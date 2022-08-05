Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Одержит ли «Локо» первую победу? Забьет ли снова Сперцян? Интриги матча «Краснодар» – «Локомотив»

В субботу 6 августа в одной из центральных игр 4-го тура РПЛ «быки» примут дома железнодорожников.
Одержит ли «Локо» первую победу? Забьет ли снова Сперцян? Интриги матча «Краснодар» – «Локомотив»
05 августа 2022 18:00
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Локомотив»

«Краснодар» и «Локомотив» не очень удачно начали чемпионат. «Быки» после трех туров расположились на девятом месте, железнодорожники и того ниже – на 13-м. Особенно удручает у москвичей разница мячей – 3:8. Это результат разгромного поражения в Питере в последнем матче – 0:5.

«Краснодар» проведет уже третий домашний матч, а в двух первых турах на своей арене команда Александра Сторожука не смогла выиграть и пропустила 6 мячей – два от дебютанта лиги «Факела» (2:2), а затем четыре от «Спартака» (1:4). Правда, матч с красно-белыми не обошелся без судейских ошибок в сторону гостей. ЭКС РФС после рассмотрения жалобы «быков» посчитал, что арбитр Кирилл Левников ошибочно не удалил спартаковца Александра Соболева при счете 0:0, и это, конечно, отразилось на результате. До этого момента хозяева играли хорошо.

Фото: ФК «Локомотив»

В третьем туре «Краснодар» сумел разжиться первой победой (3:1), взяв три очка в Екатеринбурге. Но та игра складывалась для гостей очень непросто. Уральцы создали достаточно моментов, чтобы как минимум не проиграть. Уверенной победу, несмотря на результат, называть неправильно.

Так или иначе, «Краснодару» необходима первая домашняя виктория в сезоне. Учитывая этот фактор, эксперты букмекерской компании «Тенниси» отдают небольшое преимущество хозяевам. На победу южан можно поставить с коэффициентом 2.45, шансы «Локомотива» на успех оцениваются чуть хуже – 2.68. Но самый вероятный исход поединка – ничья (3.74).

Матч обещает быть результативным. Этому есть свои предпосылки. Обе команды стараются играть в атакующий футбол. К тому же соперники испытывают проблемы при игре в обороне, что показали первые встречи. Москвичи по этому показателю одни из аутсайдеров РПЛ, «Краснодар» делит 11-12 места. Новый главный тренер «Локо» Йозеф Циннбауэр пока не добился баланса между нападением и защитой, так что ставка обе забьют за 1.50 – 1.55 видится перспективной. Как и тотал больше 2.5 примерно за 1.8.

Фото: ФК «Локомотив»

Чего вряд ли стоит ожидать, так это крупной победы одной из команд. Да и успех с разницей плюс 2 маловероятен. Еще можно последить за грубыми фолами. Во всех матчах чемпионата с участием «Локомотива» были удаления. Причем два у красно-зеленых.

В последней встрече в Санкт-Петербурге с поля был изгнан один из лидеров железнодорожников Дмитрий Баринов, заваливший Малкома в штрафной уже в компенсированное время. Зачем это сделал ведущий игрок при счете 0:4? Вопрос не только к футболисту, но и к тренерам. С дисциплиной в команде надо что-то делать. Первую красную карточку, напомним, получил Бека-Бека в игре с «Ростовом» – и также глупо. Легионер висел на «горчичнике» и решил начать выяснять отношения с соперником в рядовом эпизоде.

Фото: ФК «Локомотив»

Ни Баринова, ни Беке-Бека, которого после того матча продали в «Ниццу», в Краснодаре не будет. И это не добавляет оптимизма поклонникам москвичей. Однако увезти ничью они способны. По составу «Локо» все равно сильнее своего оппонента.

Наконец, интересно будет посмотреть за лидером «Краснодара» Эдуардом Сперцяном. У него четыре гола в трех турах. Но ставить на то, что забьет пятый, – занятие опрометчивое.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Одержит ли «Локо» первую победу? Забьет ли снова Сперцян? Интриги матча «Краснодар» – «Локомотив»
Одержит ли «Локо» первую победу? Забьет ли снова Сперцян? Интриги матча «Краснодар» – «Локомотив»
В субботу 6 августа в одной из центральных игр 4-го тура РПЛ «быки» примут дома железнодорожников.
05.08.2022 18:00
Футбол
автор: Сергей Иванов
Гранды без обороны. Превью матча 4-го тура РПЛ «Краснодар» – «Локомотив»
Гранды без обороны. Превью матча 4-го тура РПЛ «Краснодар» – «Локомотив»
Центральный матч 4-го тура МИР РПЛ пройдет на самой красивой арене страны в Краснодаре.
05.08.2022 18:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Селюк: «Спартак» выиграет у «Урала» в два мяча, «Ахмат» отберет очки у «Зенита»
Дмитрий Селюк: «Спартак» выиграет у «Урала» в два мяча, «Ахмат» отберет очки у «Зенита»
Завтра четырьмя матчами стартует 4-й тур РПЛ. Футбольный агент Дмитрий Селюк дает прогноз на эти игры.
05.08.2022 12:03
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Уход Федуна стал бы спасением и облегчением»
«Уход Федуна стал бы спасением и облегчением»
Червиченко — о возможной смене владельца «Спартака»
04.08.2022 18:48
Футбол
Это была эпоха. Чем запомнится Федун в «Спартаке»
Это была эпоха. Чем запомнится Федун в «Спартаке»
Вспомним самые яркие моменты 18-летнего правления Федуна, где было все — ненависть болельщиков, неудачные трансферы и даже гепатит у воспитанников спартаковской академии.
04.08.2022 18:15
Футбол
автор: Михаил Боков
Родом из Сити… Лучшие воспитанники «Ман Сити» в современной истории
Родом из Сити… Лучшие воспитанники «Ман Сити» в современной истории
«Манчестер Сити» - один из самых мощных клубов Европы за последние годы, но он так и не сумел сыскать народную славу. Во многом это связано с агрессивной трансферной политикой и большими деньгами шейхов, превративших «горожан» из середняка Англии в топ-клуб мира. Однако многие забывают, что именно академия «Сити» подарила большому футболу множество классных игроков, о которых стоит напомнить.
04.08.2022 18:11
Футбол
автор: Никита Шмытов
Пять игроков, за которыми стоит следить в этом сезоне
Пять игроков, за которыми стоит следить в этом сезоне
За летнее трансферное окно огромное количество звёзд мирового футбола сменило команды, включая Левандовски, Стерлинга и других. Но есть неочевидные и малозаметные трансферы, за результатом которых стоит следить не меньше.
04.08.2022 13:45
Футбол
автор: Никита Шмытов
И снова на арене Хачатурянц? Федуну все-таки нашли нового преемника
И снова на арене Хачатурянц? Федуну все-таки нашли нового преемника
С начала этой недели различные источники продолжили настаивать на скорой смене руководителя в «Спартаке».
04.08.2022 08:00
Футбол
автор: Ярослав Ступаков
Дмитрий Селюк: Перед вторым матчем хозяин «Ференцвароша» пусть поцелует Черчесова в лысину на фарт
Дмитрий Селюк: Перед вторым матчем хозяин «Ференцвароша» пусть поцелует Черчесова в лысину на фарт
Ответная игра состоится 9 августа.
03.08.2022 22:09
Футбол
«Галактионов прививает характер молодым парням». Игнатьев о работе тренерского штаба «Пари НН»
«Галактионов прививает характер молодым парням». Игнатьев о работе тренерского штаба «Пари НН»
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев о характере игроков «Пари НН», уже отобравших очки у «Локомотива» и ЦСКА.
03.08.2022 16:12
Футбол
автор: Антон Борисов
«Ничто не сплачивает лучше, чем пьянка или мордобой!» Главные эксцессы на льду от «Сочи» Назарова
Второй игровой день «Лига Ставок Sochi Hockey Open»-2022 надолго запомнился болельщикам благодаря матчу «Сочи» - «Авангард», превратившемуся в одну нескончаемую драку. «Мы даем шоу!» - пояснил Андрей Назаров, который не собирается отступать от своей философии «агрессора» даже на предсезонных турнирах. Из драк с участием сочинцев уже набирается хит-парад!
Клопп или Гвардиола? Конте или Тухель? Но точно не Роналду! Расклад на новый сезон АПЛ с трансляциями
5 августа матчем «Кристал Пэлас» - «Арсенал» стартует очередной сезон сильнейшего национального футбольного турнира - Английской Премьер-Лиги. «Плеймейкер» оценивает шансы в чемпионской гонке.
Фестиваль «Иваново поле» посетило 17 тысяч любителей конного спорта
В Подмосковье с размахом прошел IV конный фестиваль «Иваново поле».
«Сочи» — крутая и необычная команда». Юрий Красовский — о контракте «Лиги Ставок» с черноморским хоккейным клубом
5 августа в рамках крупного предсезонного турнира «Лига Ставок Sochi Hockey Open» состоялось подписание партнерского соглашения между «Лигой Ставок» и хоккейным клубом «Сочи».
4-й тур РПЛ с выездами «Спартака» и «Зенита» к Шалимову и в Грозный: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
6 и 7 августа пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о четвертом туре.
Будет сидеть! Как звезда НБА Грайнер получила от Химкинского суда 9 лет тюрьмы и миллионный штраф
4 августа был вынесен приговор гражданке США Бриттни Грайнер, двукратной олимпийской чемпионке по баскетболу, выступавшей в России за клуб УГМК.
Травма Мичкова, хет-трик Жафярова, новая победа Ротенберга. «Лига Ставок Sochi Hockey Open» набирает темп
На предсезонном турнире «Лига Ставок Sochi Hockey Open» в разгаре второй игровой день.
Ольга Журавская возглавила Первую СРО. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Атака роботов! Как в Суперкубке УЕФА «Реал» — «Айнтрахт» будут определять офсайд
Президент УЕФА Александр Чеферин сообщил о том, что на матче между «Реалом» и «Айнтрахтом» в Хельсинки (10 августа, 22:00 мск) будет внедрена полуавтоматическая система определения положения вне игры, которую затем планируют использовать и в Лиге чемпионов.
Черчесов выстоял в Баку, Хайкин пройдет Вильнюс. Наши успехи в Лиге чемпионов
В первых матчах 3-го квалификационного раунда ЛЧ «Ференцварош» Станислава Черчесова добыл гостевую ничью с «Карабахом» (1:1), а «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным разгромил дома «Жальгирис» (5:0).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика