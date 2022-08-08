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Как «Динамо» атакует на первых же секундах матча?

Влюбленные в свою команду болельщики, когда вооружены журналистскими умениями и навыками эффективного ведения соцсетей, все активнее оттачивают мастерство в описывании интересных наблюдений за игрой.
Как «Динамо» атакует на первых же секундах матча?
08 августа 2022 11:15
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автор фото: ФК "Динамо"

Так, известный журналист Дмитрий Дерунец в своем канале, культовом для многих динамовцев – «Человек Д» - обратил внимание на то, как бело-голубые умудряются организовать атаку на первых же секундах матча.

«На старте сезона «Динамо» расстраивает качеством игры (хотя в целом это было ожидаемо, учитывая кадровые потери и смену тренера), зато второй тур подряд москвичи наносят самый быстрый удар.

Против «Факела» Грулев пробил на 13-й секунде, против «Крыльев» Смолов нанес удар на 12-й.

Это точно неслучайно. Оба раза «Динамо» освобождало игрока в середине поля: с «Факелом» им был Захарян, с «Крыльями» – Гагнидзе. Все очень просто – с центра идет пас назад на Моро, два игрока соперника бегут в давление, в середине игрок «Динамо» остается без опеки.

Дальше идет передача направо на Паршивлюка.

Против «Факела» использовали промежуточный вариант – Паршивлюк пасовал дальше по краю Макарову, который пришлось играть спиной к чужим воротам. Макаров нашел вбегание Захаряна – дальше уже шел прострел от Захаряна.

Против «Крыльев» Паршивлюк сразу бросил по флангу за спину – Горшков пропустил Грулева.

В первом туре с «Ростовом» матч начинал соперник, с «Торпедо» «Динамо» вышло на чужую половину через длинный заброс Сазонова.

Два розыгрыша через Паршивлюка – интересно, хоть с «Факелом» и повезло (пас на Макарова прошел между ног защитника).

Еще интереснее, будет ли «Динамо» искать новые острые варианты со старта».

источник: «Советский спорт»
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Как «Динамо» атакует на первых же секундах матча?
Как «Динамо» атакует на первых же секундах матча?
Влюбленные в свою команду болельщики, когда вооружены журналистскими умениями и навыками эффективного ведения соцсетей, все активнее оттачивают мастерство в описывании интересных наблюдений за игрой.
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