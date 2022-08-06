Дмитрий Селюк: «Спартак» должен был забивать семь «Уралу», «Факел» явно переоценили – команда ФНЛ

«Урал» - Спартак» - 0:2

Как я и говорил перед матчем, «Спартак» выиграет с разницей в два мяча. «Спартак» имел огромное преимущество, счет должен был бы быть минимум 5:0, но, скорее, даже 7:0. «Уралу» нужно срочно менять полкоманды. Его игра не выдерживает никакой критики – четыре матча, четыре поражения. Один гол забили и десять пропустили.

Но должен сказать, что у «Спартака» отличный календарь на старте – вкатывайся потихоньку в чемпионат, получай удовольствие.

Соболев сегодня получил приз лучшему игроку, хорошо сыграл, отдал две голевые, но мог и сам два забить. Он немного злится из-за этого, нервничает. Ему надо успокоиться – он, когда не забивает хорошие моменты, начинает нервничать.

ЦСКА – «Факел» - 4:1

«Факел» явно переоценили, по этому матчу видно, что он явно сдулся. Это пока команда ФНЛ.

Странную тактику избрал главный тренер воронежцев Василенко при 1:0. Когда твоя команда повела, да еще против ЦСКА на его поле, зачем продолжать играть с таким соперников на встречных курсах? Держите мяч, контролируйте, перекрывайте зоны. Но они продолжали бегать туда-сюда. И при этом видна невооруженным глазом разница в классе футболистов ЦСКА и «Факела». И вот эти новички премьер-лиги вместо того, чтобы правильно распределить свои силы, думали, что все получится, как с «Динамо», что они отыграются в конце. Но сил уже не было, начали сдуваться, и встали в один ряд с «Торпедо» и «Оренбургом», другими новичками высшего дивизиона.

А ведь все СМИ, включился «Матч ТВ», ой, «Факел», у них бюджет 300 миллионов. Да, какие 300 миллионов? Премьер-лига дает 450 миллионов, плюс 50 бейтинговая компания. Уже 800 получается. Все нормально у них с бюджетом.