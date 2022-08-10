Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Система «полуавтомат». Офсайд будут определять иначе

На днях стало известно, что так называемая «полуавтоматическая система определения офсайда» будет использоваться уже в еврокубках с этого сезона. Ее применят на групповом этапе ЛЧ. Ее же использовали в среду в матче за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Айнтрахтом».
Система «полуавтомат». Офсайд будут определять иначе
10 августа 2022 23:31
автор: Ярослав Николаев
автор фото: ФК «Рубин»

Разберемся, что надо знать о новой системе определения офсайда. Во-первых, как она работает, и во-вторых, почему она действительно нам нужна?

Глава судейской службы ФИФА Пьерлуиджи Коллина объяснил на прошлой неделе: введение такой полуавтоматической системы сократит время принятия судейского решения до 20-25 секунд.

Если коротко, то детали этой системы состоят в следующем: датчик в мяче, точки данных на игроках и 12 камер под крышей.

Эти 12 камер вычисляют движение мяча и фиксируют 29 точек данных на каждом игроке. Система срабатывает 50 раз в секунду, поэтому все обрабатывается точечно.

Официальный мяч ЧМ-2022 имеет внутри собственный датчик. При определении офсайда система подает сигнал арбитрам на ВАР. Она делает выводы по точкам на игроках и датчику внутри мяча – с его помощью фиксируется момент удара или паса.

Очень часто на видеоповторе невозможно точно определить момент паса. Вот вроде бы игрок бьет по мячу – его партнер не в офсайде. Спустя долю секунды смотришь – мяч вроде бы по-прежнему еще не оторвался от ноги – а партнер уже забежал во «вне игры». Автоматические датчики позволят забыть о таком варианте «непоняток».

Судьи сразу обрабатывают данные в реальном времени, а затем дают команду для создания 3D-анимации. Ее видят фанаты на стадионе – она становится детальным доказательством правильности решения.

Почему система определения офсайда считается полуавтоматической? Об этом рассказывал Йоханнес Хольцмюллер – директор ФИФА по технологиям и инновациям. Дело в человеческом факторе: арбитры на ВАР проверяют предложенную линию офсайда, а затем передают информацию судье в поле. Их процесс взаимодействия останется привычным, но будет быстрее.

ФИФА объяснила на примерах будущее использование технологии в программе Living Football. Главное: полуавтоматическая система определения офсайда станет для судей ВАР вспомогательным инструментом. Целью остается, чтобы все судейские решения принимались быстро и с минимальным процентом ошибок. Пока во всех лигах есть проблемы со скоростью.

Пьерлуиджи Коллина все подтвердил: ответственность за все решения в поле по-прежнему принимают судьи. При несогласии с системой они могут отменить ее рекомендацию. Коллина в своем объяснении отдельно сказал, что нельзя считать систему роботизированной и сводить ее определение только к автоматике. Хотя искусственный интеллект теперь будет на первом плане.

ФИФА потратила два года на тестирование системы. Мы уже немного знаем эту технологию по клубному чемпионату мира. Тогда она за секунды помогла с определением офсайдов в матчах «Палмейрас» – «Аль-Хилал» и «Аль-Джазира» – «Пира». Тот турнир стал показателем успешного результата теста, но был не первым.

Обещание Коллины сбылось уже тогда: подтверждение офсайда в матче «Аль-Джазиры» и «Пиры» произошло всего за 20 секунд. Там же прояснилась важная деталь по ситуации: новые технологии никак не работают с погрешностью. С ними возможна фиксация офсайда даже из-за нескольких сантиметров.

Демонстрации системы проходили еще раньше, но ей понадобились доработки. ФИФА объясняла: проблемы при разработке сводились к автоматизированному определению точки паса. К лету 2021 года система только научилась моделировать скелет игрока. Тогда ФИФА показала посыл: все это нужно для предоставления фактов судьям, а не для их будущей замены.

ФИФА подчеркивала, что важным моментом для теста технологии был Кубок арабских государств в 2021 году. Там состоялся ее первый актуальный показ. Еще Хольцмюллер выступал в программе «Живой футбол» вместе с Коллиной. Вместе они дали такие детали по развитию: данные с камеры из-под крыши стадиона теперь формируются для арбитров фактически в реальном времени.

На ЧМ-2022 будет показана окончательная версия этой технологии. Президент ФИФА Джанни Инфантино сейчас придает этому символическое значение. Во время разговора об офсайдах он вспоминал ЧМ-2018 и включение в работу системы ВАР: «Полуавтоматическая технология офсайда представляет собой эволюцию систем ВАР, которые были внедрены во всем мире».

Руководство АПЛ тоже намерено кардинально поменять нынешнюю систему определения офсайда. По информации источника, с сезона-2022/2023 в английской премьер-лиге планируют внедрить специализированную полуавтоматическую программу. Она будет мгновенно проверять, находился ли тот или иной игрок в положения «вне игры», а VAR будет немедленно оповещать об этом судей. Данная система функционирует по тому же принципу, что и технология фиксации взятия ворот.

Ожидается, что новинка в ближайшее время получит официальное одобрение ФИФА. Об этом пишет The Athletic.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Система «полуавтомат». Офсайд будут определять иначе
Система «полуавтомат». Офсайд будут определять иначе
На днях стало известно, что так называемая «полуавтоматическая система определения офсайда» будет использоваться уже в еврокубках с этого сезона. Ее применят на групповом этапе ЛЧ. Ее же использовали в среду в матче за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Айнтрахтом».
10.08.2022 23:31
Футбол
автор: Ярослав Николаев
Дичь в Химках
Дичь в Химках
Сергей Юран якобы предлагал «Ростову» сдать игру в конце прошлого сезона, пообещав взамен шесть очков в нынешнем сезоне. Информация от одного из блогеров взорвала информационное пространство. И отставка Сергея Юрана теперь видится немного в ином свете. Рассказываем все, что об этом известно.
10.08.2022 22:57
Футбол
автор: Сергей Терехов
Алексей Сафонов: Черчесову не хватило Дзюбы, Артем мог бы для «Ференцвароша» сделать сказку былью
Алексей Сафонов: Черчесову не хватило Дзюбы, Артем мог бы для «Ференцвароша» сделать сказку былью
«Ференцварош» в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов безнадежно проиграл на своем поле азербайджанскому «Карабаху» - 1:3 и вылетел из турнира.
10.08.2022 14:48
Футбол
автор: Юрий Волохов
Без шансов. «Ференцварош» Черчесова вчистую проиграл «Карабаху» и вылетел из Лиги чемпионов
Без шансов. «Ференцварош» Черчесова вчистую проиграл «Карабаху» и вылетел из Лиги чемпионов
«Ференцварош» в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов проиграл на своем поле азербайджанскому «Карабаху» - 1:3 и вылетел из турнира.
10.08.2022 10:42
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Манчестер Сити» — фаворит сезона АПЛ. Почему «Ливерпуль» опять пролетит мимо чемпионства?
«Манчестер Сити» — фаворит сезона АПЛ. Почему «Ливерпуль» опять пролетит мимо чемпионства?
Объясняем, почему у команды Пепа Гвардиолы больше шансов взять золото Премьер-Лиги.
10.08.2022 09:01
Футбол
автор: Матвей Морозов
Вкладываясь в юных… Тинейджеры из АПЛ
Вкладываясь в юных… Тинейджеры из АПЛ
В английском футболе ежегодно на трансферы тратятся миллиарды евро, но даже с такими финансовыми возможностями клубы не забывают про развитие внутренних резервов и вложениях в совсем еще юных футболистов, которые могут принести не меньшую пользу, чем состоявшиеся звезды. В данном материале мы расскажем о нескольких тинейджерах, за которыми стоит следить в новом сезоне АПЛ.
10.08.2022 08:47
Футбол
автор: Никита Шмытов
Великий должен вернуться. Но готов ли президент «Барселоны» серьезно раскошелится?
Великий должен вернуться. Но готов ли президент «Барселоны» серьезно раскошелится?
Каталонцы продолжают сорить деньгами, раздавать крупнокалиберные обещания, а теперь и вовсе собираются помериться авторитетом с «золотым» «ПСЖ».
10.08.2022 08:32
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Тонко издевается и не теряет страсть к футболу. Джорджио Киеллини
Тонко издевается и не теряет страсть к футболу. Джорджио Киеллини
Обычно в футболе самыми яркими и медийно развитыми футболистами считаются нападающие, но есть представители других амплуа, притягивающие не меньшее внимание. Одним из таких является Джорджио Кьеллини, который даже в почти 38 лет не теряет страсть к футболу и продолжает радовать болельщиков, пускай и не в Европе.
10.08.2022 08:21
Футбол
автор: Никита Шмытов
Аршавин начал раскачивать лодку, или Когда наш футбол окончательно превратится в тыкву
Аршавин начал раскачивать лодку, или Когда наш футбол окончательно превратится в тыкву
Лето пока продолжается, города с самой большой футбольной аудиторией пока вне системы fan-ID. Но не успеем оглянуться, как наступит не самый популярный у болельщиков сезон для посещения стадионов, особенно с детьми, а тотальный запуск уже крайне непопулярной программы «паспорт болельщика» добьет футбольную аудиторию.
10.08.2022 08:07
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Король возвращается. Анонс матча «Реал» – «Айнтрахт»
Король возвращается. Анонс матча «Реал» – «Айнтрахт»
В среду матчем за Суперкубок Европы по-настоящему откроется новый еврокубковый сезон.
09.08.2022 20:54
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Болею за СКА, восхищаюсь Капризовым, слежу за Овечкиным». Президент «Лиги Ставок» — о хоккее и букмекерстве
Президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский ответил на вопросы журналистов во время недавнего турнира «Лига Ставок Sochi Hockey Open».
Восходящие звезды или «чемпионки водокачек»? Что означают победы Касаткиной и других наших теннисисток
Оба турнира WTA прошлой недели завершились победами россиянок: Дарья Касаткина стала чемпионкой в Сан-Хосе, Людмила Самсонова – в Вашингтоне. С начала года подобные титулы есть уже у четырех наших девушек.
Третьего не дано — наш футбол обязан кого-то жестко наказать! Либо «Химки», либо Юрана, либо «инсайдера» Ивана Карпова
Загадочное увольнение Сергея Юрана из «Химок» третий день не дает покоя футбольному миру.
Катастрофа Черчесова и Головина! Как наши люди вылетели из Лиги чемпионов
В ответных матчах 3-го квалификационного раунда ЛЧ не справились с задачами «Ференцварош» Станислава Черчесова и «Монако» Александра Головина. Борьбу за выход в группу продолжает лишь наш голкипер из норвежского «Буде-Глимта» Никита Хайкин.
«Авангард» — первый, СКА без главного джокера — второй. Как завершился «Лига Ставок Sochi Hockey Open»
В Сочи прошли заключительные матчи представительного предсезонного турнира.
«Дело» Валиевой, операция Косторной и обнуление российских квот на ЧМ. Что происходит в фигурном катании
Обзор последних событий в мире фигурного катания.
Кому Левандовски, кому Fan ID. Обзор футбольных мемов
Новости футболу в картинках и видосиках.
Что не так с Сергеем Юраном? Почему «Химки» увольняют вроде бы успешного тренера
Не успел Сергей Юран насладиться признанием футбольной общественности от удачного старта возглавляемых им «Химок», как пришлось собирать чемоданы и уезжать из Подмосковья.
Рекорд трассы и досрочное чемпионство! Как прошел этап Motoring в Подмосковье
Состоявшийся в минувшие выходные на трассе Moscow Raceway четвертый этап чемпионата Motoring по шоссейно-кольцевым мотогонкам был расцвечен яркими событиями и острой борьбой на дистанции.
Все против Слуцкого: и удаления, и штанги, и даже голы «ножницами»! Как «Рубин» упустил победу в Эль-Татарико
Главный фаворит турнира дважды выходил вперед, но не смог выиграть у земляков из «Нефтехимика» (2:2).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика