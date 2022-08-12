Дмитрий Селюк: «Зенит» - ЦСКА и «Динамо» - «Краснодар». Мой прогноз - победа хозяев и обе забьют

- В прошлом туре все мои прогнозы оказались абсолютно точными, - напоминает Селюк. – Лишь в одном матче прогноз не сработал: ЦСКА – «Факел», где армейцы выиграли 4:1. Я давал прогноз, что ЦСКА победит, но будет забито не больше трех голов. Однако в этой игре были назначены два совсем не обязательных пенальти. Первый арбитр совершенно не обязан был давать, а второй дал в ворота противоположной команды, чувствуя вину за первый. Если б не эти пенальти, мой прогноз оказался бы точным.

Поэтому призываю всех читателей сайта «Советского спорта», которые любят делать ставки, опираться на мои прогнозы перед туром и зарабатывать деньги.

- Дмитрий, аплодирую стоя – потрясающая рекламная пауза. Итак, переходим к прогнозам.

«Факел» - «Урал». Сегодня. Начало в 19.30

Думаю, выиграет «Факел» - команда играет дома, опять будет полный стадион. А как в Воронеже болеют, мы увидели в матче с «Динамо». После поражения от ЦСКА игроки «Факела» будут сверхмотивированы. Да и где брать очки, если не с «Уралом»?

В «Урале» поменялся тренер, часто это встряхивает команду, но прошло слишком мало времени, новый тренерский штаб вряд ли что-то за такой короткий период смог изменить.

Поэтому моя ставка такая: победа «Факела» и тотал меньше трех голов.

«Локомотив» - «Крылья Советов». Суббота. Начало в 15.00

«Крылья» вчистую проиграли «Динамо», и вообще пока выглядят хуже, чем в прошлом сезоне. Летом ушли сильные игроки, и «Крылья» уже не те – крылья им подрезали.

«Локомотив» идет на 14-м месте, поэтому на своем поле обязан выигрывать, тем более, у команды, которая пока сама не блещет. Но, все же, я склоняюсь к ничейному результату.

Прогноз на эту игру следующий: обе забьют.

«Зенит» - ЦСКА. Суббота. Начало в 17.00

Центральный матч тура, который все ждут с 6нетерпением. ЦСКА сейчас на ходу, конек Федотова – игра от обороны. В матче с «Зенитом» на его поле – разумная тактика.

Но и для «Зенита» ЦСКА тоже удобный соперник, потому что армейцы будут играть в футбол, а не отбиваться. Но, все же, думаю, «Зенит» выиграет, при этом никакого разгрома не будет. Учитывая, что у «Зенита» защита хромает, я бы поставил – обе забьют.

ЦСКА на контратаках хотя бы раз питерцев поймает.

«Динамо» - «Краснодар». Суббота. Начало в 20.00

«Краснодар» играет в приятный глазу, техничный футбол, но в команде слишком много молодых. «Динамо» играет дома.

Прогноз мой такой же, как и на игру «Зенита» и ЦСКА: победа хозяев и обе забьют.