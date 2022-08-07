Мастерства меньше, но больше воли. «Динамо» - наиболее подходящая команда для нашего чемпионата

Я попробую объяснить, что имею ввиду. Потому что лично для меня речь тут идет не столько о «Динамо», сколько об изменяющихся условиях нашей футбольной жизни. Причем, изменяющихся глобально. Если вам пока что нравится град голов в первых турах, то идите во двор. У меня под окном в Петровско-Разумовском по полтора десятка за час забивают. На все лады, на любой вкус. Да только почему-то не спешат сюда телевизионные ПТСки и не стоят в очередь к бомбардирам агенты. Потому что футбол сам – не футбол, а просто альтернатива пивку (а часто и преамбула к тому же пивку).

Йоканович вел в два мяча в Воронеже и чуть не проиграл. Здесь он явно сделал выводы – явно он и команда отталкивались от факельного негатива недельной давности. И здешние 2:0 уже никуда не подрастерял. Хотя «Крылья» и смотрелись лучше, и игру (особенно в первом тайме) контролировали – когда вы вспомните еще 39:61 у бело-голубых по владению мячом?

Команда перестраивается, перекраивается и при этом не становится похожа на тришкин кафтан, где любая заплатка все равно по швам расходиться будет. Не едет в Новогорск обещанное подкрепление, гуляет ветер в центре защиты, теперь от связки Сазонов – Фернандес, похоже, уже и не уйти никуда. Но оба понимают, что риски повышенны, а ответственность зашкаливает. В итоге есть ли у большинства претензии к новой связке в центре обороны? Наверное, по самарскому матчу нет точно.

ФК "Динамо" (Москва)

Не сработала традиционная динамовская тема «жди подставы от своих». На этот раз «своим» в стане соперника был Роман Евгеньев, но он выглядел невыразительно и совсем уж никак.

И уж точно «Динамо» - даже со своей отнюдь не широкой скамейкой – блестяще жонглирует заменами. «Советы» подсели, а «Динамо», наоборот, встрепенулось. Грулев переместился из полузащиты в атаку и сразу же забил.

Две победы и две ничьи на старте – конечно, могло бы быть и больше. Не хочу произносить фразу о том, что при немце с такими соперниками порой брали и больше. Но! Вот теперь идет ключевое «но». По игре с самарцами было очевидно одно, важное. И крайне нужное именно на старте проблемного сезона: тренер учит команду терпеть и выгрызать свое. Именно сейчас это будет нужно в нашем футболе, где станет намного меньше зависеть от мастерства (потому что оно минимизируется) и намного больше – от воли.