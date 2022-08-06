Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Кокорин, застуканный с 15-летней девушкой: Я не педофил, я тинейджер

Александр Кокорин вновь оказался в центре громкого скандала. И встретил его как всегда – с улыбкой и странными комментариями.
Кокорин, застуканный с 15-летней девушкой: Я не педофил, я тинейджер
06 августа 2022 18:15
автор: Ярослав Николаев
автор фото: ФК «Фиорентина»

Прилетело Кокорину за странный пост, где он проводит время вместе с 15-летней девушкой.

Как выяснилось, речь идет о некой Тоне Худяковой. Ей, действительно, 15. Хотя выглядит на все 17 с половиной))

О девушке известно, что она занимается танцами, что является дочерью российского клипмейкера Павла Худякова.

Это не случайное фото, когда девушка подходит к известному селебу с тем, чтобы сделать невинное селфи. Молодые люди проводили совместный отдых.

Так что вполне можно обратиться и в правоохранительные органы по сами знаете какой неприятной статье.

Саша сидел, после отсидки рассказывал, что статус на зоне у него был «Мужик». Сейчас явно статус сменится. Но отмазался Кокорин, как всегда

Соцсети стали активно кусать футболиста. Оправдываться Кокорин умеет не очень. Легко убедиться:

Напомним, что за полтора сезона в составе «фиалок» в Серии А, Кокорин провел 11 матчей без голевых действий.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Кокорин, застуканный с 15-летней девушкой: Я не педофил, я тинейджер
Кокорин, застуканный с 15-летней девушкой: Я не педофил, я тинейджер
Александр Кокорин вновь оказался в центре громкого скандала. И встретил его как всегда – с улыбкой и странными комментариями.
06.08.2022 18:15
Футбол
автор: Ярослав Николаев
«Краснодар» - нелегкая добыча для «Локомотива». У москвичей проблемы с составом, а у южан - с опытом
«Краснодар» - нелегкая добыча для «Локомотива». У москвичей проблемы с составом, а у южан - с опытом
«Краснодар» примет дома «Локомотив» в матче 4-го тура РПЛ. Рассказываем, в каком состоянии находятся обе команды.
06.08.2022 16:17
Футбол
автор: Матвей Морозов
Ах, карнавал, карнавал! Лучшие бразильцы в истории РПЛ
Ах, карнавал, карнавал! Лучшие бразильцы в истории РПЛ
С недавних пор питерский «Зенит» превратился в российский филиал Бразилии: в нынешнем сезоне в составе чемпионов России уже семь кудесников мяча! Вспомним их лучших предшественников, которые долгие годы определяли лицо РПЛ и приносили титулы многим клубам.
06.08.2022 14:47
Футбол
автор: Михаил Боков
Оживут быки или разгонится поезд? Чего ждать от игры «Краснодар» – «Локомотив»
Оживут быки или разгонится поезд? Чего ждать от игры «Краснодар» – «Локомотив»
Сегодня пройдет центральный матч четвертого тура чемпионата России сезона-2022/23, в котором московский «Локомотив» пожалует в гости к «Краснодару». Мы расскажем о всех подробностях предстоящей встречи, которые нужно знать.
06.08.2022 10:00
Футбол
автор: Никита Шмытов
В РПЛ начнут беречь судей? Клуб-открытие этого сезона выступил с неожиданной инициативой
В РПЛ начнут беречь судей? Клуб-открытие этого сезона выступил с неожиданной инициативой
Элитный дивизион начал сезон очень бодро. Позади уже три тура и суммарно они подарили нам рекорд для этого отрезка - 82 забитых мяча.
05.08.2022 23:23
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
216 минут позора. Кокорин – «у меня все хорошо» - выдавливается из клуба
216 минут позора. Кокорин – «у меня все хорошо» - выдавливается из клуба
Александр Кокорин перешёл в «Фиорентину» зимой 2021 года, но с тех пор сыграл за новый клуб всего 216 игровых минут, за которые не отметился результативными действиями. Боссы клуба признали ошибку и уже давно мечтают попрощаться с россиянином, в связи с чем перешли на радикальные меры по выживанию его из клуба.
05.08.2022 21:44
Футбол
автор: Никита Шмытов
Одержит ли «Локо» первую победу? Забьет ли снова Сперцян? Интриги матча «Краснодар» – «Локомотив»
Одержит ли «Локо» первую победу? Забьет ли снова Сперцян? Интриги матча «Краснодар» – «Локомотив»
В субботу 6 августа в одной из центральных игр 4-го тура РПЛ «быки» примут дома железнодорожников.
05.08.2022 18:00
Футбол
автор: Сергей Иванов
Гранды без обороны. Превью матча 4-го тура РПЛ «Краснодар» – «Локомотив»
Гранды без обороны. Превью матча 4-го тура РПЛ «Краснодар» – «Локомотив»
Центральный матч 4-го тура МИР РПЛ пройдет на самой красивой арене страны в Краснодаре.
05.08.2022 18:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Селюк: «Спартак» выиграет у «Урала» в два мяча, «Ахмат» отберет очки у «Зенита»
Дмитрий Селюк: «Спартак» выиграет у «Урала» в два мяча, «Ахмат» отберет очки у «Зенита»
Завтра четырьмя матчами стартует 4-й тур РПЛ. Футбольный агент Дмитрий Селюк дает прогноз на эти игры.
05.08.2022 12:03
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Уход Федуна стал бы спасением и облегчением»
«Уход Федуна стал бы спасением и облегчением»
Червиченко — о возможной смене владельца «Спартака»
04.08.2022 18:48
Футбол
Набрали чемпионский ход? Как «Спартак» одержал третью победу подряд, забив 10 голов (видео)
В стартовом матче 4-го тура РПЛ «Урал» дома уступил «Спартаку» - 0:2.
«Болельщиков хоккея ждет масса приятных сюрпризов!» Коммерческий директор «Лиги Ставок» — о контрактах со СКА и «Сочи»
Коммерческий директор букмекерской компании «Лига Ставок» Татьяна Зворыгина прокомментировала «Плеймейкеру» подписание трехлетних партнерских соглашений с двумя клубами КХЛ - из Сочи и Санкт-Петербурга.
Хилл «прикончит» Сантоса, а Спивак — Сакаи! Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 59
В ночь на 7 августа в Лас-Вегасе состоится турнир UFC, в главном бою которого экс-претендент на титул в полутяжелом весе Тиаго Сантос столкнется с Джамалом Хиллом. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других поединках.
«Чемпион потеряет в Грозном очки — как было в Химках». Ловчев — о матче «Ахмат» — «Зенит»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев дал «Плеймейкеру» прогноз на один из главных поединков 4-го тура РПЛ (6 августа, 20:00).
«Свое поле поможет — «быки» победят 2:1». Прогноз Ловчева на матч «Краснодар» — «Локомотив»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центральной встречи 4-го тура РПЛ (6 августа, 20:00).
«Бавария» после ухода Левандовски: 11 голов в первых двух матчах сезона!
После сверхрезультативного матча за Суперкубок Германии против «Лейпцига» (5:3) команда Юлиана Нагельсмана катком прошлась по «Айнтрахту» (6:1) в первом туре Бундеслиги.
Motoring-2022: фестиваль суперскоростей и ревущих моторов в Подмосковье!
В первый уик-энд августа автодром Moscow Raceway станет Меккой отечественного мотоспорта: здесь пройдет четвертый этап чемпионата Motoring по шоссейно-кольцевым мотогонкам с участием ведущих российских рейсеров.
«Ничто не сплачивает лучше, чем пьянка или мордобой!» Главные эксцессы на льду от «Сочи» Назарова
Второй игровой день «Лига Ставок Sochi Hockey Open»-2022 надолго запомнился болельщикам благодаря матчу «Сочи» - «Авангард», превратившемуся в одну нескончаемую драку. «Мы даем шоу!» - пояснил Андрей Назаров, который не собирается отступать от своей философии «агрессора» даже на предсезонных турнирах. Из драк с участием сочинцев уже набирается хит-парад!
Клопп или Гвардиола? Конте или Тухель? Но точно не Роналду! Расклад на новый сезон АПЛ с трансляциями
5 августа матчем «Кристал Пэлас» - «Арсенал» стартует очередной сезон сильнейшего национального футбольного турнира - Английской Премьер-Лиги. «Плеймейкер» оценивает шансы в чемпионской гонке.
Фестиваль «Иваново поле» посетило 17 тысяч любителей конного спорта
В Подмосковье с размахом прошел IV конный фестиваль «Иваново поле».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика