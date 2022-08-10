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Тонко издевается и не теряет страсть к футболу. Джорджио Киеллини

Обычно в футболе самыми яркими и медийно развитыми футболистами считаются нападающие, но есть представители других амплуа, притягивающие не меньшее внимание. Одним из таких является Джорджио Кьеллини, который даже в почти 38 лет не теряет страсть к футболу и продолжает радовать болельщиков, пускай и не в Европе.
Тонко издевается и не теряет страсть к футболу. Джорджио Киеллини
10 августа 2022 08:21
автор: Никита Шмытов
автор фото: MLS

В минувшую субботу лидер чемпионата MLS «Лос-Анджелес» не оставил шансов «Солт-Лейку» (4:1), но интересно не это и даже не гол Гарета Бэйла в концовке встречи, а другой инцидент, случившийся на 69-й минуте.

При счете 3:1 проигрывающая команда едва не убежала в опаснейшую контратаку, но в эпизод вмешался Джорджио Кьеллини, который не стал пытаться угнаться за более молодым и быстрым форвардом или уходить на подстраховку последнего партнера, а предпочел другой, максимально неожиданный вариант решения вопроса. Кьеллини просто напросто выставил руки вверх и остановил движение мяча. Порой комментаторы часто привязывают волейбол в любом эпизоде с руками футболистов, но здесь напомнить про этот вид спорта будет как никогда уместно, так как движение итальянца натурально напомнило обычный волейбольный блок.

Арбитр показал всего лишь желтую карточку Кьеллини, но самый кайф в реакции защитника. Джоржио как ни в чем не бывало побежал назад к своим воротам, будто ничего не произошло, а в один момент даже сделал забавный жест, который как бы намекает на то, что он надеялся на невнимательность судьи, который мог упустить столь очевидный момент. Ну, Кьеллини - маэстро же!

Очевидно, что имея партнера за спиной и счет 3:1, любой бы защитник поступил иначе, но ведь мы говорим о Джорджио Кьеллини. Он в фирменном стиле с наивной и даже издевательской улыбкой едва не обнял летящий мяч, оставив соперников в бешенстве, а болельщиков - в экстазе. Кьеллини - образец тонкого издевательства над соперником.

Приглашая 37-летнего защитника, боссы «Лос-Анджелеса», должно быть, знали чего от него ожидать, поэтому уже в ближайшее время мы можем стать свидетелями новых хайлайтов от Джорджио. Если и заканчивать карьеру в MLS, то только так!

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