За «паспортом болельщика» пришлось ехать из Москвы в Самару

Примерно неделю назад мы опубликовали душераздирающую историю про динамовского болельщика, который «пробивает» сейчас «золотой выезд». Введение системы fan-ID могло помешать его планам. Он не из протестующих. Он хочет поддерживать команду на каждом матче. Мы в данном случае не одобряем и не осуждаем – это его личное дело, в конце концов.

Но даже поддержав все спущенные сверху алгоритмы, оформить «карточку болельщика» он не смог. Постоянно – «системная ошибка». Мы писали об этом подробно вот здесь.

Напомним, на первые три тура Павел попал (две игры были в Москве, третья в Воронеже, где нововведение появится с января), а что ему делать в Самаре перед игрой 7-го?

С раннего утра мы следили сегодня за планом болельщика.

- Утром 7 августа я приехал на поезде в Самару, где «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов», сразу сел в такси и приехал на стадион. Несмотря на то, что матч состоится вечером, на стадионе уже с утра работали отделения МФЦ «Мои документы» (так было и перед предыдущим домашним матчем самарцев с «Торпедо»), рассказывает Павел Марков.

Павла сфотографировали, он подписал бумагу о том, что не возражает против обработки его персональных данных, на сайте Госуслуг заполнили всё, что полагается, и через 10 минут (по словам Павла) документ был оформлен.

- Я очень признателен Вам и «Советскому спорту» за поддержку. Благодаря хорошей организации этого процесса в Самаре история завершилась благополучно.