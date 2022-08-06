Что будет дальше со «Спартаком»?

4 тура – и уже 10 очков, 11 забитых мячей и +8 составляет разность мячей. Так в нынешнем веке «Спартак» еще никогда не начинал.

Промес забил уже четыре и нагнал Федора Смолова в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Между тем инсайдеры активно рассказывают не только об уходе Федуна (тут недостатка в комментариях нет), не только об отъезде Заремы за рубеж (тут еще больше домыслов), но и кадровых изменениях в клубе.

Так, Иван Карпов сообщил сегодня о поиске клубом нового гендира.

«Мележиков, насколько мне известно, - пишет автор канала «Инсайды от Карпа», - честно и квалифицировано исполняет свои обязанности, он глубоко погружен во все детали жизни клуба и все контролирует. Новый сотрудник только, как минимум, год будет только вникать в то, как всё там устроено. И неизвестно как это будет работать дальше без Евгения.

Но ЛУКОЙЛу, видимо, нужен свой человек на этой позиции. Поэтому сейчас они активно ищут ему замену. Все больше и больше свидетельств этого появляется в последние дни. На мой взгляд, это ошибочное решение. Хотя, возможно, нефтяники просто желают видеть на этом посту более масштабную фигуру — с бОльшим авторитетом в футбольных кругах.

И это, скорее всего, будет не Ашот, если вы вдруг подумали о нем. На рынке говорят, что Рафаилыча вообще не будет в «Спартаке». А это значит, что с новой силой разгорается борьба за власть в Главном Клубе страны.

А вы бы кого хотели видеть на месте гендира тушинских и какую конфигурацию власти в «Спартаке»?»