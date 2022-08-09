Король возвращается. Анонс матча «Реал» – «Айнтрахт»

Квалификационные матчи евротурниров стартовали давно, а вот вступление топов вечером 10 августа ознаменует встреча победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы, которая состоится на «Олимпиастадионе» в Хельсинках.

Для «королевского клуба» этот матч станет первым официальным в сезоне, ведь чемпионат Испании стартует только в ближайшую пятницу, а Суперкубок страны традиционно проводится в середине зимы. «Орлы», в свою очередь, уже провели первую игру, но преимуществом для них это не станет – в первом туре они сгорели дома «Баварии» со счетом 1:6, пропустив пять мячей еще до перерыва.

Фото: ФК «Айнтрахт»

Мюнхенский суперклуб на внутренней арене внушает ужас, и все же разгром «Айнтрахта» оказался уж очень болезненным. Тем более, что по сравнению с прошлым сенсационно успешным еврокубковым сезоном (в бундеслиге-то команда финишировала всего 11-й) подопечные Оливера Гласснера почти не понесли потерь. Из заметных игроков ушел лишь защитник Мартин Хинтереггер. В то же время команду пополнили 10 футболистов, обошедшиеся в 26 млн евро. Среди них особо выделяются нападающий Лукас Аларио («Байер») и полузащитник Марио Гетце (ПСВ).

В теории «Реал» тоже усилился по сравнению с триумфальным прошлым сезоном. Килиана Мбаппе подписать все-таки не удалось (это была главная трансферная сага первой половины лета), зато в Мадрид переехали защитник сборной Германии Антонио Рюдигер («Челси») и потенциально очень талантливый полузащитник Орельен Тчуамени, бывший одноклубником Александра Головина по «Монако».

Фото: ФК «Реал»

Появление этих двоих позволило Флорентино Пересу оптимизировать состав. Так, с приходом Рюдигера Давид Алаба может наконец вернуться на излюбленный левый край, и нужда в ветеране Марсело пропала окончательно. Прославленного бразильца летом отпустили с почестями. Вместе с тем наличие Ферлана Менди создает запас прочности – Алаба при необходимости может уступить ему позицию на краю, отправившись в центр обороны или в запас. Ну, а с приходом Тчуамени ушел за практикой в «Севилью» Иско.

В пользу испанцев и впечатления от игр межсезонья – за минимальным поражением от «Барселоны» (0:1) последовали ничья с «Америкой» (2:2) и победа над «Ювентусом» (2:0). Сливочные явно набирают обороты!

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Нет

Немецкий выскочка даже в бундеслиге редко ярко проявляет себя, так что в Лиге чемпионов его видели считанное число раз, тогда как мадридцы там прописаны навечно. Стоит ли удивляться, что команды ни разу не встречались между собой?

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ:

«Реал»: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба – Каземиро, Модрич, Кроос – Азар, Бензема, Винисиус.

«Айнтрахт»: Трапп – Туре, Ндика, Тута – Кнауфф, Соу, Роде, Костич – Гетце, Линдстрем – Борре.

ПРОГНОЗ

«Реал» является очевидным фаворитом этой пары. Аналитики БК «Мелбет» на его победу дают коэффициент 1,47, тогда как триумф немцев оценивается коэффициентом 7,5, а ничью в основное время можно взять за 4,92. При всей очевидности исхода имеет смысл рискнуть поставить на ничью по истечении 90 минут – на дополнительное время команды уходили в шести (!) Суперкубках УЕФА из семи.

Как будто бы менее рискованной ставкой, исходя из результатов прошлого сезона (составы и тренерские штабы в целом сохранились, так что такую параллель провести можно), выглядят 2,25 на то, что «Реал» забьет в последние 15 минут основного времени. В Лиге чемпионов на этом отрезке он похоронил большинство соперников по плей-офф.

Прогноз «Советского спорта»: гол «Реала» в интервале 76-90 с коэффициентом 2,25.