Дичь в Химках

К Ивану Карпову можно по-разному относиться. Наш главред, например, признается, что Ваня его просто бесит. Но потом все равно берет телефон, звонит и полчаса о чем-то говорят. Потому что Ванечка въедливый. Хоть и невоспитанный.

Но если бы мы всю жизнь говорили: «Я не так воспитан», то до сих пор жили бы все в пещерах.

Так вот, о чем нам доложил сегодня «разоблачительно-безумный Карп» (цитируем, исправляя незначительные ошибки):

«Есть версия, которую подтверждают сразу несколько не связанных друг с другом источников, что на одной из встреч вокруг матча 29-го тура «Ростов» - «Химки» — Юран предложил южанам скатать на Дону договорняк взамен на 6 очков в следующем сезоне. Получил отказ, а хозяева уверенно выиграли 2:1. Хотя никакой турнирной мотивации у «Ростова» не было, кроме как помочь братскому «Рубину», боровшемуся с «Химками» за выживание.

Вскоре об этом узнал Хачатурянц. Ашот потребовал от Садыгова убрать Барсика (кличка Юрана со времен его зарубежной карьеры, Барсиком он любовно называл свой половой орган. – Прим.ред.), а также всех причастных к черту из подмосковного клуба. Тогда можно было бы обойтись и без санкций. Туфан согласился, но попросил отсрочку, чтобы иметь шанс выжить в РПЛ (впереди был «Спартак» и переходные матчи). Однако принципиальное решение об уходе Юрана было принято уже тогда. Почему не убрали? Думаю, просто не успели найти достойную замену.

Уволить Юрана после ничьей с «Зенитом» на старте текущего чемпионата было бы самоубийством. Затем подмосквичи разгромили «Нижний Новгород», опять не выходит. И тут снова на арену вышел «Ростов». Химки минимально проиграли им в гостях, а на поле так и не появился отпрыск Садыгова — форвард Илья. Хотя был готов и ждал своей очереди.

Инвестор вызвал нерадивого тренера к себе и спросил за сына. Барсик ожидаемо начал брыкаться и был тут же уволен. Миссия выполнена — клуб чист перед законом и причина вроде банальна (якобы продвижение хозяином своего чада в дебри большого футбола). Хитро, ничего не скажешь. И важно, что все это есть продолжение скандальной истории с «Крыльями».

При этом можно понять РПЛ — юридических оснований для разбирательств у них особо не было, приходилось решать вопрос в ручном режиме на собственном авторитете. Иначе российский футбол рисковал получить существенный удар ниже имиджа. Это мы молчим про сумму в 5-12 млн рублей (по разным оценкам), которые «Химки» якобы потратили на судей в концовке того сезона. Но такое надо еще доказать.

При этом всем известна аксиома: все тайное рано или поздно становится явным. Хоть и доказать виновность Юрана — Карпу без аудио или видео записи (к сожалению, их нет) — невозможно. Но я готов поручиться за изложенную выше инфу, пробил ее довольно конкретно. И встретил серьезное сопротивление на пути ее публикации. Но все же — опубликовал.

Хочется верить, что договорная история Юрана станет хорошим примером другим, кто попробуют рискнуть играть в странные игры. Вы будете найдены и изобличены. Только получиться это может куда жестче, чем в случае с «Химками». Тут хотя бы частный инвестор вкладывается в футбол, также, как в «Чайку». Тут можно на первый и единственный раз обойтись и не летальными методами...»

Комментариев «панч Карпа» в соцсетях собрал немало.

«Во-первых, Юран реально может ему втащить, - рассуждает наш автор Алексей Андронов. – Он гораздо горячее Кирьякова. Во-вторых, я очень сомневаюсь, что в наши дни такая инициатива (обмен 3/6) может исходить от тренера. Да еще и перед матчем с «Ростовом» Карпина.

Отсюда третий, и самый главный вопрос – что в Химках делает руководство? Тот же Терюшков? Если у них тренер бегает и договорняки создает? Не хочет Терюшков об этом (и многом другом) рассказать на полиграфе? Или его только Касаткина теперь интересует? Ну, а вообще история – дичь. Что для русского футбола нормально…»

Кстати, коллега Андронов забыл еще одного функционера из «Химок». Некто гендиректор Габулов, уволенный, если память не изменяет, аккурат за тур до окончания чемпионата. Явно тоже увольнение было не просто так.