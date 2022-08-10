«Манчестер Сити» — фаворит сезона АПЛ. Почему «Ливерпуль» опять пролетит мимо чемпионства?

СИСТЕМА

Команды Гвардиолы традиционно хороши на дистанции. В «Манчестер Сити» испанский специалист выстроил отличную систему, при которой «горожане» с минимальными спадами и потерями очков проходят весь чемпионат и благодаря идеально поставленной позиционной игре практически не испытывают проблем ни с одним соперником.

Играет важную роль и психология самого Гвардиолы — коучу гораздо легче даются длительные турниры, во время которых можно долго и кропотливо налаживать необходимые процессы, нежели соревнования с плей-офф, где цена ошибки очень велика, из-за чего чересчур рациональный подход Пепа зачастую только мешает. «Ливерпуль» же, наоборот, больше кубковая команда. Не зря при Клоппе она так часто выходила в финалы различных турниров (хотя нередко там и проигрывала), однако сохранять хорошую форму на протяжении долгого времени у «красных» не получается — неудивительно, что с 2015 года на счету всего один титул АПЛ.

УХОД МАНЕ

Потеря Мане — это безусловно катастрофа для «Ливерпуля». Долгие годы Садио был одним из важнейших игроков команды. Некоторые эксперты признавали сенегальца и вовсе главной звездой «красных». Вингер тащил англичан не только в благополучные годы, но и во времена кризисов. Чего только стоит тот самый матч с «Барселоной», в котором Мане, несмотря на то, что не отличился результативными действиями, за счет активного движения по флангу и феноменальной игры один в один в штрафной, стал одним из героев той встречи. В прошлом сезоне АПЛ Садио стал вторым бомбардиром команды (забил 16 голов) после Салаха. На замену Мане был куплен Дарвин Нуньес из «Бенфики». Кажется маловероятным, что уругваец сможет быстро адаптироваться к скоростям Премьер-Лиги, при этом не просев в результативности.

ПРОБЛЕМЫ В ОБОРОНЕ

На фоне перфомансов звездных футболистов в атаке и полузащите долгое время никто не замечал проблемы «Ливерпуля» в обороне. Главная из них — недоукомплектованность. Два основных центральных защитника — Вирджил ван Дейк и Жоэль Матип. К ним вопросов нет. В последний сезон особенно прибавил камерунец — стал лучше себя показывать как в единоборствах, так и в рейдах с мячом на чужую половину поля. Однако на скамейке запасных у Клоппа практически нет вариантов, чтобы на случай травмы одного из центрбэков, кем-то его заменить. Кроме Джо Гомеза или Ибраимы Конате, которые явно не соответствуют уровня стартового состава, в резерве в основном молодежь. А у «Сити» в этом плане полный порядок: в обойме есть Рубен Диаш, Эмерик Ляпорт, Джон Стоунз, Джон Стоунз и Кайл Уокер (его профильная позиция — крайний защитник, но в тройке центральных он тоже выглядит уверенно). Как говорится — выбирай не хочу.

ХОЛЛАНД

На протяжении последних нескольких Гвардиола страдал от нехватки топового нападающего. Серхио Агуэро старел изо дня в день и становился полезен все меньше. Габриэль Жезус неуверенно чувствовал себя на острие атаки и чаще всего играл роль ложной «девятки». Трансфер Холланда закроет проблему с форвардом на долгие годы. «Этот ход руководства клуба - отличная инвестиция в будущее. Холанд сможет играть за нас много лет. Я надеюсь, у него не возникнет проблем с адаптацией в нашей команде. Хороших тренеров создают футболисты. Он очень талантливый молодой футболист, который находится в идеальном возрасте. Уверен, мы сделаем всё, чтобы он как можно быстрее адаптировался»,— оценивает сделку Пеп. Главные качества норвежца — игра в завершении, умение вырываться из-за спин защитников при кроссах и цепляться за мячи в борьбе. С приходом Эрлинга «горожанам» станет куда легче реализовывать свои моменты и дожимать соперников в концовках.