Великий должен вернуться. Но готов ли президент «Барселоны» серьезно раскошелится?

«Барселона» - это новый «Спартак», правда испанский.

Что ни день, всплывают все новые, и все чаще скандальные подробности из жизни каталонского клуба. Не успели «сине-гранатовых» разобрать на молекулы после подножек «Челси» и неоднозначного, но очень громкого трансфера (речь, конечно, о Левандовски), как нам снова готовят бомбу. Правда, замедленного действия.

На первые страницы мировых спортивных таблоидов вернулись слухи о том, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта мечтает уговорить Лионеля Месси совершить «камбэк».

- Я нахожусь в моральном долгу перед Месси. Я хочу подарить ему лучший момент карьеры. Или самый приятный момент перед завершением карьеры, - сказал Лапорта.

Несмотря на то, что форвард «ПСЖ» прибыл в столицу Каталонии на частном самолете, представители аргентинского гения уже успели откреститься от всевозможных слухов, связанных с возвращением Месси в Испанию.

Всего год прошел с той самой душераздирающей пресс-конференции, где Лионелю со слезами на глазах пришлось попрощаться с родным домом. Все понимали, что легенду «Барселоны» уйти вынудили, пусть и в рамках компании по оптимизации расходов клуба и спасению от возможного банкротства. Месси потом, хотя и сказал, что планирует вернуться в команду, правда уже не как игрок, все равно искренне недоумевал, как «Барселона» рискнула его отпустить. Есть, конечно, такая философская установка, что если любишь - отпусти.

Но похоже, в этой истории любил только Месси. Иначе как объяснить, то, что всего спустя год у каталонцев нашлись деньги и немалые, чтобы забрать из «Баварии» Левандовски, подписать Рафинью и Кунде, да и в целом стать эти летом рекордсменом по тратам на трансферы среди других клубов в высших лигах Европы. Для понимания: 138 млн фунтов за три месяца потратила «Барселона», далее расположились команды не с такими большими «кохонес»: «Бавария» раскошелилась на 124 млн, «Арсенал» - не тульский - на 119 млн, и замыкает список «Манчестер Сити», потративший «всего лишь» 98 млн фунтов. Так что, великий Лео действительно любил, раз решил дать Лапорте еще один шанс. И пусть ближний круг Месси сколь угодно правдоподобно опровергает возможное возвращение аргентинца на «Камп Ноу», дыма без огня не бывает. Аргентинец с «Барселоной» с 17 лет, безусловно именно клуб сделал его тем, кто он есть, но и Лионель в долгу не остался: он помог «сине-гранатовым» завоевать десять титулов чемпиона Испании, выиграть четыре Лиги чемпионов, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.

«Барселона» и Месси - это уникальная футбольная история, не имеющая аналогов. И эта «лавстори» без сомнения заслуживает шанс на продолжение.

- Месси был для «Барсы» всем. Он, возможно, был лучшим игроком в истории. Самым эффективным, сравнимым только с Йоханом Кройфом, - расщедрился недавно на чувства Лапорта. Вряд ди Лео слишком уж растрогали эти запоздалые откровения президента каталонского клуба. Но контракт с «ПСЖ» истекает следующим летом, в 2023 году, а значит, еще есть реальный шанс завершить свою невероятную карьеру игрока именно дома, в одном из сильнейших клубов Европы. Не всем выпадает такой шанс. Даже великими. И Месси действительно есть о чем подумать, и чем рискнуть, но вот потерять дважды - вряд ли.