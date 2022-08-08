Дмитрий Селюк: «Факел» переоценили, «Урал» выправит ситуацию, «Торпедо» нужны кардинальные перемены

- Вначале хочу сказать, что почти все мои прогнозы на тур, сработали, - говорит Селюк. – Как я и говорил, «Спартак» выиграл у «Урала» в два мяча, «Динамо» победило в Самаре, «Зенит» потерял очки в Грозном, «Ростов» победил «Оренбург», «Химки» и «Торпедо» - обе забили.

Немного не угадал с матчем ЦСКА – «Факел», я говорил, что не больше трех голов будет забито, а получился разгром. Но в игре были назначены два необязательных пенальти. Без них прогноз и на этот матч оправдался бы.

- Вы можете работать профессиональным прогнозистом.

- Не хочу хвалиться, но если бы кто-то последовал моим прогнозам и сделал бы ставки на их основании, мог бы хорошо заработать.

- С прогнозами разобрались. Общие впечатление от тура.

- Разочаровал «Факел», во втором тайме он просто развалился. Чересчур много команде пели дифирамбов после двух последних туров. В том числе и я. Но сейчас мы видим, что группа команд, вышедшая из ФНЛ, выглядит слабее всех.

«Торпедо» совсем выглядит бесперспективно. Если не провести кардинальную перестройку внутри клуба и как-то усилиться, думаю, это первый кандидат на вылет.

К этой группе, на удивление, примкнул и «Урал». Но Григорий Иванов (президент клуба. – Прим. ред.) уже предпринял меры после поражения от «Спартака» - уволил главного тренера Игоря Шалимова. Думаю, «Урал» исправит ситуацию.

И теперь образовались несколько групп команд. «Зенит», думаю, станет чемпионом, «Спартак» и ЦСКА будут бороться за второе место. Может в этот спор вмешаться «Динамо».

Сразу за топами – «Краснодар» и «Сочи». Потом большая группа середняков, про потенциальных неудачников я уже сказал выше.

- «Зенит» опять потерял очки на выезде при довольно бесцветной игре.

- В Грозном всегда играть сложно, ничего страшного не случилось. «Зенит» остается главным фаворитом.

Радуют свой игрой ЦСКА и «Спартак», но справедливости ради стоит сказать, что у обоих на старте отличный календарь. В следующем туре ЦСКА едет в Санкт-Петербург, вот и посмотрим, на что способны армейцы.

И пару слов про травму Мозеса. У меня один молодой футболист, игравший в «Манчестер Сити», получил такую же травму. После нее он так и не смог выйти на прежний уровень. Поэтому тревожно за Мозеса.