Алексей Сафонов: Черчесову не хватило Дзюбы, Артем мог бы для «Ференцвароша» сделать сказку былью

Теперь у Станислава Черчесова есть хороший шанс пробиться в групповой этап Лиги Европы. Для этого нужно в двух матчах обыграть ирландский «Шемрок Роверс».

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что у «Ференцвароша» и не было шансов выйти в группу Лиги чемпионов.

- Мы с вами разговаривали еще перед первой игрой, я тогда сказал, что «Ференцварош» не пройдет «Карабах», - напоминает Сафонов. – Они постоянно играют в еврокубках, выходили в группу Лиги чемпионов. Правда, я сегодня посмотрел трансферную стоимость команд и удивился, что «Ференцварош» дороже в три раза. Но «Карабах» команда сыгранная, цельная, и результат на табло.

- Я досмотрел матч до второго гола, дальше не было сил глядеть на эти мучения Черчесова и его команды. «Карабах» был просто сильнее. В атаке действовал изобретательнее, атаковал гораздо опаснее. Гости могли и пять забивать.

- Я опасался, что Черчесов в Баку может два мяча получить, но там у «Карабаха» не получилось выиграть. Зато в Будапеште эти два мяча и отгрузили.

Черчесову Дзюбы не хватило для подвига. Артем мог бы помочь «Ференцварошу» сделать сказку былью. Потому что повторю: изначально не верил, что «Ференцварош» может пройти в группу.

- Все газеты Венгрии пишут, что «Ференцварош» не достоин Лиги чемпионов. Трудно не согласиться.

- Теперь у Черчесова хороший шанс пройти в группу Лиги Европы. С ирландцами играют? Ирландцев должны пройти. Правда, деньги в Лиге Европы совсем другие – на порядок меньше.

- В «Ференцвароше» президент эксцентричный. Как бы сгоряча не уволил Черчесова.

- Если уволит, ему будет обидно, что все места в РПЛ вместо уволенных тренеров уже заняты. В «Химках» - Писарев, в «Урале» вроде бы Гогниев, в «Торпедо» вместо Бородюка кого-то назначат, про Гончаренко говорят. Как бы Черчесову не опоздать.

- Ну, какой «Урал», какое «Торпедо»? Это не уровень Черчесова. Он за Лигу чемпионов бьется.

- Вот пусть и выводит «Урал» в Лигу чемпионов.