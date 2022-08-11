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Бензема обошел Рауля по голам, «Реал» взял первый трофей в новом сезоне

«Королевский клуб» выиграл 17-й финал из 19 последних, сыгранных за последние восемь лет.
Бензема обошел Рауля по голам, «Реал» взял первый трофей в новом сезоне
11 августа 2022 00:02
автор: Артем Зибрак
автор фото: УЕФА

АНЧЕЛОТТИ ВЕРЕН СЕБЕ

Еврокубки возвращаются по-настоящему! Конечно, квалификационные матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций уже стартовали, но согласитесь, это ж совсем не то. Пусть «Айнтрахт» тоже не самый статусный клуб континента, тем не менее, он выиграл второй по значимости евротурнир, а «Реал» есть «Реал» – самый большой клуб планеты.

Не всегда отношение топ-клубов с Суперкубку УЕФА радует организаторов, однако на сей раз состав сливочных был максимально боевым, а главное, привычным, полностью повторившим финал Лиги чемпионов. Карло Анчелотти верен себе. В основе не оказалось ни одного новичка – Антонио Рюдигер и Орельен Тчуамени остались в запасе, как и анонсировавший набор хорошей формы Эден Азар.

Для «Айнтрахта» это был второй матч в сезоне и второй против «королевского клуба» в истории. Правда, оба воспоминания для болельщиков получились болезненными. «Баварии» в первом туре бундеслиги команда из Франкфурта разгромно проиграла 1:6, а «Реалу» в единственной встрече в 1960 году – 3:7 в финале тогда еще Кубка чемпионов.

По составу немецкого клуба отметим отсутствие только что уехавшего в «Ювентус» героя прошлой Лиги Европы Филипа Костича и присутствие на скамейке запасных новичка Марио Гетце.

«РЕАЛ» НЕ ТОРОПИТСЯ И ЛОВИТ ШАНС

Если болельщики ожидали голевой феерии, то действующие победители Лиги чемпионов своим движением с первых минут дали понять, что эта игра для них – всего лишь продолжение предсезонной подготовки, которая началась для команды всего чуть более пары недель назад.

Сливочные действовали вальяжно и даже лениво, так что едва не доигрались до быстрого пропущенного мяча – после перехвата в середине поля Рафаэль Борре выдал диагональ на ход Даити Камаде, но тот свой выход на ворота запорол, пробив в Тибо Куртуа. Только после этого испанцы немного встряхнулись и провели быструю атаку по правому флангу, которую из убойной позиции завершал Винисиус Жуниор – бразильский защитник Тута в подкате отбил мяч в дальнем углу.

В целом, первый тайм получился разочаровывающим. Мадридцы не стремились ускорять игру, что позволяли им ее контролировать, а немцы опасались это делать, чтобы не нарваться на ответную атаку и вообще снизить риск ошибки до минимума. Не помогло. На стандарте сливочные все-таки открыли счет – Каземиро дотянулся до уходящего за лицевую мяча и скинул на линию вратарской, откуда Давид Алаба бил по пустым воротам.

БОЛЬШЕ БЕНЗЕМА ЗАБИЛ ТОЛЬКО РОНАЛДУ

Во второй половине футболисты немного проснулись, разбудив столь же сонные трибуны. Мадридцы адаптировались и стали комбинировать быстрее, отчего игра приобрела более острый характер. Совершавший большой процент брака Винисиус мог удваивать счет ударом из центра штрафной, но даже рикошет от защитника не смутил Кевина Траппа, а Каземиро со средней дистанции красиво направил мяч в перекладину.

Что «Реал» умеет делать лучше всех в мире, так и взрываться в отдельных эпизодах, а в динамике возможностей для таких эпизодов становится больше. На 65-й минуте очередная вспышка стала голевой – Ферлан Менди бросил по левому краю Винисиуса, а тот передачей нашел в штрафной Карима Бензема. Удар у француза не получился, но Трапп сделал все, чтобы он обошел Рауля по количеству голов за «Реал» (324 – больше только у Криштиану Роналду).

Сразу после этого Анчелотти выпустил вместо Луки Модрича Родриго, а в самой концовке позволил дебютировать за сливочных Рюдигеру и Тчуамени, презентовав таким образом обоих звездных новичков. Финальный отрезок матча прошел с преимуществом «Айнтрахта», но лишь потому, что испанцы в душе уже праздновали.

Это 17-я победа «Реала» в 19 последних финалах, сыгранных с 2014 года. Для мадридцев это пятый выигранный Суперкубок УЕФА, а для Анчелотти – четвертый.

Суперкубок УЕФА

«Реал» - «Айнтрахт» - 2:0 (1:0)

Голы: Алаба, 37 – 1:0. Бензема, 65 – 2:0.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Рюдигер, 85), Милитао, Алаба, Ф. Менди, Каземиро, Кроос (Тчуамени, 85), Модрич (Родриго, 67), Вальверде (Камавинга, 76), Винисиус (Себальос, 85), Бензема.

«Айнтрахт»: Трапп, Ндика, Тута, А. Туре (Аларио, 70), Ленц, Соу, Роде (Гетце, 58), Кнауфф, Камада, Линдстрем (Муани, 58), Борре.

Предупреждение: Аларио, 90+2.

Судья: Оливер (Англия).

источник: «Советский спорт»
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