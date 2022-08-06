Кокорин, застуканный с 15-летней девушкой: Я не педофил, я тинейджер

Прилетело Кокорину за странный пост, где он проводит время вместе с 15-летней девушкой.

Как выяснилось, речь идет о некой Тоне Худяковой. Ей, действительно, 15. Хотя выглядит на все 17 с половиной))

О девушке известно, что она занимается танцами, что является дочерью российского клипмейкера Павла Худякова.

Это не случайное фото, когда девушка подходит к известному селебу с тем, чтобы сделать невинное селфи. Молодые люди проводили совместный отдых.

Так что вполне можно обратиться и в правоохранительные органы по сами знаете какой неприятной статье.

Саша сидел, после отсидки рассказывал, что статус на зоне у него был «Мужик». Сейчас явно статус сменится. Но отмазался Кокорин, как всегда

Соцсети стали активно кусать футболиста. Оправдываться Кокорин умеет не очень. Легко убедиться:

Напомним, что за полтора сезона в составе «фиалок» в Серии А, Кокорин провел 11 матчей без голевых действий.