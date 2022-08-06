«Краснодар» - нелегкая добыча для «Локомотива». У москвичей проблемы с составом, а у южан - с опытом

Не без потерь

Перед матчем с «Краснодаром» «Локо» остался без двух ключевых игроков. Первый — Дмитрий Баринов. Россиянин в одиночку цементирует всю опорную зону железнодорожников на протяжении нескольких сезонов и является одним из лидеров коллектива, однако из-за за удаления за фол «последней надежды» против «Зенита» Баринов не сможет принять участие в игре в Краснодаре. Получается, что в центре поля всю оборонительную работу должен будет взять Артем Карпукас, не имеющий богатого опыта выступлений в РПЛ.

Второй — Максим Ненахов. Латераль в уже злосчастной для «Локо» игре с «Зенитом» получил травму голеностопа и выбыл минимум на восемь недель. Заменить его на левом фланге защиты сможет разве что Наир Тикнизян — футболист безумно талантливый, однако редко проходящий в основной состав. Так что без подстраховки россиянина точно оставлять будет нельзя.

Главная проблема «Локо» на старте чемпионата — центр обороны. Защитные построения красно-зеленых в начале сезона не внушали доверия, а тут еще из-за повреждения колена выбыл до конца года Лукас Фассон.

Поэтому наверняка в старте снова выйдет Тин Едвай, который нередко жутко косячит и ошибается в выборе позиции. И Станислав Магкеев, который в последнее время находится в не очень хорошей форме. Из-под него, например, пришли все четыре гола в Петербурге неделю назад — россиянин плохо реагировал на забегания соперников за спины и слишком часто давал себя обыгрывать один в один. В запасе еще есть Марк Мампасси, но он, как мы видели по прошлому сезону, вообще не тянет уровень РПЛ, поэтому, вероятно, будет играть только в самом крайнем случае.

Надежда на Миранчука

Еще одна проблема «Локомотива» — отсутствие поставленного позиционного нападения. В основном железнодорожники либо доставляют мяч на чужую половину поля через забросы, либо пытаются выводить его через фланги, однако чаще всего это приводит к потере, а что еще хуже — к контратакам на свои ворота. Керк и Камано не отрабатывают в обороне, поэтому на быстрый возврат мяча в финальной трети можно не рассчитывать.

Несмотря на очевидные недочеты в структуре, Йозеф Циннбауэр намерен играть против «Краснодара» «первым номером»:

- Мы не знаем заранее, сыграет ли Кордоба, Манелов, будут ли они играть по схеме 4-1-4-1 или предпочтут 4-3-3. Поэтому нам надо навязывать свою игру, диктовать, а не отталкиваться от соперника, — говорит специалист.

Однако сразу возникает вопрос: не лучше было бы ради результата на первое время отойти от каких-то основополагающих вещей и сделать ставку на контратаки — не настаивая на территориальном преимуществе и прессинге? У «Локомотива» для этого все есть. И вратарь, который быстро, а главное точно вводит мяч в игру, скоростной атакующий блок с одним из лучших форвардов лиги (конечно, речь идет про Изидора). Плюс неплохо выглядит и Антон Миранчук. Хавбек — лучший в команде по ключевым передачам и точности пасов, а так второй по набранным xG. Главная интрига — решится ли на это тренерский штаб?

Плюсы и минусы «Краснодара»

Даже с учетом огромных проблем с составом «быки» не отходят от основной идеи — играть в привлекательный футбол. С одной стороны, южане по-прежнему много владеют мячом (55 процентов времени, плюс надо отметить, что эти цифры немного нерепрезентативны из-за удаления в матче со «Спартаком»).

С другой, у команды Александра Сторожука есть серьезные сложности в продвижении мяча: «быки» — предпоследняя команда по DC (показатель, оценивающий действия защиты относительно нападения на расстоянии 18-20 метров от ворот), то есть у них очень редко получается доходить до финальной трети и создавать моменты через короткий пас.

Тащить «Краснодар» в этом сезоне призван Эдуард Сперцян. Армянин — лучший в команде по системе гол+пас (5), ударам по воротам в среднем за матч (4,7), созданным голевым моментам (2) и ключевым пасам за игру (2,3). Хавбек связывает среднюю и переднюю линии южан, при этом регулярно сам берет на себя инициативу в плане последнего паса и завершения атак.

Нельзя не отметить и возвращение, отбывшего дисквалификацию, Александра Черникова. Перед Сторожуком наверняка возникнет диллема — выпустить хавбека с первых минут и дать возможность ему исправить свою ошибку либо не рисковать и в пару к Михайло Баньяцу того же Вячеславу Якимова. Кажется, второй вариант был бы очень логичен.

После разгрома

Наверняка еще свежа в памяти игроков «Локомотива» матч с «Зенитом» недельной давности. Питерцы разгромили железнодорожников со счетом 5:0 и, как показалось, отправили москвичей в нокаут. Казалось, только-только разыгрался Вильсон Изидор, какую-никакую форму набрал Живоглядов, сезон только начался — команда еще не должна была сильно устать... Но нет — «Зенит» не оставил «Локо» шансов даже на ничью, пусть даже москвичи и смотрелись неплохо до середины второго тайма.

Матч с «Краснодаром» — возможность все исправить. У «быков» в большинстве своем играют воспитанники и опытные россиянине — крутых легионеров (за исключением, наверное, Джона Кордобы, для которого, кстати, игра с «Локомотивом» будет первая после небольшого перерыва из-за травмы) практически нет, в связи с чем южане выглядят не так опасно, как пару сезонов тому назад.

Конечно, и у железнодорожников, как мы понимаем, далеко не идеальная ситуация, однако если им удастся прервать неудачную серию, то шанс исправиться за проблемный старт сезона все еще остается. Если нет — вероятность того, что команда раскиснет, вырастет в разы.