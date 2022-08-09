Ретрофутбол? Гениальная задумка от РФС

В субботу спортивные сайты опубликовали информацию о том, что РФС может провести Ретро Кубок России для команд, состоящих из футболистов прошлых лет. Предполагается, что на поле выйдут команды из игроков, выступавших в чемпионате России в 90-е и 2000-е годы. Приглашения получили «Спартак», «Ротор», «Динамо», «Крылья Советов», «Локомотив», «Рубин», ЦСКА и «Зенит».

Турнир будет начинаться с групповой стадии (2 группы по 4 команды). Из каждой группы выйдут по две команды, которые разыграют между собой полуфиналы и финал.

Официально пока о создании турнира не объявлялось, но он вполне ожидаем с учетом того, какой интерес вызвал матч ветеранов «Зенита» и «Спартака» 8 июля на питерском стадионе «Петровский». Так получилось, что это был последний матч для Георгия Ярцева, занявшего, как и в старые добрые времена, место на спартаковской скамейке рядом с Олегом Романцевым. Теперь 2 сентября в Москве эти соперники сыграют ответный матч.

Болельщики уже шутят, что это будет Медиалига для пенсионеров, особенно с учетом того, что, наверное, добрая половина потенциальных участников ветеранского Кубка России регулярно появляется в спортивных медиа в качестве экспертов. Многие же сравнивают зрелище с «дискотеками 80-х годов», которые довольно популярны среди непритязательных любителей музыки в разных городах России.

Как раз сравнение с музыкой кажется вполне оправданным, потому что она попала с футболом в принципе в одинаковую ситуацию. Иностранные исполнители отменяют концерты в России из-за санкций, многие российские же по разным причинам тоже не имеют возможность собирать большие залы или стадионы. Поэтому мало кто удивился тому, что концерт группы «Руки вверх!» в «Лужниках» собрал аудиторию в 70 тысяч зрителей и одного Александра Овечкина. Между тем, эта группа пела у меня на выпускном в школе в 1997 году. Причем, те же самые песни, что и в 2022-м.

В футболе Россию забанили в еврокубках и на турнирах с участием сборных, а на РПЛ многие болельщики не могут попасть, потому что не хотят получать fan-ID. Поэтому кто-то ищет утешение в медиафутболе, кто-то ходит на низшие лиги или пляжный футбол. Тем временем стадионы, построенные к чемпионату мира, начинают покрываться паутиной. Например, в Сочи на «Фиште» на игру местной команды с «Пари НН» в последнем туре собралось 3334 зрителя, а несколько часами ранее игру СКА-«Авангард» на предсезонном хоккейном турнире посетило 4098 человек.

Но ситуация с аренами в Волгограде и Саранске еще хуже – там вообще некому играть. И, видимо, на Саранск уже махнули рукой, а вот за Волгоград решили побороться ветеранским футболом. В конце концов «Ротор» был один из лидеров российского футбола 90-х годов и соберет он точно больше народа, чем нынешняя волгоградская команда Второй лиги.

Кроме того, для клубов важно сделать так, чтобы болельщики не отучались ходить на трибуны. История с fan-ID как-нибудь закончится, хорошо если отменой, так что возвращать зрителей на стадионы все равно придется нетривиальными ходами. Особенно в Москве и Питере, где развлечений достаточно много. Это понимают и в РФС, где, наверное, не верят, что болельщики встанут в очередь за fan-ID и все будет как раньше. Именно поэтому и началось продвижение медиафутбола для молодежи и теперь вот - ретрофутбола для поклонников этой игры в возрасте. Просто если их сейчас периодически не вытаскивать на трибуны, катастрофа с падением интереса к российскому футболу затянется на долгие годы.

Часто та же Медиалига подается как современный формат, который интересен в цифровом обществе. Отчасти это так, но футбол консервативен, за что его болельщики и любят. Когда им не ставят преграды, то они вполне ходят на самые обычные матчи. Например, на игре 1 тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном» на «Олд Траффорд» было 73 711 зрителей - на три тысяч меньше, чем на всех восьми вместе взятых матчах РПЛ. У нас посещаемость в десятки тысяч с введением fan-ID стала невозможной. Поскольку же свято место пусто не бывает, огромный скачок в популярности случился у медиафутбола.

Можно предположить, что турниры ветеранов с правильной подачей, особенно если совмещать их с «дискотеками 90-х», тоже смогут на какое-то время привлечь внимание публики.

Однако настоящий футбол в мире меняется минимально не потому, что нет идей его осовременивания, а потому, что болельщикам нравится именно олдскул. Привлекает на трибуны не только игра с мячом, но и богатые традиции, и гигантский пласт околофутбольной субкультуры. Ничего этого не даст ни медиафутбол, ни турниры ветеранов. К тому же таких турниров уже много, самый известный из которых «Негаснущие звезды». Много ли читателей знают, как там проходят матчи, и кто стал чемпионом?

РФС можно понять, и я даже поддержал бы Ретро Кубок России, ибо ничего лучше для развития футбола сейчас не придумать. Но нельзя не удивляться позиции государства, создавшего действительно мощную инфраструктуру для футбола, а затем закрывшего ее от людей через введение fan-ID. Его не приемлет футбольное сообщество, но переломить ситуацию оно не в состоянии. Поэтому и приходится адаптировать футбол не только под санкции и «культуру отмены», пришедшие с Запада, но и под искусственные ограничения, созданные внутри страны.

Но только есть один вопрос: кто будет играть в сборной, когда она вернется на международную арену? Там заменить настоящих игроков медиафутболистами или ветеранами типа Егора Титова и Андрея Аршавина уже не получится.