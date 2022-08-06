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«Рома» - будущий европейский топ-клуб

С 2012 по 2020 года гегемоном итальянского футбола являлся «Ювентус», но сначала «Интер» опустил туринский клуб на землю, а потом «Милан». Более того, «Юве» два года подряд не может забраться даже в тройку призёров, и в новом сезоне некогда главный клуб страны может опуститься еще ниже. Виной тому станет возросшая конкуренция, главным примером которого уже сейчас можно считать «Рому».
«Рома» - будущий европейский топ-клуб
06 августа 2022 20:53
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Рома»

«Рома» объявила о подписании Джорджиньо Вейналдума, что может стать поворотным событием в истории клуба. Да, по статусу переход Пауло Дибалы выше, но нужно понимать, что аргентинец рассматривал исключительно итальянский чемпионат, был свободным агентом, и «Рома» стала скорее вынужденным вариантом.

У Вейналдума была совершенно другая ситуация. Нидерландец ещё год назад играл в «Ливерпуле», но недовольный контрактом, ушел в «ПСЖ», где оказался ненужным. По уровню игры полузащитник и сейчас бы не затерялся в построениях Юргена Клоппа, но вместо этого подписывает контракт с шестой командой Серии А. Джорджиньо мало травмируется, может без потери качества сыграть на любой позиции в центре поля, максимально продуктивен и полезен, прогрессирует даже в 31 год и наверняка с таким подбором качеств пригодился бы любому топ-клубу. Его решение перейти в «Рому» можно считать странным? Да, но лишь отчасти. На самом деле пора привыкать к сильной «Роме» и уже готовиться называть ее топ-командой мира.

Возможно, такие выводы поспешны, но предсказать провал «Ромы» достаточно трудно. Даже в прошлом сезоне «Рома» заняла шестое место, а учитывая все трансферы в межсезонье, страшно представить силу римлян. Напомним, Моуриньо уже сейчас получил в своё распоряжение следующих новых игроков: Зеки Челик, Неманья Матич, Джорджиньо Вейналдум, Пауло Дибала, а в ближайшее время к ним должен присоединиться Андреа Белотти, гарантирующий 15-25 голевых действий за сезон. Также немаловажно отметить, что «Рома» не понесла ощутимых потерь после прошлого сезона, все лидеры остались на месте.

Если всё сложится удачно и Моуриньо найдёт правильное применение звёздным новичкам, то уже зимой можно будет ждать новые громкие приобретения. Главное, чтобы Жозе, как обычно, вновь не нашёл проблемы на ровном месте.

источник: «Советский спорт»
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