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216 минут позора. Кокорин – «у меня все хорошо» - выдавливается из клуба

Александр Кокорин перешёл в «Фиорентину» зимой 2021 года, но с тех пор сыграл за новый клуб всего 216 игровых минут, за которые не отметился результативными действиями. Боссы клуба признали ошибку и уже давно мечтают попрощаться с россиянином, в связи с чем перешли на радикальные меры по выживанию его из клуба.
216 минут позора. Кокорин – «у меня все хорошо» - выдавливается из клуба
05 августа 2022 21:44
автор: Никита Шмытов
автор фото: Официальный сайт ФК "Спартак"

В прошлом сезоне Александр Кокорин практически не играл за «Фиорентину», но всё же тренировался и находился на скамейке запасных во время матчей. Однако главный тренер и руководство всеми способами показывали, что Кокорин не нужен клубу, но он не реагировал на это. Сейчас, когда весь состав команды отправился на сборы в Австрию, Кокорина оставили за бортом, из-за чего он вынужден тренироваться на базе клуба в одиночестве.

«Фиорентина» каждое трансферное окно пытается пристроить игрока-балласт в новый клуб, но еще не нашлись те безумцы, которые готовы повторить контракт Александра, а он сам не готов идти на финансовое понижение. Из-за этого «Фиорентина» готова даже разорвать контракт и выплатить компенсацию в 2 млн евро, но Кокорин согласен только на 3,6 млн евро, ведь именно столько он может заработать в Италии, если останется в текущем клубе до конца контракта, то есть до 2026 года.

Если стороны не договорятся о расторжении договора, то Кокорин рискует пролететь мимо заявки на сезон, что очень вероятно. И дело даже не в уровне форварда, а в специфичной системе Серии А, которая разрешает регистрировать всего нескольких игроков не из Евросоюза, а занимать один важный слот Кокориным - глупо.

Можно не сомневаться, что Кокорин и дальше будет делать вид, что ничего не происходит, попутно веселясь и наслаждаясь от жизни во Флоренции. Это подтверждают недавние слова футболиста:

- Сказали тренироваться тут, потому что пропустил много и пока не готов тренироваться со всеми. У меня все хорошо. Новости о расторжении контракта в российских СМИ? Я всегда это только в прессе вижу, - цитирует Александра Кокорина пресса.

Кокорин - феноменальный и исторический «развод» «Фиорентины», но виновные за этот трансфер до сих пор не были наказаны. Спортивный директор Даниэле Праде продолжает свою деятельность, хотя переход Кокорина - далеко не единственный в списке провальных за три последних года.

источник: «Советский спорт»
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216 минут позора. Кокорин – «у меня все хорошо» - выдавливается из клуба
216 минут позора. Кокорин – «у меня все хорошо» - выдавливается из клуба
Александр Кокорин перешёл в «Фиорентину» зимой 2021 года, но с тех пор сыграл за новый клуб всего 216 игровых минут, за которые не отметился результативными действиями. Боссы клуба признали ошибку и уже давно мечтают попрощаться с россиянином, в связи с чем перешли на радикальные меры по выживанию его из клуба.
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