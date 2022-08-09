РПЛ, узнаю тебя! Тренеров увольняют за поражение от лидера и отсутствие в составе сына инвестора

В понедельник в РПЛ состоялись две дикие, на мой взгляд, отставки тренеров – Игорь Шалимов был уволен из «Урала», а Сергей Юран – из «Химок». Оба тренера здорово провели весеннюю часть сезона и помогли командам избежать вылета в Первую лигу, но в новом сезоне продержались всего четыре тура.

ШАЛИМОВУ НЕ ПОВЕЗЛО С КАЛЕНДАРЕМ

Интересно, что Шалимов год назад возглавил «шмелей» примерно в той же ситуации – всего одно набранное очко в трех стартовых турах не устроило Григория Иванова, и он отправил отдыхать отдавшего «Уралу» чуть ли не всю жизнь Юрия Матвеева. В качестве тренера тот работал в системе клуба с 2009 (!) года, а в роли игрока стал лучшим бомбардиром клуба в РПЛ и до сих пор им является – 42 гола в 73 матчах (у Эрика Бикфалви 41 гол).

Ситуации похожи еще и там, что на старте команде не везло с соперниками. Год назад уральцы проиграли «Краснодару» и будущему серебряному призеру «Сочи» (тогда и последовала отставка), а теперь – тому же «Краснодару», ЦСКА Владимира Федотова, тренировавшего в прошлом сезоне сочинцев, «Спартаку» и «Оренбургу». Действительно большой неудачей можно назвать поражение лишь от последних. Причем странность еще и в том, что для Шалимова решающим стал матч с красно-белыми, возглавляющими наряду с армейцами турнирную таблицу.

Неужели на основании этих матчей стоило делать столь глобальные выводы? Ведь год назад «Урал» так же проиграл на выезде «Краснодару» (1:2) и дома «Спартаку» (1:3) и лишь у ЦСКА в Москве сенсационно вытянул ничью (2:2), что не помешало Шалимову одержать на финише четыре победы в пяти матчах, в том числе над «Динамо» (3:2), и выбраться из зоны переходных матчей. То есть на дистанции Шалимов дает результат, а отрезок из четырех матчей – просто неудачное стечение обстоятельств.

Обиднее всего, что впереди у команды выезд в Воронеж и домашний матч в «Пари НН», а с соперниками сопоставимого уровня у Шалимова дела обстоят вполне достойно. В прошлом сезоне он набирал 39,5% очков – это больше, чем, например, Александр Кержаков в «Пари НН» (36,7%) и лишь немногим меньше, чем Руй Витория (42,6%) и Паоло Ваноли (45,5%) в «Спартаке». Да, португальца тоже уволили, но у него и подбор исполнителей был куда выше.

ГОД НАЗАД ЮРАН БЫЛ ШЕСТЫМ ТРЕНЕРОМ РПЛ ПО ПРОЦЕНТУ ОЧКОВ

Говорят, новым тренером «Урала» станет Юран, которого еще неожиданнее рассчитали в «Химках». Эта история вообще точно не про футбол. В прошлом сезоне он возглавил занимавшую последнее (!) место команду за 11 туров до конца и выдал потрясающий результат – 5 побед, 3 ничьи и 3 поражения в «регулярке». 54,6% набранных очков – это аж шестой результат среди всех тренеров того сезона. Выше оказались только Сергей Семак, Владимир Федотов, Сандро Шварц (призеры чемпионата), Александр Сторожук и бедолага Марко Николич.

Вытащив команду в стыки, Юран разобрался там с хабаровским СКА (0:1, 3:0) и здорово стартовал в новом сезоне – отобрал очки у «Зенита» (1:1), разгромил «Пари НН» (3:0) и легко разделался с «Торпедо» (3:1), проиграв лишь в Ростове (0:1). Побед во главе подмосковной команды у него до сих пор больше, чем поражений – восемь против пяти. Да и играет команда весело – забили семь, а пропустили только три мяча в четырех турах, обходят в таблице «Краснодар», «Ахмат», «Крылья Советов» и «Локомотив».

Член наблюдательного совета клуба и самый медийный человек «Химок» Роман Терюшков так прокомментировал отставку: «Как в первый, так и во второй раз инициатором приглашения Юрана был я. Безумно благодарен этому человеку за его профессиональные качества и человеческую позицию. Когда мы договаривались, говорили о краткосрочном взаимодействии — оставлении команды в элите и подготовке к сезону. Сейчас по обоюдному согласию пришли к тому, что нам необходимо расстаться. Вчера мы договорились, в ближайшее время будут подписаны необходимые документы. Безусловно, будет компенсация, потому что она предусмотрена по контракту».

Попытка сгладить конфликт очевидна, но засчитать ее сложно, ведь если речь изначально шла только о сохранении прописки и подготовке к сезону, то контракт Юрана истек бы в июне или в нем был пункт об отсутствии компенсации при расторжении в новом сезоне («Матч ТВ сообщает, что она составит 30-40 млн рублей). Да и сложно поверить в то, что тренер бросил зимой «СКА-Хабаровск» ради нескольких месяцев в Подмосковье.

ДИКИЕ УВОЛЬНЕНИЯ В «ХИМКАХ» - НОРМА

Кстати, приходил Юран тоже в диких обстоятельствах. Зимние сборы с командой провел Игорь Черевченко, но за несколько дней до возобновления чемпионата он проиграл товарищеский матч «Крыльям Советов» и был неожиданно уволен (второй раз за несколько месяцев, между прочим). «К сожалению, на сборах игра с «Крыльями Советов» показала, что команда не бежит, не горит. Нет той эмоции, которую мы хотели бы видеть от тренера. После игры мы обсудили и приняли обоюдное решение», - объяснял тогда отставку Терюшков.

А еще удивительно, что в обоих случаях он говорит об «обоюдном согласии», во что тоже поверить сложно. Особенно в истории с Юраном, совсем недавно охарактеризовавшим свое увольнение из «Химок» в 2020 году фразой «как собаку на помойку выбросили». Что-то подсказывает, в этот раз он будет еще эмоциональнее в своих формулировках.

СЫН ИНВЕСТОРА

Журналисты нашли куда более логичное объяснение отставке Юрана, и она абсолютно не футбольная. Пишут, что причина в том, что он перестал ставить в состав нападающего Илью Садыгова – сына главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова. Возможно, вы помните его по голам в ворота ЦСКА и «Крыльев Советов» в прошлом сезоне.

Показательно, что оба раза это происходило уже при Юране, игравшем по этим правилам куда чаще, чем его предшественник. Нетрудно поверить в то, что тренер искусственно выпускал Садыгова. Показательно, что тот дважды выходил у него в старте, но в обоих случаях был заменен уже в перерыве.

Причем тренеру эти появления сына инвестора давались очень тяжело, ведь еще в апреле ведущие игроки «Химок» из-за этого едва не взбунтовались, а Резиуан Мирзов даже пропустил матч с ЦСКА (тот самый, в котором Садыгов вышел в основе и забил Игорю Акинфееву). Терюшков уверял, что причина микротравме, но мы уже поняли, как стоит относиться к его словам.

Говорят, обратный отсчет стартовал в предыдущем туре в Ростове, где Садыгов остался в запасе, а взрыв случился в игре с «Торпедо» (3:1), потому что форвард вообще не попал в заявку. Но даже если так, не могу понять, почему руководство «Химок» не стало дожидаться более благоприятного момента для увольнения, когда дела пойдут на спад. Тогда и скандала удалось бы избежать, и, возможно, денежных потерь.

ЮРАНА ЗАМЕНИТ ПИСАРЕВ?

Юран-то не сильно пострадает от происходящего. Пишут, что он заменит Шалимова в «Урале». А вот «Химкам» придется сложнее, ведь будущий тренер понимает, какие условия ему будут поставлены и сколь скоропалительным может оказаться увольнение, если он не будет их выполнять. Честно говоря, вообще не понимаю, как профессионал может на это пойти.

Коллеги пишут, что таковым может стать Николай Писарев. Если так, то за него очень грустно, ведь это разрушит его репутацию. Что особенно настораживает в свете того факта, что он помогает в сборной России Валерию Карпину, а это уже, так сказать, федеральный уровень масштаба личности.

Что ж, не будем питаться одними лишь слухами и наговаривать на людей, а просто продолжим следить за этой историей. Вдруг коллеги ошибаются, и Садыгов тут ни при чем. А вы в это верите?