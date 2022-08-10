Система «полуавтомат». Офсайд будут определять иначе

Разберемся, что надо знать о новой системе определения офсайда. Во-первых, как она работает, и во-вторых, почему она действительно нам нужна?

Глава судейской службы ФИФА Пьерлуиджи Коллина объяснил на прошлой неделе: введение такой полуавтоматической системы сократит время принятия судейского решения до 20-25 секунд.

Если коротко, то детали этой системы состоят в следующем: датчик в мяче, точки данных на игроках и 12 камер под крышей.

Эти 12 камер вычисляют движение мяча и фиксируют 29 точек данных на каждом игроке. Система срабатывает 50 раз в секунду, поэтому все обрабатывается точечно.

Официальный мяч ЧМ-2022 имеет внутри собственный датчик. При определении офсайда система подает сигнал арбитрам на ВАР. Она делает выводы по точкам на игроках и датчику внутри мяча – с его помощью фиксируется момент удара или паса.

Очень часто на видеоповторе невозможно точно определить момент паса. Вот вроде бы игрок бьет по мячу – его партнер не в офсайде. Спустя долю секунды смотришь – мяч вроде бы по-прежнему еще не оторвался от ноги – а партнер уже забежал во «вне игры». Автоматические датчики позволят забыть о таком варианте «непоняток».

Судьи сразу обрабатывают данные в реальном времени, а затем дают команду для создания 3D-анимации. Ее видят фанаты на стадионе – она становится детальным доказательством правильности решения.

Почему система определения офсайда считается полуавтоматической? Об этом рассказывал Йоханнес Хольцмюллер – директор ФИФА по технологиям и инновациям. Дело в человеческом факторе: арбитры на ВАР проверяют предложенную линию офсайда, а затем передают информацию судье в поле. Их процесс взаимодействия останется привычным, но будет быстрее.

ФИФА объяснила на примерах будущее использование технологии в программе Living Football. Главное: полуавтоматическая система определения офсайда станет для судей ВАР вспомогательным инструментом. Целью остается, чтобы все судейские решения принимались быстро и с минимальным процентом ошибок. Пока во всех лигах есть проблемы со скоростью.

Пьерлуиджи Коллина все подтвердил: ответственность за все решения в поле по-прежнему принимают судьи. При несогласии с системой они могут отменить ее рекомендацию. Коллина в своем объяснении отдельно сказал, что нельзя считать систему роботизированной и сводить ее определение только к автоматике. Хотя искусственный интеллект теперь будет на первом плане.

ФИФА потратила два года на тестирование системы. Мы уже немного знаем эту технологию по клубному чемпионату мира. Тогда она за секунды помогла с определением офсайдов в матчах «Палмейрас» – «Аль-Хилал» и «Аль-Джазира» – «Пира». Тот турнир стал показателем успешного результата теста, но был не первым.

Обещание Коллины сбылось уже тогда: подтверждение офсайда в матче «Аль-Джазиры» и «Пиры» произошло всего за 20 секунд. Там же прояснилась важная деталь по ситуации: новые технологии никак не работают с погрешностью. С ними возможна фиксация офсайда даже из-за нескольких сантиметров.

Демонстрации системы проходили еще раньше, но ей понадобились доработки. ФИФА объясняла: проблемы при разработке сводились к автоматизированному определению точки паса. К лету 2021 года система только научилась моделировать скелет игрока. Тогда ФИФА показала посыл: все это нужно для предоставления фактов судьям, а не для их будущей замены.

ФИФА подчеркивала, что важным моментом для теста технологии был Кубок арабских государств в 2021 году. Там состоялся ее первый актуальный показ. Еще Хольцмюллер выступал в программе «Живой футбол» вместе с Коллиной. Вместе они дали такие детали по развитию: данные с камеры из-под крыши стадиона теперь формируются для арбитров фактически в реальном времени.

На ЧМ-2022 будет показана окончательная версия этой технологии. Президент ФИФА Джанни Инфантино сейчас придает этому символическое значение. Во время разговора об офсайдах он вспоминал ЧМ-2018 и включение в работу системы ВАР: «Полуавтоматическая технология офсайда представляет собой эволюцию систем ВАР, которые были внедрены во всем мире».

Руководство АПЛ тоже намерено кардинально поменять нынешнюю систему определения офсайда. По информации источника, с сезона-2022/2023 в английской премьер-лиге планируют внедрить специализированную полуавтоматическую программу. Она будет мгновенно проверять, находился ли тот или иной игрок в положения «вне игры», а VAR будет немедленно оповещать об этом судей. Данная система функционирует по тому же принципу, что и технология фиксации взятия ворот.

Ожидается, что новинка в ближайшее время получит официальное одобрение ФИФА. Об этом пишет The Athletic.