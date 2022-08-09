Алексей Сафонов: Юрана убрали - не ставил в состав сына инвестора? Все возможно

Мы попросили футбольного агента Алексея Сафонова поделиться своими мыслями по поводу этой отставки.

- Седьмое место, ничья с «Зенитом». Разве за такие результаты увольняют? Что думаете по поводу этой отставки?

- Кто платит, тот и заказывает музыку. Юран человек довольно дерзкий по своей натуре, за словом в карман не лезет. Возможно, ему навязывали – ставь этого или того, а он не прислушался. На этой почве возник конфликт.

- Одна из версий – не ставил в состав сына инвестора клуба Туфана Садыгова Илью. Тот сыграл всего в одном матче с «Пари НН».

- Чтобы такое утверждать, нужно находиться внутри клуба. Но, в принципе, не удивлюсь, если это правда.

- Из-за этого увольнять успешного тренера? Не очень верится.

- А почему нет? В Туле что-то походе было, когда Черевченко не ставил сына Аджоева. Черевченко недавно в интервью рассказывал, что ему навязывали игроков. Он хотел одних, а ему привозили других.

- Еще одна из версий, что под Юраном взорвалась прошлогодняя бомба: в апреле прошлого года «Химки» разгромили «Крылья» 4:1. Впоследствии комиссия РПЛ насчитала девять результативных ошибок в пользу «Химок» со стороны арбитра Матюнина.

- Причем здесь Юран? Я никогда не слышал, чтобы главный тренер лично работал с судьями – встречал их, селил в отель и т.д. Для этого есть администратор или начальник команды. Ерунда полная.

- Юрана второй раз неожиданно увольняют. Первый, когда он вывел «Химки» в РПЛ. Юран угрожал судами, было много шума, а потом клуб выплатил ему приличную компенсацию и сразу все затихло. Сейчас тоже речь идет о компенсации в размере 30-40 млн рублей.

- Если у них есть лишние 40 миллионов, хозяин-барин - захотели и уволили. Возьмут другого тренера. Это явно не последняя отставка в РПЛ, будут еще. Это очевидно.

- Как раз пишут, что «Торпедо» подумывает об увольнении Бородюка. Что вообще скажете про «Торпедо», почему команда выглядит так слабо?

- «Торпедо» - сверхвозрастная команда, такой дом престарелых. Из-за этого команде не хватает скорости. Поэтому основой вопрос: кто набирал этот состав? Если Бородюк – его прокол, если нет, ему таких игроков дали, тогда прокол селекционной службы.

- Так уж и дом престарелых?

- Посмотрите на состав. Лебеденко 1983 года рождения, Самсонов – 1989-го, Рязанцев – 1986-го, Смольников – 1988-го.