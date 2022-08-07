«За две недели до родов бил в живот и бросал меня на землю». Домашнее насилие в «Боруссии»

Итак, что известно к этому моменту

Главное: Защитника «Боруссии» Нико Шульца обвиняют в насилии по отношению к беременной девушке.

Источники следующие. Издания Bild и Ruhr Nachrichten, ссылаясь на информацию, полученную от прокурора земли Северный Рейн-Вестфалия, пишут, что в отношении Шульца сейчас идет расследование. Оно началось в июне, когда его бывшая девушка подала заявление в полицию, обвинив футболиста в домашнем насилии.

Подробности таковы

Согласно публикации Der Spiegel, прокуратура провела обыски в доме Шульца и изъяла носители информации. Bild am Sonntag утверждает, что в распоряжении издания есть электронная переписка, логи мессенджера WhatsApp и фотографии, которые должны подтвердить обвинения.

Когда это произошло?

Речь идет о событиях 2020 года. Шульц пинал беременную девушку, с которой тогда встречался, в живот за две недели до родов. Прокурор считает, что таким образом футболист пытался спровоцировать выкидыш. Девушка также утверждает, что в течение беременности он бросал ее на землю.

У девушки есть доказательства, свидетельствующие о фактах домашнего насилия. Сейчас в соцсетях распространяют скриншот чата девушки с Шульцем. Она отправила ему фотографии синяков, а он в ответ прислал селфи с преувеличенно грустным выражением лица.

Как отреагировал клуб?

«Боруссия» дала комментарий Bild в связи с появившейся информацией: «На данный момент у нас нет сведений о расследовании, связанном с личной жизнью Нико Шульца. Мы свяжемся с игроком и обсудим с ним эти серьезные обвинения».

Как отреагировал игрок?

Шульц через юриста связался с Bild и опроверг эти сведения.