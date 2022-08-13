Шахматная партия двух тактических гиков. Анонс матча «Челси» - «Тоттенхэм»

Ух, не успел чемпионат Англии разогнаться, а нас уже ждет противостояние двух, пожалуй, самых тактически обученных тренеров премьер-лиги – Антонио Конте и Томаса Тухеля. На двоих у них в активе шесть чемпионских титулов в Италии, Франции и Англии, а также одна победа в Лиге чемпионов. Примечательно, что оба они добивались успеха с «Челси» – итальянец выигрывал АПЛ в сезоне-2016/17, а немец брал ЛЧ в мае 2021-го.

Поскольку команды провели лишь по одному официальному матчу, далеко идущих выводов об их форме делать не стоит. Отметим лишь, что лондонцам удалось стартовать с побед: синие с минимальным счетом переиграли в Ливерпуле «Эвертон» (1:0), а «шпоры» разгромили дома «Саутгемптон» (4:1). Причем во втором случае обошлось без результативных действий Харри Кейна и Сон Хын Мина – лидеров атаки «Тоттенхэма», ставших самыми результативными игроками команды в прошлом сезоне (56 очков на двоих по системе «гол+пас»).

Если же обращаться к подготовке команд к сезону, то у «шпор» она получилась более предсказуемой и последовательной. Летом они усилили атаку Ришарлисоном («Эвертон», 58 млн евро) и опытным Иваном Перишичем («Интер», бесплатно), а в оборону пригласили Ива Биссума («Брайтон», 29 млн) и Клемана Лангле («Барселона», в аренду). Трое последних дебютировали в первом туре.

ФК "Тоттенхэм"

Тухель же все лето испытывал раздражение. Сменивший Романа Абрамовича американец Тодд Боэли уволил Марию Грановскую, которая отвечала за спортивный блок, и лично стал заниматься переговорами. В результате «Барселона» забрала у «Челси» из-под носа Рафинью («Лидс»), Роберта Левандовского («Бавария») и даже Жюля Кунде («Севилья»), с которым уже был согласован контракт. Кроме того, в Каталонию уже переехал защитник Андреас Кристенсен, а Маркос Алонсо и Сесар Аспиликуэта сидят на чемоданах.

Так что «Челси» раз за разом приходилось брать игроков, не бывших первыми номерами в списках. Наглядный пример – защитник Марк Кукурелья из «Брайтона» за астрономические 65 млн. Даже статусный Рахим Стерлинг из «Манчестер Сити» стоил дешевле (56 млн). Впрочем, при всей своей крутости у Хосепа Гвардиолы он больше прославился тем, как умудрялся не забивать из убойных позиций. Как бы ему ни стать вторым Тимо Вернером, которого синие в итоге вернули в «Лейпциг» за 20 млн. Да и в том, что Калиду Кулибали («Наполи», 38 млн) сможет заменить Антонио Рюдигера («Реал», бесплатно) и Кристенсена, есть большие сомнения.

ФК "Челси"

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ В АПЛ

63 победы «Челси» при 35 ничьих, 46 поражениях и разницей мячей 215-197

Синие праздновали победу в шести последних встречах из семи (общий счет 12:1), причем «шпоры» на этом отрезке забили только один мяч – еще в феврале 2020-го. То есть в четырех последних матчах они уходили с поля без гола – 0:0, 0:1, 0:3 и 0:2. И лишь дважды в семи последних играх зрители увидели больше двух забитых мячей.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Челси»: Менди – Аспиликуэта, Тьяго Сильва, Кулибали – Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл – Маунт, Хаверц – Стерлинг.

«Тоттенхэм»: Льорис – Ромеро, Дайер, Б. Дэвис – Эмерсон, Бентанкур, Хейбьерг, Сесеньон – Кулушевски, Сон Хын Мин – Кейн.

ПРОГНОЗ

Эксперты БК «Мелбет» уверены в том, что «Челси» продолжит следовать победным традициям в матчах с «Тоттенхэмом». На победу синих можно поставить с коэффициентом 2,316, на ничью – 3,5, а победу гостей – 3,34.

На наш взгляд, игра наверняка получится столь же закрытой, как и в предыдущие годы. Тухель из тех, кто старается минимизировать риск неудач, поэтому не станет бросаться вперед, чтобы не дать пространства трио Деян Кулушевски – Сон – Кейн. Однако наверняка также поступит и Конте, ведь и «Челси» особенно силен именно на контратаках. Так что 1,965 за тотал меньше 2,5 выглядит очень привлекательно.

Прогноз «Советского спорта»: тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,965.