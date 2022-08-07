Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«До сих пор стыдно за это уродство на голове». Как менялись прически футболистов

Хвостик разрушил карьеру Роберто Баджо, Роналдо до сих пор извиняется за свою челку на ЧМ-2002, а Криштиану Роналду забивал больше всего с прической «голова-лапша».
«До сих пор стыдно за это уродство на голове». Как менялись прически футболистов
07 августа 2022 14:44
автор: Михаил Боков
автор фото: Соцсети

О трендах в мировом футбольном мейкапе решили поговорить коллеги из нашего партнерского издания «Плеймейкер».

Маллет и кокаин

Конец 80-х в футболе был эпохой усов и причесок «маллет» — это когда сзади длинно, а спереди и сбоку коротко. На фотографии сборной СССР перед Евро-1988 с такой стрижкой позируют 2/3 состава. Исключение составил разве что Игорь Беланов, который годом ранее получил Золотой мяч. В отличие от остальных модных футболистов (прическу «маллет» носил даже вратарь Ринат Дасаев) Беланов был острижен по-советски скромно. Возможно, дело в характере самого Игоря, которого тренер Валерий Лобановский называл «стандартным». «Беланов стал игроком-звездой потому, что вся команда была звездой. А когда ее не стало, уровень Беланова стал ординарным. Другое дело Олег Блохин. Тот доказывал свой класс в течение долгих лет, независимо от состояния команды», — вспоминал Лобановский.

Свою версию прически «маллет» носил и главный герой 80-х Диего Марадона. В документальном фильме режиссера Азифа Каппадия 2019 года о выступлениях аргентинца за «Наполи» есть кадры, где Марадона наведывается к парикмахеру — в компании с неаполитанскими мафиози. Они же, по словам экс-жены футболиста, приучили его не только регулярно стричься и мазать волосы бриолином, но и ежедневно употреблять кокаин, с пристрастием к которому Марадона позже боролся всю жизнь.

Соцсети

Диего Марадона и после окончании карьеры продолжал экспериментировать с «прикидом» на голове. Фото: соцсети

Волосы — как оружие

Самой стильной командой начала 90-х, без сомнения, была сборная Колумбии. Полузащитник Карлос Вальдеррама — единственный колумбийский футболист, которого ФИФА включила в список 100 лучших игроков всех времен — появился на ЧМ-1990 в Италии с роскошным, крашеным в белый цвет «афро». Немецкий комментатор назвал прическу Вальдеррамы «туалетным ершиком». А британец Грэм Ле Со говорил, что у «его волос — особое магнитное поле»: «Ты нападал на него, он махал гривой, и ты получал удар волосами по лицу. Это был его секретный прием». На мундиале в Италии даже продавали парики, имитирующие прическу Вальдеррамы. При этом он сам, как вспоминала мать футболиста, долгое время стеснялся своих волос: «Мальчиком он проводил много времени в ванной, отстригая кудри. Он очень переживал из-за них».

Среди остальных выделялся и коллега Вальдеррамы по сборной, вратарь Рене Игита. Усач с копной кучерявых волос, Игита лишил Колумбию выхода в 1/4 финала, когда бросился обводить камерунского нападающего Роже Милла и потерял мяч… ЧМ-1994 Игита пропустил, потому что сидел в тюрьме. Его обвиняли в похищении ребенка и связях с наркокартелями. Он признавался, что водил дружбу с Пабло Эскобаром и ходил к нему в гости «как к себе домой». Сегодня Игите 55, но он до сих пор хорош: и усы, и кудри — все при нем.

Прическа Карлоса Вальдеррамы — один из символов ЧМ-1990. Фото: соцсети

Интересно, что моду на усы и афро-прически еще в конце 80-х заложил голландец Руд Гуллит, чемпион Евро-1988. «В детстве волосы и цвет кожи были моей проблемой. Однажды в Амстердаме меня арестовал полицейский: он назвал меня «ниггером». Только став старше, я перестал стесняться своих корней и стал ими гордиться», — говорил Гуллит, чей отец был выходцем из Суринама, а мать — уроженкой Голландии. Впрочем, Руд уже давно распрощался с прической, которая принесла ему не меньшую славу, чем футбол. Ему 59, и сегодня он носит короткую стрижку, как и подобает почтенным пожилым людям.

Когда за челку стыдно

Звание лучшего футболиста по версии ФИФА, более 500 матчей и 300 голов за карьеру (в том числе на трех чемпионатах мира), два скудетто — в родной Италии Роберто Баджо называли «божественным хвостиком» за его прическу. Нападающий собирал волосы в длинный хвост, оставляя короткими виски и челку. Хейтеры назвали эту стрижку итальянца «хвостом пони».

«Божественный хвостик» не принес удачи футболисту. Промах с пенальти в финале ЧМ-1994 против Бразилии стоил Италии титула. Сам Баджо признавался, что тот 11-метровый «сломал его». «Этот момент влиял на меня еще долгие годы. Я все еще думаю о нем. Если бы у меня была возможность стереть что-то из моей карьеры, то это был бы тот пенальти», — писал форвард в автобиографии…

«Нулевые» принесли футболу новые имена и новую моду. Среди игроков стали популярны мелированные волосы, дурацкие стрижки-эмо с длинными косыми челками, ирокезы и косички, заплетенные на манер артистов хип-хопа. Все эти прически примерил на себя Дэвид Бекхэм — главная икона футбольного стиля 2000-х. «Мне всегда казалось, что я выгляжу отлично. Но сейчас я смотрю на старые фотографии, и уже так не думаю. Честно говоря, мне вообще непонятно, как я мог носить такое на голове», — признался 47-летний футболист в одном из недавних интервью. Бекхэм добавил, что из всех прошлых причесок только одна ему сегодня по душе — лысина: «Ничего делать не надо, удобно. Думаю, еще вернусь к ней».

Если Дэвида Бэкхема считали законодателем мод в мировом футболе, то бразильца Роналдо — их ниспровергателем. На ЧМ-2002 в Южной Корее и Японии он учинил на своей голове нечто невероятное — обрил ее налысо, а спереди оставил уродливую куполообразную челку. За этот поступок 45-летний бразилец извиняется до сих пор. «Я помню, как встретил игроков своей команды и спросил: «Вам нравится?» Они сказали: «Нет, это ужасно! Немедленно состриги это!!!» Но журналисты увидели мою стрижку и забыли о недавней травме», — сказал Роналдо. Он добавил, что извиняется перед всеми матерями, чьи дети вдохновились его примером и сделали себе такие же стрижки. Одним из этих детей стал тогда совсем еще юный Неймар. «Мы увидели Роналдо на чемпионате, и на следующий день все ходили с такими же прическами. Кошмар!» — говорил этот бразилец.

Вот с такой прической Роналдо стал главным героем ЧМ-2002. Фото: соцсети

Голова-спагетти

Дурной пример старшего коллеги не остановил Неймара от дальнейших провалов. На ЧМ-2018 он вышел на поле с прической, которую журналисты сразу же окрестили «голова-спагетти». Ней оставил длинную спутанную челку, которую выкрасил белым. Интернет сразу же отреагировал мемами с фото собаки, которой вывалили на голову тарелку макарон. «Меня часто спрашивают о волосах, но у меня нет каких-то правил на этот счет. На мой взгляд, это одна из самых спонтанных вещей на свете. Просто однажды ты просыпаешься с мыслью, что хочешь поменять образ», — говорил Неймар.

Неймар и его «спагетти». Фото: соцсети

Еще один тренд-инфлюэнсер последних лет — Криштиану Роналду. Португальца всегда упрекали за излишнее внимание к своему внешнему виду. Пользователи соцсетей даже составили статистику — с какой прической Роналду забивал больше. Оказалось — с прической «волосы-лапша» 2017 года (возможно, именно ей вдохновлялся Неймар в 2018-м). С ней португалец забил 77 голов и сделал 17 передач в 68 играх.

В ноябре прошлого года Роналду пришел на тренировку «Манчестера» с шапкой на голове и пошутил, что если снимет ее, то у него потечет краска с волос, и он станет похож на секретаря Дональда Трампа (речь о Рудольфе Джулиани, у которого в 2020-м во время пресс-конференции потекла тушь с головы). Болельщики в фан-аккаунте футболиста оставили десятки комментариев, где выразили надежду, что он вернется к «прическе-лапше» и еще больше улучшит статистику. Но, ко всеобщему разочарованию, оказалось, что Роналду лишь перекрасил волосы в черный цвет.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«За две недели до родов бил в живот и бросал меня на землю». Домашнее насилие в «Боруссии»
«За две недели до родов бил в живот и бросал меня на землю». Домашнее насилие в «Боруссии»
Бывшая девушка защитника дортмундцев Нико Шульца выдвинула против экс-партнера серьезные обвинения.
07.08.2022 14:51
Футбол
автор: Ярослав Николаев
«До сих пор стыдно за это уродство на голове». Как менялись прически футболистов
«До сих пор стыдно за это уродство на голове». Как менялись прически футболистов
Хвостик разрушил карьеру Роберто Баджо, Роналдо до сих пор извиняется за свою челку на ЧМ-2002, а Криштиану Роналду забивал больше всего с прической «голова-лапша».
07.08.2022 14:44
Футбол
автор: Михаил Боков
За «паспортом болельщика» пришлось ехать из Москвы в Самару
За «паспортом болельщика» пришлось ехать из Москвы в Самару
Были в прежние времена такие публикации: «Газета выступила – что сделано?» Знаем, что и сегодня мы подчас формируем повестку для обитателей тех или иных высоких кабинетов. Но разговор сейчас не об этом.
07.08.2022 13:48
Футбол
автор: Николай Яременко
Дмитрий Селюк: «Динамо» выиграет в Самаре, у «Оренбурга» нет шансов в Ростове
Дмитрий Селюк: «Динамо» выиграет в Самаре, у «Оренбурга» нет шансов в Ростове
Сегодня четырьмя матчами завершится 4-й тур Российской премьер-лиги. Футбольный агент Дмитрий Селюк дает прогнозы на эти игры. «Торпедо» - «Химки». Начало в 15.00.
07.08.2022 10:55
Футбол
автор: Юрий Волохов
Что будет дальше со «Спартаком»?
Что будет дальше со «Спартаком»?
Давненько красно-белые не стартовали в чемпионате так рьяно и успешно. И это на фоне разговоров о продаже клуба, стадиона и т.д.
06.08.2022 22:19
Футбол
автор: Сергей Терехов
Дмитрий Селюк: «Спартак» должен был забивать семь «Уралу», «Факел» явно переоценили – команда ФНЛ
Дмитрий Селюк: «Спартак» должен был забивать семь «Уралу», «Факел» явно переоценили – команда ФНЛ
«Спартак» обыграл в стартовом матче 4-го тура РПЛ «Урал» со счетом 2:0, а ЦСКА разгромил «Факел – 4:1. Футбольный агент Дмитрий Селюк длится впечатлениями об этих играх.
06.08.2022 21:04
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Рома» - будущий европейский топ-клуб
«Рома» - будущий европейский топ-клуб
С 2012 по 2020 года гегемоном итальянского футбола являлся «Ювентус», но сначала «Интер» опустил туринский клуб на землю, а потом «Милан». Более того, «Юве» два года подряд не может забраться даже в тройку призёров, и в новом сезоне некогда главный клуб страны может опуститься еще ниже. Виной тому станет возросшая конкуренция, главным примером которого уже сейчас можно считать «Рому».
06.08.2022 20:53
Футбол
автор: Никита Шмытов
Армия Федотова погасила «Факел» и показала новичков. ЦСКА разгромил команду из Воронежа
Армия Федотова погасила «Факел» и показала новичков. ЦСКА разгромил команду из Воронежа
Первый тайм вернувшийся в элиту после 20-летнего перерыва «Факел» выиграл 1:0. Однако во втором армейцы четырежды огорчили голкипера-новичка Илью Свинова и одержали волевую победу 4:1.
06.08.2022 19:46
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Кокорин, застуканный с 15-летней девушкой: Я не педофил, я тинейджер
Кокорин, застуканный с 15-летней девушкой: Я не педофил, я тинейджер
Александр Кокорин вновь оказался в центре громкого скандала. И встретил его как всегда – с улыбкой и странными комментариями.
06.08.2022 18:15
Футбол
автор: Ярослав Николаев
«Краснодар» - нелегкая добыча для «Локомотива». У москвичей проблемы с составом, а у южан - с опытом
«Краснодар» - нелегкая добыча для «Локомотива». У москвичей проблемы с составом, а у южан - с опытом
«Краснодар» примет дома «Локомотив» в матче 4-го тура РПЛ. Рассказываем, в каком состоянии находятся обе команды.
06.08.2022 16:17
Футбол
автор: Матвей Морозов
Абсолютный чемпион! Как Алексей Немов, проиграв, смог уйти непобежденным
Серию публикаций, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает статья о выдающемся гимнасте, 12-кратном призере Олимпийских игр.
«Силу ЦСКА и «Спартака» покажут ближайшие матчи, а «Локо» нужен российский тренер». Колыванов — о непривычной таблице РПЛ
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал «Плеймейкеру» стартовый отрезок РПЛ, в которой лидерство захватили ЦСКА и «Спартак», а «Локомотив» осел почти на самом дне.
Эффектные нокауты от Хилла, Нила и Спивака! Итоги UFC Vegas 59
В Лас-Вегасе прошел очередной турнир UFC, среди победителей которого оказался молдаванин Сергей Спивак.
«Атака компенсирует бело-голубым их слабую оборону — они победят 2:1». Прогноз Ловчева на матч «Крылья Советов» — «Динамо»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от воскресного матча 4-го тура РПЛ в Самаре (7 августа, 17:30).
Король харда вернулся! Как Медведев выиграл свой первый турнир в 2022 году
Первая ракетка мира Даниил Медведев стал победителем турнира в мексиканском Лос-Кабосе. В финальном матче россиянин в двух партиях взял верх над британцем Кэмероном Норри, причем второй сет завершил всухую – 6:0.
Найт вернулся с дублем, Назаров не стал устраивать драку со СКА. Итоги 3-го тура «Лига Ставок Sochi Hockey Open»
В субботу на традиционном предсезонном хоккейном турнире в Сочи победы одержали СКА, «Авангард» и «Адмирал».
Суперэффективность «быков»: три гола от двух легионеров за последние 12 минут! «Краснодар» снова удивляет
В матче 4-го тура РПЛ «быки» на своем поле в последние четверть часа разгромили «Локомотив» (3:0) благодаря голу Кристиана Рамиреса и дублю Олакунле Олусегуна.
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а «Спартак» на первом месте! Как «Зенит» потерял в Грозном два очка и лидерство в РПЛ
В гостевом матче 4-го тура РПЛ чемпион страны свел вничью матч с «Ахматом» (0:0), играя в меньшинстве с 41-й минуты.
«Федотов — великий тренер». Лидер ЦСКА Хорхе Карраскаль — после победы над «Факелом»
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль, признанный лучшим игроком матча 4-от тура РПЛ против «Факела» (4:1), рассказал о старте сезона и соперниках армейского клуба.
Карасев не дал судье из Питера украсть победу у ЦСКА. Как армейцы перевернули матч с «Факелом» и догнали «Спартак»
В игре 4-го тура РПЛ красно-синие одержали волевой разгром команды из Воронежа (4:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика