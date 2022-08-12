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Федотов не проигрывает Семаку уже две игры. Анонс матча «Зенит» – ЦСКА

В пятом туре нас ждет самый статусный матч РПЛ на старте сезона.
Федотов не проигрывает Семаку уже две игры. Анонс матча «Зенит» – ЦСКА
12 августа 2022 13:21
автор: Сергей Иванов
автор фото: ПФК ЦСКА

Сергею Семаку наверняка непривычно видеть турнирную таблицу чемпионата, в которой чемпион четырех последних лет после четырех туров с восемью очками идет всего лишь четвертым. Виной тому две гостевые ничьи в Химках (1:1) и Грозном (0:0). И все же в ближайшем матче он может с лихвой компенсировать обе неудачи – победа над ЦСКА позволит обойти армейцев, при том, что в паре «Спартак» - «Сочи» точно кто-то потеряет очки. Так что в случае успеха питерцы поднимутся как минимум на две строчки.

С одной стороны, сине-бело-голубые подходят к этой игре с уверенностью в собственных силах, ведь на своем поле им нет равных. В нынешнем сезоне здесь они завершили разгромами оба матча с «Крыльями Советов» и «Локомотивом» с общим счетом 8:0, а с учетом предыдущего розыгрыша победная серия составляет восемь матчей (23:4). Преимущество в классе, разыгравшийся Вендел, пребывающей в отличной форме Дуглас Сантос – эти факторы за «Зенит».

Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Однако на сей раз не все так однозначно. В первую очередь из-за травмы бразильца Клаудиньо, игравшего огромную роль в продвижении мяча в середине поля. И с ним «Зенит» испытывал проблемы с созданием моментов – будучи первым в лиге по владению (62,1%), по ударам (в среднем 14 за матч) он идет лишь седьмым.

Без главного креативщика, способного на нестандартное действие, придумывать опасные атаки будет еще сложнее. Тем более, что в соперниках Владимир Федотов, в прошлом сезоне у руля «Сочи» отобравший у Семака четыре очка из шести (2:1 в Петербурге и 0:0 на «Фиште»). А ведь в ЦСКА у него куда более сильный подбор исполнителей.

При этом армейцам стиль соперника более чем подходит. При Федотове они полюбили отдавать мяч и искать свой шанс на контратаках. Так, при владении мячом 47,1% (9-е место в РПЛ), они наносят в среднем 18,3 удара (больше только у «Спартака»). Атакующая тройка красно-синих Федор Чалов – Хесус Медина – Хорхе Карраскаль отлично действует на пространстве. На троих в четырех турах они набрали аж 12 (!) очков результативности – 8 голов и 4 передачи.

ПФК ЦСКА

Почти не сомневаюсь, что гости попытаются использовать преимущество в левом полуфланге атаки. Здесь Карраскалю будет противостоять медлительный Деян Ловрен. В Грозном Андрей Талалаев точно так же сделал ставку на низкую мобильность хорватского защитника, что привело к его предупреждению и удалению Даниила Одоевского уже в первом тайме – вратарь попытался исправить ошибку партнера, которого, как стоячего, обошел Лечи Садулаев, и сбил нападающего. «Зенит» остался в меньшинстве и был вынужден довольствоваться ничьей.

Впрочем, Семак тоже видит эту проблему и может предпочесть хорвату Нуралы Алипа. К тому же у ЦСКА своя серьезная кадровая потеря – в прошлом туре травму получил Иван Обляков. Он сообщил, что серьезного повреждения избежать удалось, но вряд ли он успеет восстановиться к выходным.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ В РПЛ

21 победа «Зенита» при 17 ничьих, 16 поражениях и разнице мячей 72-60

В последние годы зенитовцы обошли принципиального соперника по количеству выигрышей, чему способствовали и пять побед подряд в последних играх с общим счетом 12:3. В последний раз питерцы теряли очки в этом противостоянии в 2019 году, как раз на своем поле (1:1). Здесь вообще преимущество хозяев не так очевидно – три победы и три ничьи в шести последних встречах.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Зенит»: Кержаков – Сутормин, Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос – Барриос, Вендел – З. Бакаев, Малком, Мостовой – Кассьерра.

ЦСКА: Акинфеев – Набабкин, Дивеев, Зайнутдинов – Гайич, Кучаев, Мухин, Мойзес – Медина, Карраскаль – Чалов.

ПРОГНОЗ

Очевидным фаворитом в этой паре является «Зенит». Аналитики БК «Мелбет» его победу оценивают коэффициентом 1,56, тогда как виктория ЦСКА идет за 6,1, а ничья – за 4,74.

Довольно уверенной выглядит ставка тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,67. Она заходила в 28 из 32 последних домашних матчей «Зенита».

И все же нам хочется найти более сочный коэффициент, поэтому мы выбираем 1X и обе забьют за 2,01. «Зенит» на своем поле без забитых мячей не обходится, а у армейцев вообще самая результативная атака лиги наряду со «Спартаком», так что они должны хоть раз пробить Михаила Кержакова, которому предстоит впервые в сезоне выйти в основе. Ну, и класс хозяев позволяет им рассчитывать, как минимум на ничью.

Прогноз «Советского спорта»: «Зенит» не проиграет и обе забьют – коэффициент 2,01.

источник: «Советский спорт»
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