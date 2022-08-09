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Дмитрий Селюк: Увольнение Юрана – это комплекс причин. Слишком много негатива вокруг него

«Химки» неожиданно объявили об увольнении Сергея Юрана. При этом команда шла на 7-м месте после четырех туров. Новым главным тренером подмосковного клуба по информации «Советского спорта» будет Николай Писарев.
Дмитрий Селюк: Увольнение Юрана – это комплекс причин. Слишком много негатива вокруг него
09 августа 2022 16:03
автор: Юрий Волохов
автор фото: Александр Феоктистов / ФК "Химки"

За что же уволен Юран? Мы попросили футбольного агента Дмитрия Селюка поделиться мыслями по поводу этой отставки.

- Одна из версий – Юран не ставил в состав сына инвестора клуба Туфана Садыгова Илью.
- Ерунда, своего сына он не забывал ставить, и ничего, - говорит Селюк. – Чтобы обелить Юрана, начинают вбрасывать разные версии. Эту версию выдвинул такой Карпов, он часто несет ахинею.
Юрана уволили из-за комплекса причин, и нет какой-то одной. Вокруг Юрана всегда негатив, за ним идет негативный шлейф. Его же уже раз увольняли из «Химок», и тоже это было как-то неожиданно. Но, наверное, у руководства клуба причина для этого была.

- А какой негативный шлейф за Юраном?
- После работы в СКА-Хабаровск футболисты команды о нем отзывались крайне негативно. И это не самое главное. Некоторые результаты команды в Хабаровске при Юране и в Химках в прошлом сезоне вызывали подозрения. Возможно, у Юрана остались из-за этого некие обязательства, до руководства клуба эта информация дошла. И было принято решение расстаться с Юраном. Теперь команду возглавит Писарев.

- Еще одна из версий, что под Юраном взорвалась прошлогодняя бомба: в апреле прошлого года «Химки» разгромили «Крылья» 4:1. Впоследствии комиссия РПЛ насчитала девять результативных ошибок в пользу «Химок» со стороны арбитра Матюнина.
- Это установленный факт, РПЛ внимательно разобрался с этим матчем, отрицать это невозможно.
Но есть и еще причины: подписание «русского Месси» Давыдова, который играл в «Знамя Труда», но пока не сыграл за «Химки» ни одной минуты.
Был подписан 31-летний защитник Никитин из вылетевшей «Уфы». Его будет сложно продать.
Так что дело не в сыне Садыкова. Повторю, это комплекс причин.

источник: «Советский спорт»
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