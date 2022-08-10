Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Вкладываясь в юных… Тинейджеры из АПЛ

В английском футболе ежегодно на трансферы тратятся миллиарды евро, но даже с такими финансовыми возможностями клубы не забывают про развитие внутренних резервов и вложениях в совсем еще юных футболистов, которые могут принести не меньшую пользу, чем состоявшиеся звезды. В данном материале мы расскажем о нескольких тинейджерах, за которыми стоит следить в новом сезоне АПЛ.
Вкладываясь в юных… Тинейджеры из АПЛ
10 августа 2022 08:47
автор: Никита Шмытов
автор фото: Birmingham Live

КАРНИ ЧУКВУЭМЕКА («ЧЕЛСИ», 18 ЛЕТ)

Не каждый день на 18-летнего парня английский топ-клуб выделяет 18 млн евро, поэтому было глупо не ожидать в этом списке Карни Чуквуэмеку. Нигерийскому полузащитнику только в октябре прошлого года исполнилось 18 лет, но он уже имеет на своем счету 14 появлений в АПЛ. «Астон Вилла» всерьез и надолго рассчитывала на воспитанника, чтобы позже продать его как Джека Грилиша, но Чуквуэмека закатил истерику перед сборами, из-за чего клубу пришлось выбирать между предложениями «Барселоны», «Челси» и «Милана». У лондонцев оно оказалось более выгодное.

«Челси» предстоит борьба на нескольких фронтах, а выбор у Томаса Тухеля в центре поля не такой большой, так что наверняка дорогостоящий новичок получит свой шанс.

АЛЬФИ ДЕВАЙН («ТОТТЕНХЭМ», 18 ЛЕТ)

В новом сезоне «Тоттенхэм» может стать «темной лошадкой» в битве за тройку призеров, а может и за чемпионство, а помочь в этом могут не только звездные Харри Кейн и Сон Хын Мин, но и купленный за 300 тысяч евро в прошлом году Альфи Девайн.

Первого августа ему исполнилось всего 18 лет, но уже в прошлом сезоне он отметился голом в Кубке Англии, став самым юным голеадором клуба в истории. Проблемой для Девайна может стать насыщенная центральная зона «Тоттенхэма», наполенная сплошь звездами и опытными игроками, но не стоит удивляться, если Альфи сможет убедить Антонио Конте в своей пригодности для АПЛ.

ХУЛИО ЭНСИСО («БРАЙТОН», 18 ЛЕТ)

И если прошлые клубы еще могут дать отсрочку новыми игрокам, то «Брайтон» возлагает надежду на результат от купленного игрока уже сейчас. Хулио Энсисо - главный талант парагвайского футбола, который уже в 18 лет является полноправным игроком сборной - и это вовсе на авансы.

Форвард за 46 полных матчей забил 21 гол и отдал 8 голевых передач в родном «Либертаде Асунсьоне». «Брайтон» выиграл конкуренцию у многих европейских клубов за Энсисо, а цена новичка составила 11 млн евро. У Хулио классные скоростные данные, хороший дриблинг, умение сыграть на нескольких позициях и, конечно же, высокая реализация. С такими набором качеств он может стать ключевым игроком в «Брайтоне».

АЛЕХАНДРО ГАРНАЧО («МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД», 18 ЛЕТ)

В «МЮ» очередная перестройка: пришел новый главный тренер, намечается прощание с Криштиану Роналду, руководство всё больше доверяет молодым, а значит повышаются шансы у Алехандро Гарначо. Эрик тен Хаг уже в первом туре выпустил вингера, что лишний раз подтверждает перспективы и уровень Алехандро. На юношеском уровне испанец с аргентинским гражданством разрывал футбол, забивая или отдавая голевую передачу практически в каждом матче.

С точки зрения имен вингеры «МЮ» не оставляют шансов Алехандру побороться за место в составе, но на самом деле никто из них не показывает стабильность и яркую игру на постоянной основе. Пускай и вынужденно, но тренеру придется рассчитывать на Гарначо в новом сезоне, а он может вместе с этим раскрыться в полной мере.

КАЙКИ («МАНЧЕСТЕР СИТИ», 19 ЛЕТ)

Год назад «Манчестер Сити» потратил на левоногого вингера из «Флуминенсе» Кайи более 10 млн евро, и если он сможет показать себя в АПЛ, то в виде бонусов в кошелек бразильского клуба придет еще столько же. Первый год Кайи потратил на адаптацию в Англии, играя исключительно за U21 команду, в которой забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи за 12 матчей.

За основной состав у Кайки пока только десять игровых минут, но можно быть уверенным, что Пеп Гвардиола в этом сезоне куда больше поверит во взрывного бразильца. 19-летнему дарованию повезло, что на его позицию у «Сити» не такой уж и большой выбор и всё складывается в пользу того, что в этом сезоне родится новая футбольная звезда, о которой узнают все.

Это интересно:
«Манчестер Сити» — фаворит сезона АПЛ. Почему «Ливерпуль» опять пролетит мимо чемпионства?
«Манчестер Сити» — фаворит сезона АПЛ. Почему «Ливерпуль» опять пролетит мимо чемпионства?
Объясняем, почему у команды Пепа Гвардиолы больше шансов взять золото Премьер-Лиги.
10.08.2022 09:01
Футбол
автор: Матвей Морозов
Вкладываясь в юных… Тинейджеры из АПЛ
Вкладываясь в юных… Тинейджеры из АПЛ
В английском футболе ежегодно на трансферы тратятся миллиарды евро, но даже с такими финансовыми возможностями клубы не забывают про развитие внутренних резервов и вложениях в совсем еще юных футболистов, которые могут принести не меньшую пользу, чем состоявшиеся звезды. В данном материале мы расскажем о нескольких тинейджерах, за которыми стоит следить в новом сезоне АПЛ.
10.08.2022 08:47
Футбол
автор: Никита Шмытов
Великий должен вернуться. Но готов ли президент «Барселоны» серьезно раскошелится?
Великий должен вернуться. Но готов ли президент «Барселоны» серьезно раскошелится?
Каталонцы продолжают сорить деньгами, раздавать крупнокалиберные обещания, а теперь и вовсе собираются помериться авторитетом с «золотым» «ПСЖ».
10.08.2022 08:32
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Тонко издевается и не теряет страсть к футболу. Джорджио Киеллини
Тонко издевается и не теряет страсть к футболу. Джорджио Киеллини
Обычно в футболе самыми яркими и медийно развитыми футболистами считаются нападающие, но есть представители других амплуа, притягивающие не меньшее внимание. Одним из таких является Джорджио Кьеллини, который даже в почти 38 лет не теряет страсть к футболу и продолжает радовать болельщиков, пускай и не в Европе.
10.08.2022 08:21
Футбол
автор: Никита Шмытов
Аршавин начал раскачивать лодку, или Когда наш футбол окончательно превратится в тыкву
Аршавин начал раскачивать лодку, или Когда наш футбол окончательно превратится в тыкву
Лето пока продолжается, города с самой большой футбольной аудиторией пока вне системы fan-ID. Но не успеем оглянуться, как наступит не самый популярный у болельщиков сезон для посещения стадионов, особенно с детьми, а тотальный запуск уже крайне непопулярной программы «паспорт болельщика» добьет футбольную аудиторию.
10.08.2022 08:07
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Король возвращается. Анонс матча «Реал» – «Айнтрахт»
Король возвращается. Анонс матча «Реал» – «Айнтрахт»
В среду матчем за Суперкубок Европы по-настоящему откроется новый еврокубковый сезон.
09.08.2022 20:54
Футбол
автор: Артем Зибрак
Юран и Шалимов уволены. Кто следующий?
Юран и Шалимов уволены. Кто следующий?
Пытаемся угадать следующего тренера-неудачника сезона.
09.08.2022 17:28
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Селюк: Увольнение Юрана – это комплекс причин. Слишком много негатива вокруг него
Дмитрий Селюк: Увольнение Юрана – это комплекс причин. Слишком много негатива вокруг него
«Химки» неожиданно объявили об увольнении Сергея Юрана. При этом команда шла на 7-м месте после четырех туров. Новым главным тренером подмосковного клуба по информации «Советского спорта» будет Николай Писарев.
09.08.2022 16:03
Футбол
автор: Юрий Волохов
Подвиг по расписанию. «Ференцварошу» Черчесова нужно побежать «Карабах» - на кону 15 млн евро
Подвиг по расписанию. «Ференцварошу» Черчесова нужно побежать «Карабах» - на кону 15 млн евро
Сегодня «Ференцварош» Станислава Черчесова проведет в Будапеште ответный матч 3-го раунда отбора Лиги чемпионов с «Карабахом». В первом встрече была ничья – 1:1. Поэтому «Ференцварош» устроит только победа.
09.08.2022 15:38
Футбол
автор: Юрий Волохов
РПЛ, узнаю тебя! Тренеров увольняют за поражение от лидера и отсутствие в составе сына инвестора
РПЛ, узнаю тебя! Тренеров увольняют за поражение от лидера и отсутствие в составе сына инвестора
Игоря Шалимова уволили из «Урала» после поражения от «Спартака», а Сергея Юрана из «Химок» - после победы (!) над «Торпедо».
09.08.2022 14:58
Футбол
автор: Артем Зибрак
Катастрофа Черчесова и Головина! Как наши люди вылетели из Лиги чемпионов
В ответных матчах 3-го квалификационного раунда ЛЧ не справились с задачами «Ференцварош» Станислава Черчесова и «Монако» Александра Головина. Борьбу за выход в группу продолжает лишь наш голкипер из норвежского «Буде-Глимта» Никита Хайкин.
«Авангард» — первый, СКА без главного джокера — второй. Как завершился «Лига Ставок Sochi Hockey Open»
В Сочи прошли заключительные матчи представительного предсезонного турнира.
«Дело» Валиевой, операция Косторной и обнуление российских квот на ЧМ. Что происходит в фигурном катании
Обзор последних событий в мире фигурного катания.
Кому Левандовски, кому Fan ID. Обзор футбольных мемов
Новости футболу в картинках и видосиках.
Что не так с Сергеем Юраном? Почему «Химки» увольняют вроде бы успешного тренера
Не успел Сергей Юран насладиться признанием футбольной общественности от удачного старта возглавляемых им «Химок», как пришлось собирать чемоданы и уезжать из Подмосковья.
Рекорд трассы и досрочное чемпионство! Как прошел этап Motoring в Подмосковье
Состоявшийся в минувшие выходные на трассе Moscow Raceway четвертый этап чемпионата Motoring по шоссейно-кольцевым мотогонкам был расцвечен яркими событиями и острой борьбой на дистанции.
Все против Слуцкого: и удаления, и штанги, и даже голы «ножницами»! Как «Рубин» упустил победу в Эль-Татарико
Главный фаворит турнира дважды выходил вперед, но не смог выиграть у земляков из «Нефтехимика» (2:2).
«Ну, какой в Екатеринбурге иностранец?» Тарханов — об увольнении Шалимова из «Урала»
Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился с «Плеймейкером» мнением о первой отставке футбольного сезона - уходе Игоря Шалимова из «Урала».
Дойдет ли Fan ID до «Прямой линии» с Путиным? Слова Аршавина — крик души футбольного народа
Провальная посещаемость на футболе в городах, где ввели закон о паспортах болельщиков, заставляет бить в набат авторитетных людей.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 08.08.2022: на кону 2 850 000 рублей!
8 августа 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика