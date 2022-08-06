Ах, карнавал, карнавал! Лучшие бразильцы в истории РПЛ

Вагнер Лав

Наше партнерское издание «Плеймейкер» вспоминает, начиная, разумеется, с Вагнера Лава.

Победитель Кубка УЕФА-2005, 3-кратный чемпион России, 6-кратный обладатель Кубка страны… Все это легендарный Вагнер Лав, чья карьера в ЦСКА длилась больше восьми лет (с тремя возвращениями!) и до сих пор вызывает приступы ностальгии у армейских болельщиков. Только в РПЛ Лав сыграл за клуб 169 матчей и забил 85 голов — это рекорд для бразильцев в нашем чемпионате!

Сегодня Вагнеру 38 лет. Он выступает за «Спорт Ресифи» и в интервью признается, что мечтает завершить карьеру в ЦСКА. Год назад слухи о четвертом армейском камбэке бразильца действительно ходили. Но тогда что-то не срослось. Может, срастется в нынешнем сезоне? При всем уважении к Федору Чалову и Антону Заболотному укомплектованной линию нападения сегодняшнего ЦСКА не назовешь. Таких мастеров, как Лав, в ней и близко нет.

Халк

97 матчей РПЛ за «Зенит» и звание самого дорогого игрока в истории нашей лиги. Выкуп Халка из «Порту» в 2012-м обошелся питерцам в 60 млн евро (хотя, с комиссионными сумма доходила до 100 млн), и сделка оказалась весьма выгодной. С учетом всех турниров «культурист» из Бразилии забил за «Зенит» 77 голов, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок России и блеснув в Лиге чемпионов. В 2016-м Халка продали в «Шанхай СИПГ» за 55,8 млн. Таким образом, «Зенит» практически «отбил» затраты на, возможно, главную звезду нашего футбола.

Веллитон

«Веллитон уехал и пить стало не с кем», — рассказывала телеведущая Виктория Боня, с которой у бразильского форварда был роман. «Спартак» купил Веллитона в 2007-м — клубу «Гояс» заплатили 6 млн евро. За шесть сезонов с красно-белыми нападающий дважды выигрывал гонку бомбардиров РПЛ (всего в чемпионате бразилец отличился 57 раз) и трижды приводил команду к серебру, которое по нынешним временам считалось бы большим успехом. В августе 2011-го Веллитон стал участником неприятного эпизода, столкнувшись с Игорем Акинфеевым, который порвал связки на колене и выбыл на полгода. Впрочем, вратарь ЦСКА не затаил обиды на бразильца, вписавшего свое имя в историю РПЛ и «Спартака».

Вандерсон

Этот нападающий покинул Россию в 2017-м как футболист «Динамо», но легендой стал в «Краснодаре», за который отыграл 5 ярких сезонов, став лучшим бомбардиром РПЛ-2012/13 и третьим снайпером в истории «быков». При этом сам он всегда позиционировал себя как плеймейкера: «Я командный игрок. Делаю на поле максимум, чтобы облегчить задачу партнерам. Иду в обводку, отдаю передачи. Не важно, забиваю ли я. Важно, забивает ли команда», — рассказывал Вандерсон (не путать с его «тезкой» Вандерсоном Масиэлом, который также оставил глубокий след в истории «Краснодара» в 2017 — 2022 годах). А еще он утверждал, что фавелы, где он вырос, мотивируют выбраться в люди как ничто другое.

Жо

«В России слишком холодно. Если б не деньги, я бы сюда не поехал», — говорил этот нападающий, когда в 18 лет оказался в ЦСКА. Однако за три года Жо стал кумиром армейских фанатов, наколотив 47 мячей (в РПЛ — 30, 14 из которых пришлись на первый круг дебютного сезона). Неслучайно из Москвы бразилец отправился прямиком в «Манчестер Сити» за рекордные на тот момент для клуба 18 млн фунтов! Правда, в АПЛ у экс-звезды ЦСКА не пошло. СМИ называли трансфер «худшим в истории». Что не отменяет ярчайшего российского отрезка карьеры Жо, который до сих пор играет в футбол у себя на родине.

Даниэл Карвальо

Когда в 2005-м ЦСКА взял Кубок УЕФА, игру команды вместе с Вагнером Лав определял и другой, возможно, даже более талантливый бразилец. Даниэл Карвальо был настоящим «футбольным компьютером» — и вовсе не случайно именно он отметился тремя голевыми передачами в легендарном финале против «Спортинга». В РПЛ Карвальо 30 раз ассистировал партнерам: среди бразильцев чаще это делали только Лав и Халк, которые провели гораздо больше матчей.

Жаль, что взлет Карвальо оказался непродолжительным. Игрок не дружил с дисциплиной и быстро набирал лишний вес, не реализовав до конца свой невероятный потенциал. Но Россию Даниэл запомнил навсегда. Вот как он вспоминал прием у президента после триумфа в Кубке УЕФА: «…Мы и понятия не имели, что значит Путин для россиян. У нас в Бразилии нет такого восхищения президентом. Когда мы пришли, нашего переводчика не пустили в Кремль. В результате мы не особо понимали происходящее и просто сидели… Затем Вагнер начал чеканить мячом так, чтобы президент присоединился. Для нас это было естественно – бразильский стиль. И Путин хорошо воспринял, тоже пару раз пожонглировал».

Робсон

Один из первых бразильских легионеров в российском чемпионате. Робсон начал играть за «Спартак» в 1997 году и провел за команду 148 матчей (102 в РПЛ), забив 41 гол (32) и став пятикратным чемпионом России. В ноябре 2000-го Робсон принял участие в легендарном разгроме «Арсенала» (4:1) в Лиге чемпионов. Один из мячей записал на свой счет Максимка, как прозвали бразильца фанаты красно-белых. Сегодня, когда Робсон иногда приезжает в Москву, он тут же оказывается в кольце поклонников. Этого форварда до сих пор обожают. Он — символ романцевского «Спартака» конца 90-х — начала нулевых.

Маурисио

Шесть сезонов в Грозном, еще два в «Зените». Маурисио хотя и не отметился выдающимися командными результатами в РПЛ, до сих пор остается бразильским рекордсменом по числу матчей в РПЛ (192). Не исключено, этот результат будет улучшен. В мае после окончания контракта с «Панатинаикосом» Маурисио устами своего агента выразил готовность вернуться в Россию. Где сейчас выступает не так-то много его соотечественников: всего 11, 7 из которых защищают цвета «Зенита». А ведь бывали времена, когда число бразильцев в России достигало 27…

Роберто Карлос

Чемпиону мира 2002 года было 37, когда он в 2011-м подписал контракт с «Анжи». В переговорах участвовал лично Сулейман Керимов, который тогда вкладывал баснословные деньги в махачкалинский проект. Роберто Карлос отыграл за «Анжи» 25 матчей, забив три мяча и сделав четыре голевые передачи. Но главное — звездный ветеран обеспечил рекламу всему российскому футболу. К сожалению, в нашей стране великий бразилец не избежал расистских нападок. В Самаре какой-то фанат бросил в его сторону банан. Впрочем, Карлос не обиделся. И впоследствии всегда вспоминал об опыте РПЛ с теплотой.

Жоаозиньо

Если Марио Фернандес стал легендой российского футбола как футболист нашей сборной (поэтому в приведенной выше статистике экс-армеец не учитывается как бразилец), то Жоаозиньо, хотя и получил паспорт РФ, за национальную команду так и не сыграл. Это, впрочем, не помешало болельщикам включить его в символическую сборную десятилетия «Краснодара». После этого юркий бразилец поиграл за «Динамо», а сейчас приписан к «Сочи», где пару лет назад оказался в центре то ли реального, то ли фейкого скандала. После матча со «Спартаком» Жоаозиньо, как утверждали красно-белые, пнул в подтрибунке одного из тренеров столичного клуба Андреаса Хинкеля. Сам бразилец все отрицал: «Я пнул? Ерунда какая-то. Спартаковцы проиграли 0:1 и поэтому нервничали, говорили нам обидные вещи».