выше. Но с «Ахматом» в Грозном всегда играть всем тяжело. К тому же против «Зенита» все играют с особым настроем.

Предположу, что, несмотря на разницу в классе футболистов, «Ахмат» сможет преподнести сенсацию и отобрать очки у фаворита.

источник: «Советский спорт»
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Дмитрий Селюк: «Спартак» выиграет у «Урала» в два мяча, «Ахмат» отберет очки у «Зенита»
Дмитрий Селюк: «Спартак» выиграет у «Урала» в два мяча, «Ахмат» отберет очки у «Зенита»
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