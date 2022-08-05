Одержит ли «Локо» первую победу? Забьет ли снова Сперцян? Интриги матча «Краснодар» – «Локомотив»

«Краснодар» и «Локомотив» не очень удачно начали чемпионат. «Быки» после трех туров расположились на девятом месте, железнодорожники и того ниже – на 13-м. Особенно удручает у москвичей разница мячей – 3:8. Это результат разгромного поражения в Питере в последнем матче – 0:5.

«Краснодар» проведет уже третий домашний матч, а в двух первых турах на своей арене команда Александра Сторожука не смогла выиграть и пропустила 6 мячей – два от дебютанта лиги «Факела» (2:2), а затем четыре от «Спартака» (1:4). Правда, матч с красно-белыми не обошелся без судейских ошибок в сторону гостей. ЭКС РФС после рассмотрения жалобы «быков» посчитал, что арбитр Кирилл Левников ошибочно не удалил спартаковца Александра Соболева при счете 0:0, и это, конечно, отразилось на результате. До этого момента хозяева играли хорошо.

Фото: ФК «Локомотив»

В третьем туре «Краснодар» сумел разжиться первой победой (3:1), взяв три очка в Екатеринбурге. Но та игра складывалась для гостей очень непросто. Уральцы создали достаточно моментов, чтобы как минимум не проиграть. Уверенной победу, несмотря на результат, называть неправильно.

Так или иначе, «Краснодару» необходима первая домашняя виктория в сезоне. Учитывая этот фактор, эксперты букмекерской компании «Тенниси» отдают небольшое преимущество хозяевам. На победу южан можно поставить с коэффициентом 2.45, шансы «Локомотива» на успех оцениваются чуть хуже – 2.68. Но самый вероятный исход поединка – ничья (3.74).

Матч обещает быть результативным. Этому есть свои предпосылки. Обе команды стараются играть в атакующий футбол. К тому же соперники испытывают проблемы при игре в обороне, что показали первые встречи. Москвичи по этому показателю одни из аутсайдеров РПЛ, «Краснодар» делит 11-12 места. Новый главный тренер «Локо» Йозеф Циннбауэр пока не добился баланса между нападением и защитой, так что ставка обе забьют за 1.50 – 1.55 видится перспективной. Как и тотал больше 2.5 примерно за 1.8.

Фото: ФК «Локомотив»

Чего вряд ли стоит ожидать, так это крупной победы одной из команд. Да и успех с разницей плюс 2 маловероятен. Еще можно последить за грубыми фолами. Во всех матчах чемпионата с участием «Локомотива» были удаления. Причем два у красно-зеленых.

В последней встрече в Санкт-Петербурге с поля был изгнан один из лидеров железнодорожников Дмитрий Баринов, заваливший Малкома в штрафной уже в компенсированное время. Зачем это сделал ведущий игрок при счете 0:4? Вопрос не только к футболисту, но и к тренерам. С дисциплиной в команде надо что-то делать. Первую красную карточку, напомним, получил Бека-Бека в игре с «Ростовом» – и также глупо. Легионер висел на «горчичнике» и решил начать выяснять отношения с соперником в рядовом эпизоде.

Фото: ФК «Локомотив»

Ни Баринова, ни Беке-Бека, которого после того матча продали в «Ниццу», в Краснодаре не будет. И это не добавляет оптимизма поклонникам москвичей. Однако увезти ничью они способны. По составу «Локо» все равно сильнее своего оппонента.

Наконец, интересно будет посмотреть за лидером «Краснодара» Эдуардом Сперцяном. У него четыре гола в трех турах. Но ставить на то, что забьет пятый, – занятие опрометчивое.