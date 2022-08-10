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Без шансов. «Ференцварош» Черчесова вчистую проиграл «Карабаху» и вылетел из Лиги чемпионов

«Ференцварош» в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов проиграл на своем поле азербайджанскому «Карабаху» - 1:3 и вылетел из турнира.
Без шансов. «Ференцварош» Черчесова вчистую проиграл «Карабаху» и вылетел из Лиги чемпионов
10 августа 2022 10:42
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Ференцварош"

НЕ ЗАДАЛОСЬ С САМОГО НАЧАЛА

В первой игре в Баку команде Черчесова повезло – хозяева каким-то чудом не забили победный гол в концовке. Минут за пять до конца игрок «Карабаха» прокинул защитника, ворвался с левого фланга в штрафную, прострелил. Его партнер не смог подстроиться под передачу – мяч чиркнул ему по голени и пролетел вдоль ворот. Интересно, что нападающий хозяев находился совершенно один во вратарской площадке. Вряд ли при такой игре «Ференцварош» за оставшееся время смог бы отыграться. 1:1 - и хорошие шансы на выход в четвертый раунд. Но…

Но в Будапеште у «Ференцвароша» как-то сразу не задалось. Уже на 2-й минуте хозяева чудом не пропустили, а на 7-й привезли гол себе на ровном месте. Защитники, вместо того, чтобы начать атаку, начали перепасовываться возле штрафной. Крайний защитник отдал мяч центральному, а тот не заметил, что за спиной притаился нападающий «Карабаха» - он немного задержался в чужой штрафной. Форвард гостей выскочил из-за спины защитника, отобрал у него мяч, отдал на фланг набегающему Зубира. Тот вошел в штрафную под углом и просто на силу пробил в ближний угол. Вратарь не выручил – хотя находился на ближней штанге. Такой вот конфуз в самом начале.

Надо отдать должное – футболисты «Ференцвароша» были заряжены на игру, бились, стелились в подкатах, из-за чего получали желтые карточки. Хозяева бросились на штурм, но голевых моментов создать не получалось. Самый опасный был на 30-й минуте, когда Нгуен убежал один на один, пробил в дальний угол – вратарь выручил. Справедливости ради нужно сказать, что это не был чистый выход, у Нгуена на спине висел защитник.

И тут же «Ференцварош» опять «отскочил». Быстрая контратака, форвард гостей Кади ворвался в штрафную, уложил на замахе защитника и бил с пяти метров. Вратарь, он же капитан «Ференцвароша» Дибус, бросился под удар и ногами отбил мяч. Однако гости подобрали мяч на линии штрафной - опасный удар в нижний угол вновь отразил Дибус.

Во втором тайме «Ференцварош» продолжил атаковать с большим желанием, напором, но слишком хаотично. Гости отвечали быстрыми контратаками. Одна из них на 54-й минуте привела к голу.

Кади прошел по флангу до лицевой линии, прострелили низом, Ваджи в борьбе с защитниками и вратарем оказался самым проворным и с двух метров переправил мяч в ворота.

Это гол добил «Ференцварош» морально, хотя команда пыталась бороться до конца, атаковала, но было очевидно, что матч проигран. Третий мяч на 78-й минуте снял все вопросы.

Если резюмировать, «Карабах» выглядел просто лучше, играл в более классный футбол и четко реализовывал свои моменты. Против такого «Карабаха» в этом вечер у «Ференцвароша» не было шансов.

Главную задача – выход в групповой этап Лиги чемпионов, Черчесов не выполнил. Но у него есть шанс пробиться в группу Лиги Европы. Сейчас важно, чтобы эксцентричный президент «Ференцвароша» Габор Кубатов не рубанул с плеча. Как показывает практика, с тренерами он не слишком церемонится.

Лига чемпионов 3-й отборочный раунд. Будапешт

«Ференцварош» - «Карабах» - 1:3 (0:1)

Голы: Зубир (7) - 0:1, Ваджи (54) – 0:2, Ваджи (78) – 0:3, Траоре (86) – 1:3.

источник: «Советский спорт»
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Без шансов. «Ференцварош» Черчесова вчистую проиграл «Карабаху» и вылетел из Лиги чемпионов
Без шансов. «Ференцварош» Черчесова вчистую проиграл «Карабаху» и вылетел из Лиги чемпионов
«Ференцварош» в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов проиграл на своем поле азербайджанскому «Карабаху» - 1:3 и вылетел из турнира.
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