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Подвиг по расписанию. «Ференцварошу» Черчесова нужно побежать «Карабах» - на кону 15 млн евро

Сегодня «Ференцварош» Станислава Черчесова проведет в Будапеште ответный матч 3-го раунда отбора Лиги чемпионов с «Карабахом». В первом встрече была ничья – 1:1. Поэтому «Ференцварош» устроит только победа.
Подвиг по расписанию. «Ференцварошу» Черчесова нужно побежать «Карабах» - на кону 15 млн евро
09 августа 2022 15:38
автор: Юрий Волохов
автор фото: РФС

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ НА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ СЕЗОНА – ГРУППА ЛЧ

Помните, фильм про Мюнхаузена - харизматичного барона тогда сыграл Олег Янковский. Барон с легкостью совершал множество необычных поступков. А очередной подвиг у него просто стоял в распорядке дня. Вот и сегодня «Ференцварошу» нужно обязательно совершить подвиг - победить на родном стадионе очень крепкий «Карабах». И желательно это сделать в основное время – не доводить до дополнительного, а, тем более, до пенальти.

Многочисленная армия болельщиков «фроди» (прозвище «Ференцвароша» в Венгрии. – Прим. ред.) ждет от команды и ее главного тренера выхода в групповой этап Лиги чемпионов. А уж как этого ждет эксцентричный президент клуба Габор Кубатов!

Ведь выход в «группу» - это не только приезд топ-клубов в Будапешт, но и существенный бонус в виде 15,3 млн евро.

Правда, о бонусе думать пока рано: победа сегодня выведет «Ференцварош» в заключительный, четвертый, этап квалификации Лиги чемпионов. А там соперник будет уже точно не слабее «Карабаха».

В БАКУ – ОТСКОЧИЛИ

Напомню, кого «Карабах» уже прошел в квалификации. В первом раунде был повержен чемпион Польши «Лех», причем поляки были разгромлены в Баку – 5:1.

Во 2-м раунде соперником чемпиона Азербайджана был чемпион Швейцарии «Цюрих». В первой игре в Баку хозяева вели 3:0, но затем пропустили два гола – 3:2. В Цюрихе счет 1:1 сохранялся до 96-й минуты, когда швейцарцы сумели перевести матч в добавленное время. Однако гости забили еще один гол – 2:2, и «Карабах» вышел на «Ференцварош».

И еще для понимания: «Карабах» — первая в истории азербайджанская команда, вышедшая в групповой этап Лиги чемпионов и в плей-офф еврокубков (Лига Европы).

Первая игра между «Карабахом» и «Ференцварошем» проходила на заполненном до отказа Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, в Баку. Форвард гостей Боли открыл счет на 17-й минуте, Овусу сравнял результат на 34-й.

Матч для команды Черчесова сложился очень непросто. Я посмотрел игру, начиная с 70-й минуты, хозяева имели заметное преимущество – постоянно атаковали, было несколько неплохих подходов. А минут за пять до конца «Ференцварошу» просто повезло. Игрок «Карабаха» прокинул защитника, ворвался с левого фланга в штрафную, прострелил. Его партнер не смог подстроиться под передачу – мяч чиркнул ему по голени и пролетел вдоль ворот. Интересно, что нападающий хозяев находился совершенно один во вратарской площадке. Вряд ли при такой игре «Ференцварош» за оставшееся время смог бы отыграться. Поэтому можно сказать, что чемпион Венгрии в Баку отскочил. Сегодня игра будет очень сложная для «Ференцвароша», а мы все желаем победы Станиславу Саламычу.

АНОНС

Матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Ференцварош» - «Карабах» пройдет сегодня на «Гроупаме арене» в Будапеште. Начало – в 21.00 (мск).

источник: «Советский спорт»
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Подвиг по расписанию. «Ференцварошу» Черчесова нужно побежать «Карабах» - на кону 15 млн евро
Подвиг по расписанию. «Ференцварошу» Черчесова нужно побежать «Карабах» - на кону 15 млн евро
Сегодня «Ференцварош» Станислава Черчесова проведет в Будапеште ответный матч 3-го раунда отбора Лиги чемпионов с «Карабахом». В первом встрече была ничья – 1:1. Поэтому «Ференцварош» устроит только победа.
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