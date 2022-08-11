«Барселона» взяла Левандовского, чтобы потеснить «Реал» с Бензема. Анонс чемпионата Испании

ЧЕМПИОНСКАЯ ГОНКА

Участники: «Реал», «Барселона», «Атлетико»

В прошлом сезоне «Реал» оторвался от «Барселоны» на рекордные 13 очков, однако в этот раз такого точно не будет. Каталонцы провели очень впечатляющую трансферную кампанию, ради которой президент Жоан Лапорта направо и налево продавал коммерческие права, и в итоге собрали очень топовый состав, готовый побороться за все трофеи.

Важно, что блаугране удалось укрепить все линии. В оборону пришли Жюль Кунде и Андреас Кристенсен, а за ними готовы последовать Маркос Алонсо и Сесар Аспиликуэта (трое последних – из «Челси»), в опорной зоне появился нетипичный для «Барсы», но очень мощный Франк Кессье, а нападение будут осуществлять суперстрайкер Роберт Левандовски и технарь из «Лидса» Рафинья.

Если обойдется без эксцессов, на каждую позицию у Хави будет по два игрока мирового класса. Правда, ЧП все же может произойти. На момент написания текста сине-гранатовые не могут зарегистрировать новичков из-за жестких правил ла лиги. В том же положении подписавшие новые контракты Усман Дембеле и Серхи Роберто.

Клуб все еще пытается решить эти проблемы, для чего требуется продавать игроков, понижать зарплаты и так далее. Если дело затянется, кто-то из футболистов может просто сбежать. Кристенсен и Кессье уже намекнули, что если их не зарегистрируют к первому туру («Барса» в субботу принимает «Райо Вальекано»), они покинут клуб.

«Реал» же остался самим собой. Кардинально изменить команду мог приход Килиана Мбаппе, но француз разменял мечту на возможность быть главной фигурой в топ-клубе, в котором помимо него есть Неймар и Лионель Месси. В результате Флорентино Перес упустил и возможность приобрести Эрлинга Холанда и ограничился двумя новичками – в центр обороны пришел один из лучших центральных защитников современности Антонио Рюдигер, а в центр полузащиты талантливый Орельен Тчуамени. Мадридцы всерьез рассчитывают на то, что ресурс этого состава еще не выработан, и с учетом выдающегося прошлого сезона имеют на это полное право. Главное, что Карло Анчелотти на месте.

Формально третьим претендентом на золото считается «Атлетико», но сложно представить, чтобы «матрасникам» удалось всерьез потягаться с грандами. Когда те хромают, дают шанс команде Диего Симеоне, но сейчас они в полном порядке, а сами мадридцы укрепились лишь стареющим Акселем Витселем.

БОРЬБА ЗА МЕСТО В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

Участники: «Севилья», «Бетис», «Реал Сосьедад», «Вильярреал»

Если первые три позиции заранее зарезервированы за грандами, то борьба за четвертую путевку в Лигу чемпионов зачастую бывает очень жаркой. Фаворитами в ней будут «Севилья» и «Вильярреал».

Обе команды располагают топовыми тренерами – Хуленом Лопетеги и Унаи Эмери. В пользу андалусийцев говорит опыт– самый возрастной состав в лиге (28,8 года) и четвертое место в прошлом сезоне. Правда, тренерскому штабу придется заново собирать центр обороны, который покинули Кунде и Диего Карлос. Зато пришли Иско (должен добавить яркости атаке) и Алекс Теллес (в аренде из «МЮ).

За «подводников» самый сильный в этом квартете состав, добравшийся весной до полуфинала Лиги чемпионов, что не удалось даже «Барсе» и «Атлетико». Здесь играют настоящие звезды – Пау Торрес, Арно Данджума, Жерар Морено. Потерь «желтой субмарине» удалось избежать, хотя и усиления не последовало. Отметим лишь возвращение 39-летнего Пепе Рейны, игравшего за команду еще в 2002-2005 годах.

«Реал Сосьедад» тоже обладает отличным подбором игроков (Микел Оярсабаль, Микель Мерино, Александер Исак), а за «Бетис» опыт Мануэля Пеллегрини и сильный прошлый сезон, в котором команда финишировала в пяти очках он зоны Лиги чемпионов.

НОВИЧКИ

Клубы: «Альмерия», «Вальядолид», «Жирона»

С наибольшей уверенностью смотрят в будущее болельщики «Альмерии». Их команда год от года прибавляла и с третьей попытки в драматичной борьбе сумела вернуться в элиту, да еще и выиграв сегунду. Правда, пройдя по самому краю – от третьей строчки ее отделило всего одно очко. Причем чудо случилось в заключительном туре, когда лидировавший «Эйбар» сенсационно проиграл последней (!) команде лиги «Алькоркону». По стоимости состава «Альмерия» - 14-я команда ла лиги. Тренирует ее Руби, известный работой в «Бетисе» и «Эспаньоле».

Вторым с тем же количеством очков (по 81) весной пришел «Вальядолид», что в целом никого не удивило – только что вылетевшая из вышки команда изначально считалась самой сильной и в результате забила больше всех (71 гол в 42 матчах). Можно даже сказать, что фаворит выступил ниже своих возможностей. Например, за весь сезон он ни разу не поднимался на первую строчку и лишь после 29-го тура закрепился в тройке. Главной ударной силой команды является 26-летний Шон Вайссман, забивший в прошлом сезоне 20 мячей. На сегодняшний день состав команды считается слабейшим в элите.

«Жирона» тоже выступила не столь успешно, как ожидала. Во всяком случае, стартовала она в роли одного из пяти фаворитов, но после 18 туров шла лишь 10-й. Прорваться в лидеры удалось за счет сильного отрезка в декабре-марте, после чего команда опять поплыла и чудом удержала шестую строчку, дающую право сразиться в плей-офф (обошли «Овьедо» по дополнительным показателям). Решающие матчи получились драматичными. В полуфинале «Жирона» выбила бедолагу «Эйбар» (0:1 дома, 2:0 в гостях), а затем превзошла «Тенерифе» (0:0 дома, 3:1 в гостях). Спасителем выступил 35-летний Кристиан Стуани, наколотивший за сезон 22 гола.

Индивидуально в командах-новичках отметим нападающего «Альмерии» Умара Садика (у нигерийца два гола в шести матчах за «Рому» и 38 голов за два последних сезона в сегунде), ее 18-летнего защитника Кайку (летом приехал из «Сантоса»), полузащитника «Жироны» Янгела Эрреру (в аренде из «Ман Сити») и нападающего Тату Кастельяноса (в аренде из «Нью-Йорка»), а также упомянутого выше Вайссмана. Этим игрокам по окончании сезона по силам пойти на повышение.

ОТКРЫТИЕ ГОДА (КОМАНДА)

«Хетафе»

Чемпионат Испании – один из самых логичных в Европе. Качество состава почти всегда определяет положение команд с довольно низкой погрешностью. Если и стоит от кого-то ждать рывка, то, пожалуй, от команды из пригорода Мадрида, в прошлом сезоне финишировавшей на скромном 15-м месте.

«Городские» тогда традиционно сделали ставку на оборонительный футбол, но завалили старт – семь поражений подряд и первая победа аж в 12-м туре. К тому моменту пришедшего летом Мичела (того самого, что 12 лет играл за «Реал» и тренировал «Севилью», «Олимпиакос» и «Марсель») сменил Кике Санчес Флорес. Он наладил игру в обороне, чему подтверждением победа над «Реалом» (1:0), ничьи с «Барселоной», «Бетисом» и «Реалом Сосьедад» (все – по 0:0) и непростое удержание места под солнцем (от зоны вылета отделило одно очко).

Тем не менее, тенденция на улучшение игры была налицо. Плюс летом команда укрепила атаку за счет аренды у «Сосьедада» вингера Порту и приобретения у «Реала» нападающего Борхи Майораля. Да и имеющий в активе три матча за сборную Португалии Домингос Дуарте наверняка поможет усилить оборону. При этом в команде остались капитан Джене, полузащитники Мауро Арамбарри и Неманья Максимович и форвард Энеш Юнал стоимостью 25 млн евро.

Значимая же потеря лишь одна – за 11 млн в «Наполи» перебрался проведший очень хороший сезон левый защитник Матиас Оливейра.

ОТКРЫТИЕ ГОДА (ИГРОК)

Дани Вивиан («Атлетик»)

В Испании всегда полно талантливых футболистов, поэтому выбор крайне сложен. Сознательно отметаю хорошо известных нам игроков топ-клубов вроде Гави. Он может выдать неподражаемо крутой сезон, но раз все его и так знают, откровением это не станет. По той же причине оставил за бортом Тчуамени или, например, Йереми Пино, у которого за спиной 6+4 в чемпионате и два матча в плей-офф Лиги чемпионов.

Среди ноунеймов хотелось бы обратить внимание на 23-летнего защитника «Атлетика». Естественно, он баск, но в команду из Бильбао попал только в 18 лет, так что в большей степени является воспитанником мелких региональных команд.

Постепенно подтягивать к первой команде его стали еще в 2018 году, но тогда он был еще сырой, поэтому играл за молодежку в третьей лиге, а в сезоне-2020/21 отправился в аренду в «Мирандес», выступавший в сегунде, где провел полноценный сезон и даже регулярно надевал капитанскую повязку. Опыт оказался успешным, и в прошлом сезоне Вивиану удалось закрепиться в основе «Атлетика».

Дани довольно необычный центральный защитник. Его рост составляет довольно скромные 84 сантиметра, тем не менее, он очень опасен на стандартах в чужой штрафной – в сегунде у него 2+1 в 32 матчах, а в примере те же 2+1 в 24 играх. В прошлом сезоне от его расторопности пострадали «Реал Сосьедад» и «Мальорка» (оба матча «Атлетик» выиграл).

Ввиду не самого большого роста игра на втором этаже считается слабым местом Вивиана, однако он компенсирует этот недостаток высоким интеллектом – грамотно читает игру и занимает верную позицию. Неслучайно он входит в топ-10 игроков прошлого сезона по количеству выносов мяча из штрафной (4,5). А еще для защитника он отлично владеет мячом, обладает поставленным первым пасом (за матч делает по 3,8 точных длинных передач) и периодически исполняет стандарты.

Вивиан – игрок с очень интересным набором качеств, который при условии продолжения прогресса может очень пригодиться командам с атакующим менталитетом. Ближайший сезон должен подтвердить или опровергнуть его перспективы заиграть в топ-клубе.