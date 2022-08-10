Вкладываясь в юных… Тинейджеры из АПЛ

КАРНИ ЧУКВУЭМЕКА («ЧЕЛСИ», 18 ЛЕТ)

Не каждый день на 18-летнего парня английский топ-клуб выделяет 18 млн евро, поэтому было глупо не ожидать в этом списке Карни Чуквуэмеку. Нигерийскому полузащитнику только в октябре прошлого года исполнилось 18 лет, но он уже имеет на своем счету 14 появлений в АПЛ. «Астон Вилла» всерьез и надолго рассчитывала на воспитанника, чтобы позже продать его как Джека Грилиша, но Чуквуэмека закатил истерику перед сборами, из-за чего клубу пришлось выбирать между предложениями «Барселоны», «Челси» и «Милана». У лондонцев оно оказалось более выгодное.

«Челси» предстоит борьба на нескольких фронтах, а выбор у Томаса Тухеля в центре поля не такой большой, так что наверняка дорогостоящий новичок получит свой шанс.

АЛЬФИ ДЕВАЙН («ТОТТЕНХЭМ», 18 ЛЕТ)

В новом сезоне «Тоттенхэм» может стать «темной лошадкой» в битве за тройку призеров, а может и за чемпионство, а помочь в этом могут не только звездные Харри Кейн и Сон Хын Мин, но и купленный за 300 тысяч евро в прошлом году Альфи Девайн.

Первого августа ему исполнилось всего 18 лет, но уже в прошлом сезоне он отметился голом в Кубке Англии, став самым юным голеадором клуба в истории. Проблемой для Девайна может стать насыщенная центральная зона «Тоттенхэма», наполенная сплошь звездами и опытными игроками, но не стоит удивляться, если Альфи сможет убедить Антонио Конте в своей пригодности для АПЛ.

ХУЛИО ЭНСИСО («БРАЙТОН», 18 ЛЕТ)

И если прошлые клубы еще могут дать отсрочку новыми игрокам, то «Брайтон» возлагает надежду на результат от купленного игрока уже сейчас. Хулио Энсисо - главный талант парагвайского футбола, который уже в 18 лет является полноправным игроком сборной - и это вовсе на авансы.

Форвард за 46 полных матчей забил 21 гол и отдал 8 голевых передач в родном «Либертаде Асунсьоне». «Брайтон» выиграл конкуренцию у многих европейских клубов за Энсисо, а цена новичка составила 11 млн евро. У Хулио классные скоростные данные, хороший дриблинг, умение сыграть на нескольких позициях и, конечно же, высокая реализация. С такими набором качеств он может стать ключевым игроком в «Брайтоне».

АЛЕХАНДРО ГАРНАЧО («МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД», 18 ЛЕТ)

В «МЮ» очередная перестройка: пришел новый главный тренер, намечается прощание с Криштиану Роналду, руководство всё больше доверяет молодым, а значит повышаются шансы у Алехандро Гарначо. Эрик тен Хаг уже в первом туре выпустил вингера, что лишний раз подтверждает перспективы и уровень Алехандро. На юношеском уровне испанец с аргентинским гражданством разрывал футбол, забивая или отдавая голевую передачу практически в каждом матче.

С точки зрения имен вингеры «МЮ» не оставляют шансов Алехандру побороться за место в составе, но на самом деле никто из них не показывает стабильность и яркую игру на постоянной основе. Пускай и вынужденно, но тренеру придется рассчитывать на Гарначо в новом сезоне, а он может вместе с этим раскрыться в полной мере.

КАЙКИ («МАНЧЕСТЕР СИТИ», 19 ЛЕТ)

Год назад «Манчестер Сити» потратил на левоногого вингера из «Флуминенсе» Кайи более 10 млн евро, и если он сможет показать себя в АПЛ, то в виде бонусов в кошелек бразильского клуба придет еще столько же. Первый год Кайи потратил на адаптацию в Англии, играя исключительно за U21 команду, в которой забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи за 12 матчей.

За основной состав у Кайки пока только десять игровых минут, но можно быть уверенным, что Пеп Гвардиола в этом сезоне куда больше поверит во взрывного бразильца. 19-летнему дарованию повезло, что на его позицию у «Сити» не такой уж и большой выбор и всё складывается в пользу того, что в этом сезоне родится новая футбольная звезда, о которой узнают все.