Миранчук наконец вырвался из «Аталанты». Теперь он будет играть вместе Влашичем

В Италии официально подтвердили переход воспитанника «Локомотива» из «Аталанты» в «Торино». Сделка оформлена в качестве аренды с правом выкупа за 12 млн евро. Годовая зарплата составит 1,5 млн евро, он будет выступать под 59-м номером. Поздравляем Алексея с повышением шансов получить игровую практику.

«АТАЛАНТА» СЛИШКОМ ЗАТЯНУЛА С ПЕРЕХОДОМ

Правда, смущает, что сделка состоялась так поздно – всего за день до старта сезона в серии A. То есть предсезонную подготовку россиянин проходил в Бергамо и теперь должен сходу вписаться в игру новой команды. Не удивлюсь, если поначалу он начнет выходить только на замену, а там и прирасти к скамейке запасных недолго. Так с ним уже было, когда он только приехал в Италию с повреждением. Пока лечился и набирал форму, его место прочно заняли Руслан Малиновский и Матео Пессина.

Переговоры объективно затянулись, и в этом вина «Аталанты». Мысли о расставании с футболистом у руководства появились еще в конце мая, а в начале июня стало известно об интересе «Болоньи», спортивным директором которой стал Джованни Сартори, ранее работавший как раз в Бергамо.

И вот на протяжении всех двух месяцев позиция клуба менялась. То его хотели отдать в аренду с правом выкупа, то требовали приобрести сразу, чтобы получить средства для инвестиций в усиление состава, то вообще блокировали трансфер (писали, что против выступал главный тренер Джанпьеро Гасперини, который и не ставил Миранчука в состав).

ГАСПЕРИНИ НЕ ДОВЕРЯЕТ СОБСТВЕННОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ

«Торино» выходил на сделку еще в конце июля. Тогда Алексей и должен был отправиться в Турин на медосмотр. Но в Бергамо опять чудили, не могли прийти к единому консенсусу и только в последний момент согласились на переход. Такое впечатление, что в клубе нет единого центра принятия решений и четкого понимания стратегии.

В июне Гасперини говорил: «Клубу нужно принять некоторые решения, основываясь на многих компонентах. Я вижу три пути. Первый – искать усиление, топ-футболистов, которые сразу смогут поднять ценность нашей команды. Или мы стремимся к омоложению состава. В этом смысле нам нужно ценить таких игроков, как Джорджо Скальвини и Тен Копмейнерс. Другой способ – делать либо мало, либо совсем ничего не делать, оставаться там, где мы находимся».

Не похоже на продуманный план действий, правда?

В итоге Гасперини дал добро на переход только после того, как своими глазами увидел на тренировке 24-летнего вингера «Лейпцига» Адемолу Лукмана. До того он наотрез отказывался расставаться с Алексеем. Со стороны выглядит так, что он не доверяет менеджменту клуба, опасаясь потерять ненужного ему игрока без замены. Вполне возможно, у него есть для этого основания.

МИРАНЧУКА СЧИТАЮТ ОСОБЕННЫМ ДАЖЕ В «МИЛАНЕ»

Если бы в клубе заранее определились с судьбой Миранчука, он не потерял бы пару месяцев, а если смотреть глубже – то и весь прошлый сезон. Найти новую команду для него не было проблемой. Показательно, что нынешним летом всплывали слухи даже о «Роме» и «Милане». Конечно, поверить в них трудно.

Вряд ли гранды жаждут заполучить футболиста со скамейки запасных «Аталанты», и все же это показывает, что его в серии A знают и уважают. Директор россонери даже назвал его «особенным» игроком, пусть даже потом добавил, что приобретать его на намерены.

Всерьез помимо «Торино» и «Болоньи» игроком интересовалась «Верона», обращавшаяся в «Аталанту» еще зимой. Но тогда переход был заблокирован. Почему же он остановился на «Торино»?

КРЕПКИЙ СЕРЕДНЯК

Второй по значимости клуб Турина считается более популярным у местных жителей, чем более успешный «Ювентус». Причин несколько, и все они кроются в моральной плоскости. Условно говоря, «старая синьора» идет по пути глобализма, а «Торино» держится за корни. Болельщики команд даже спорят, чей клуб старше – «Юве» появился в 1987 году, а «Торино» образовался в результате слияния местных «Торинезе» и «Интера» только в 1906-м, однако эти прародители уже существовали на момент основания будущего гранда.

В XXI веке новый клуб Миранчука дважды вылетал из серии A, но в последний раз не играл в элите в далеком уже сезоне-2011/12. Нынче команда чередует приличные сезоны (7-10-е места в шести розыгрышах из последних 10) с очень слабыми. Так, в 2020-2021 годах она была на грани, отрываясь от зоны вылета всего на четыре-пять очков.

Не так давно здесь работали такие известные для Италии тренеры, как Джанпьеро Вентура, Синиша Михайлович и Вальтер Маццари. Ныне ее возглавляет Иван Юрич, финишировавший в прошлом сезоне на комфортном 10-м месте.

ЮРИЧ ПРОПОВЕДУЕТ ФУТБОЛ ГАСПЕРИНИ

Помимо того, что Миранчук будет играть в крепкой итальянской команде, его выбор объясняется еще и схожей с «Аталантой» философией. Об этом, например, говорил директор бергамасков Лука Перкасси: «Принципы «Торино» и тренера клуба схожи с нашими, так что проявлять интерес к Миранчуку вполне естественно».

О том же говорил и сам футболист: ««Знаю, что Юрич ставит агрессивный, атакующий футбол. Мне это очень нравится. Не могу дождаться начала игр. «Торино» и «Аталанта» играют в схожей манере. Думаю, это поможет мне освоиться».

Действительно, хорватский специалист использует ту же схему, что и Гасперини, 3-4-2-1, так что Миранчук сможет побороться за одну из двух позиций атакующего полузащитника. Впрочем, конкуренты у него серьезные. Помимо игравшего в прошлом сезоне Дембы Сека это еще два летних новичка – Неманья Радоньич («Марсель») и наш старый знакомый Никола Влашич («Вест Хэм»). Как и Миранчук, эти двое приехали в аренду (хорвата по завершении сезона смогут выкупить по схеме 15+3 млн). Будем болеть за связку Миранчук – Влашич?

Утверждается, что Юрич лично хотел заполучить Миранчука, поэтому «Торино» был так настойчив, несмотря на неопределенную позицию «Аталанты». Похоже, он и правда верит в Алексея: «У него есть преимущество – он работал с Гасперини. Мы можем рассмотреть его выход в старте. По моему мнению, Миранчук знает, что нам нужно делать. За два года в «Аталанте» он не смог стать игроком старта. Это огромный шанс для него. Считаю, что время на адаптацию ему не требуется. Он переходит из «Аталанты», поэтому знает, что делать».

«АТАЛАНТА» ДОЛЖНА «ЛОКО» ПОЧТИ 6 МЛН

Возвращаясь к сомнительному руководству «Аталанты», добавлю, что она несколько месяцев назад перестала выплачивать «Локомотиву» деньги за трансфер Миранчука. По утверждению гендиректора железнодорожников, итальянцы не доплатили 5,8 млн без учета пеней за просрочку платежей.

Бергамаски ссылаются на проблемы с переводами из-за санкций, хотя москвичи открыли счет в другом банке, где никаких проблем с безопасностью не предвидится. Итальянцы же стоят на своем.

«Если говорить прямо, то основная позиция «Аталанты» – найти повод, чтобы сейчас не осуществлять перечисления. Они его нашли в виде санкций ЕС и сейчас пытаются держаться этой позиции, ссылаясь на форс-мажорную ситуацию», – говорил Леонченко в конце июля. «Локо» уже подал иск в ФИФА.