Безумные трансферные варианты для «МЮ». Поможем топ-клубу

Была надежда, что с приходом тен Хага ситуация поменяется, но тут же всплыла информация о сорвавшемся трансфере Марко Арнаутовича. Селекция «дьяволов» ищет усиление в атаку, и если им подходит даже Арнаутович, то мы нашли еще несколько безумных вариантов, к которым стоит присмотреться.

МАРИО БАЛОТЕЛЛИ

Зайдем с козырей - Марио Балотелли. Итальянский форвард когда-то уже был в Англии, но не прижился в ней, после чего докатился до турецкого клуба «Адана Демирспор», хотя Марио всего 31 год. В нем он перестал попадать в передряги, а также стал напоминать себя же в лучшие годы: 19 голов и 6 голевых передач в 24 матчах.

Балотелли - идеальный вариант для окончательного убийства «Манчестера», но если всё пойдёт удачно, то он все-таки докажет свое величие в мировом футболе, а болельщики вновь получат удовольствие от уникального нападающего, способного забить множество голов.

ЭРИК МАКСИМ ШУПО-МОТИНГ

Еще один удивительный персонаж, который, несмотря на явное несоответствие уровню, последние годы числится в топ-клубах, благодаря чему заработал уже девять трофеев. Конечно, переход в «МЮ» будет понижением после «ПСЖ» и «Баварии», но Шупо-Мотинг точно не будет хуже других форвардов команды, а значит, что шансы на игру в основе точно есть.

АЛЕШАНДРЕ ПАТО

Некогда считавшийся самым перспективным нападающим мира, сейчас, в 32 года, отрабатывает контракт в MLS и даже периодически отмечается голевыми действиями. В переговорах с «МЮ» важную роль может сыграть то, что Пато ранее играл в АПЛ и забивал в 50 процентах матчах, правда их было всего два, но это не так важно, чтобы убедить боссов клуба.

ХАВЬЕР ЭРНАНДЕС (ЧИЧАРИТО)

Мексиканский форвард влюбил в себя «Олд Траффорд», когда уже играл за «МЮ» (с 2014 по 2015 годы). Так почему бы не сделать это снова?

Чичарито 34 года, но он по-прежнему хорош: 29 голов и 3 голевые передачи в 49 играх за «ЛА Гэлэкси» в MLS. Болельщики явно не ожидают такого хода от «МЮ», но они явно с теплом вспоминают все 59 голов мексиканца за команду и вновь примут любимица.

ОДИОН ИГАЛО

Игало однажды уже шокировал Англию, когда в 2020 году его неожиданно вырвали из китайского чемпионата ради одного сезона в «МЮ», так что не исключено повторение истории. В том сезоне он забил 5 голов за 756 игровых минут (8.5 матчей), что вполне неплохо. Сейчас ему 33 года, Одион наслаждается саудовским чемпионатом, но наверняка вновь не против сорваться и приехать на Туманный Альбион ради спасения бывшей команды.